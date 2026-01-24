Se presentó el “FIFA Pass” para el Mundial 2026 que permitirá agilizar los trámites de visados

El gobierno de los Estados Unidos le dio la bienvenida a la Copa del Mundo de la FIFA, con la palabra especial de Gianni Infantino

El jueves 11 de junio, el Estadio Azteca se vestirá de gala para afrontar el partido inaugural del Mundial 2026 entre México y Sudáfrica. Ese partido pondrá en marcha la ilusión de 48 selecciones y la FIFA diseñó un esquema en busca de facilitar los visados para los miles de hinchas que irán a la cita organizada por Estados Unidos, Canadá y México.

La página oficial del Departamento de Estado de los Estados Unidos explicó cómo se pondrá en marcha el Sistema de programación de citas prioritarias de la FIFA (FIFA PASS, por su traducción en inglés). Esta modalidad permite contar con un “acceso prioritario” a la cita para una entrevista de visa antes del inicio de la competencia a los poseedores de entradas adquiridas directamente a la casa madre del fútbol para mirar la Copa del Mundo.

La gestión está conformada por tres pasos. Primero, se inicia sesión con el usuario y contraseña elegidos en la cuenta personal del sitio FIFA.com y se procede a completar el formulario de inscripción a FIFA PASS. En el segundo, la persona interesada selecciona su país de nacionalidad o residencia donde presentará la solicitud en cuestión y rellena el formulario de visa DS-160 en Internet con la carga de una foto personal actual y el pago del trámite. El tercero conlleva la programación de la cita. Se debe llenar un formulario dónde preguntarán si el solicitante es propietario de tickets para la Copa del Mundo: “Si la información que ingresó en el formulario de suscripción FIFA PASS coincide con la información de su solicitud de visa, obtendrá acceso a una cita FIFA PASS”.

Desde la organización precisaron qué ocurre con los casos de compradores que tienen el ticket mediante la función de Transferencia de Entradas de FIFA: “Deben crear una cuenta de boletos de FIFA (si aún no tiene una), aceptar todos los términos y condiciones aplicables, y aceptar la transferencia antes de poder enviar el formulario de inscripción de FIFA PASS”. Aclararon que este procedimiento “no garantiza la emisión de la visa”, ya que deben pasar un “riguroso proceso de evaluación y demostrar que cumplen los requisitos” para obtenerla.

El presidente estadounidense, Donald Trump, declaró el honor que le produce recibir a cientos de ciudadanos de diferentes territorios para ser testigos de una cita multitudinaria: “Esta será una oportunidad única en la vida para mostrar la belleza y la grandeza de Estados Unidos. Y estamos ansiosos por dar la bienvenida a los fanáticos del fútbol de todo el mundo”.

Los mandatarios de Estados Unidos, México y Canadá participaron del sorteo junto al presidente de la FIFA, Gianni Infantino (Crédito: Reuters/Dan Mullan)

El Departamento de Estado informó que los viajeros extranjeros que vayan a los Estados Unidos para observar el Mundial deberán asegurarse de contar con todos los documentos de viaje adecuados:

Tener pasaportes válidos por seis meses más allá del período de su estadía prevista en los Estados Unidos, a menos que sean ciudadanos de un país exento;

Las personas provenientes de cualquiera de los 42 países que participan en el Programa de Exención de Visa pueden presentar su solicitud utilizando el Sistema Electrónico de Autorización de Viaje (ESTA).

Si no aplican al segundo ítem, deben tener una visa de visitante estadounidense válida (B1/B2) para viajar al país norteamericano

Si las personas que compraron boletos ya gestionaron una cita para el 31 de mayo próximo o antes, deben acudir a la fecha elegida en un primer momento. Si tienen un día posterior, deberán seguir las siguientes instrucciones haciendo click aquí

Si los familiares del titular de una entrada quieren usar FIFA PASS, pero ellos no tienen entradas, pueden acceder al beneficio si son cónyuge o hijo menor del solicitante y acompañarlo a la entrevista.

Andrew Giulliani, director ejecutivo del Grupo de Trabajo de la Casa Blanca para la Copa Mundial de la FIFA 2026, había destacado la posibilidad de ser sede de varios encuentros de la Copa del Mundo, entre ellos la definición en el MetLife Stadium: “Obviamente, esto es muy emocionante, qué manera de despertar el entusiasmo de tanta gente”. “Creo que es una gran oportunidad para que los Estados Unidos de América demuestren la verdadera grandeza de nuestros primeros 250 años de historia y la esperanza y la promesa de los próximos 250 años. Y no hay mejor anfitrión, ni más consumado, que Donald J. Trump”, concluyó.

El video publicado por la cuenta de la Casa Blanca incluyó las palabras del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, desde Washington DC: “La final se celebrará en Nueva York y Nueva Jersey, y en promedio tendremos 104 Super Bowls en poco más de un mes para determinar qué equipo será el campeón del mundo”.