“Derechazo imposible”: el golazo de Thiago Almada con conexión argentina para el Atlético de Madrid frente al Mallorca

El campeón del mundo ingresó en el segundo tiempo y convirtió en el 3-0 del conjunto del Cholo Simeone

Atlético de Madrid consiguió una importante victoria por 3-0 como local ante el Mallorca en la 21° fecha de La Liga de España y uno de los artífices del triunfo fue el argentino Thiago Almada, quien ingresó en el segundo tiempo y convirtió un golazo que sentenció el partido.

Apenas 15 minutos en cancha le bastaron al delantero argentino para demostrar toda su capacidad para definir dentro del área y desatar la euforia del técnico Diego Simeone, quien lo hizo ingresar al campo en lugar del noruego Alexander Sorloth a los 72′.

Almada, de 24 años, elaboró una gran jugada individual y se metió con pelota dominada dentro del área para dejar en el camino a tres defensores antes de rematar. Al futbolista formado en Vélez Sarsfield le llegó la pelota luego de un centro de Julián Álvarez al primer palo y que peinó Nico González. El oriundo de Fuerte Apache sacó un disparo potente que se metió en el centro del arco defendido por el español Leo Román. “Derechazo imposible para el arquero y eso que es atajador, pero en esta no pudo hacer nada”, resumió el comentarista de la transmisión ante el tanto del argentino.

Previamente, el Atlético se había puesto en ventaja en el Metropolitano por intermedio de Sorloth, quien empujó al fondo del arco un rebote a los 22 minutos de la primera etapa. La tranquilidad llegó a los 75′ con un insólito gol en contra de David López, quien se llevó la pelota por delante tras el rechazo de un compañero. A tres minutos para el cierre llegó la obra de arte de Almada para liquidar el encuentro.

*El resumen de la goleada del Atlético de Madrid al Mallorca

Diego Simeone optó por poner entre los titulares a Julián Álvarez y a su hijo Giuliano como delanteros. Para el complemento ingresaron Thiago Almada y Nicolás González, mientras que Nahuel Molina y Juan Musso permanecieron en el banco de los suplentes. En Mallorca, el lateral argentino Pablo Maffeo ingresó desde el inicio pero fue sustituido a los 74 minutos.

En cuanto a Almada, el Guayo sumó su partido número 20 con el Atlético y convirtió su tercer gol en el club de la capital española, al que llegó proveniente del Olympique de Lyon de Francia. Esta nueva conquista para el joven de Ciudadela es una buena noticia para Lionel Scaloni y el cuerpo técnico de la Selección que lo siguen de cerca para la convocatoria de cara al Mundial 2026. Es que el extremo izquierdo no venía teniendo continuidad en el Colchonero y se analizaba una posible transferencia.

Con esta victoria, Atlético de Madrid se afianza en el tercer puesto de la Liga, detrás del Barcelona y Real Madrid, con 44 puntos, a siete de la punta. Además, el conjunto colchonero toma envión para afrontar la fecha decisiva en la Champions League. El miércoles recibirá al Bodo Glimt de Noruega en busca de un lugar entre los mejores ocho equipos que se clasificarán a octavos de final.

LA TABLA DE POSICIONES EN LA LIGA DE ESPAÑA:

