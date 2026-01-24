Deportes

Se presentó el “FIFA Pass” para el Mundial 2026 que permitirá agilizar los trámites de visados

La Casa Madre del fútbol explicó que los compradores de entradas tendrán acceso prioritario para gestionar la visa de ingreso a los Estados Unidos

Guardar
El gobierno de los Estados Unidos le dio la bienvenida a la Copa del Mundo de la FIFA, con la palabra especial de Gianni Infantino

El jueves 11 de junio, el Estadio Azteca se vestirá de gala para afrontar el partido inaugural del Mundial 2026 entre México y Sudáfrica. Ese partido pondrá en marcha la ilusión de 48 selecciones y la FIFA diseñó un esquema en busca de facilitar los visados para los miles de hinchas que irán a la cita organizada por Estados Unidos, Canadá y México.

La página oficial del Departamento de Estado de los Estados Unidos explicó cómo se pondrá en marcha el Sistema de programación de citas prioritarias de la FIFA (FIFA PASS, por su traducción en inglés). Esta modalidad permite contar con un “acceso prioritario” a la cita para una entrevista de visa antes del inicio de la competencia a los poseedores de entradas adquiridas directamente a la casa madre del fútbol para mirar la Copa del Mundo.

La gestión está conformada por tres pasos. Primero, se inicia sesión con el usuario y contraseña elegidos en la cuenta personal del sitio FIFA.com y se procede a completar el formulario de inscripción a FIFA PASS. En el segundo, la persona interesada selecciona su país de nacionalidad o residencia donde presentará la solicitud en cuestión y rellena el formulario de visa DS-160 en Internet con la carga de una foto personal actual y el pago del trámite. El tercero conlleva la programación de la cita. Se debe llenar un formulario dónde preguntarán si el solicitante es propietario de tickets para la Copa del Mundo: “Si la información que ingresó en el formulario de suscripción FIFA PASS coincide con la información de su solicitud de visa, obtendrá acceso a una cita FIFA PASS”.

Desde la organización precisaron qué ocurre con los casos de compradores que tienen el ticket mediante la función de Transferencia de Entradas de FIFA: “Deben crear una cuenta de boletos de FIFA (si aún no tiene una), aceptar todos los términos y condiciones aplicables, y aceptar la transferencia antes de poder enviar el formulario de inscripción de FIFA PASS”. Aclararon que este procedimiento “no garantiza la emisión de la visa”, ya que deben pasar un “riguroso proceso de evaluación y demostrar que cumplen los requisitos” para obtenerla.

El presidente estadounidense, Donald Trump, declaró el honor que le produce recibir a cientos de ciudadanos de diferentes territorios para ser testigos de una cita multitudinaria: “Esta será una oportunidad única en la vida para mostrar la belleza y la grandeza de Estados Unidos. Y estamos ansiosos por dar la bienvenida a los fanáticos del fútbol de todo el mundo”.

Los mandatarios de Estados Unidos,
Los mandatarios de Estados Unidos, México y Canadá participaron del sorteo junto al presidente de la FIFA, Gianni Infantino (Crédito: Reuters/Dan Mullan)

El Departamento de Estado informó que los viajeros extranjeros que vayan a los Estados Unidos para observar el Mundial deberán asegurarse de contar con todos los documentos de viaje adecuados:

  • Tener pasaportes válidos por seis meses más allá del período de su estadía prevista en los Estados Unidos, a menos que sean ciudadanos de un país exento;
  • Las personas provenientes de cualquiera de los 42 países que participan en el Programa de Exención de Visa pueden presentar su solicitud utilizando el Sistema Electrónico de Autorización de Viaje (ESTA).
  • Si no aplican al segundo ítem, deben tener una visa de visitante estadounidense válida (B1/B2) para viajar al país norteamericano
  • Si las personas que compraron boletos ya gestionaron una cita para el 31 de mayo próximo o antes, deben acudir a la fecha elegida en un primer momento. Si tienen un día posterior, deberán seguir las siguientes instrucciones haciendo click aquí.
  • Si los familiares del titular de una entrada quieren usar FIFA PASS, pero ellos no tienen entradas, pueden acceder al beneficio si son cónyuge o hijo menor del solicitante y acompañarlo a la entrevista.

Andrew Giulliani, director ejecutivo del Grupo de Trabajo de la Casa Blanca para la Copa Mundial de la FIFA 2026, había destacado la posibilidad de ser sede de varios encuentros de la Copa del Mundo, entre ellos la definición en el MetLife Stadium: “Obviamente, esto es muy emocionante, qué manera de despertar el entusiasmo de tanta gente”. “Creo que es una gran oportunidad para que los Estados Unidos de América demuestren la verdadera grandeza de nuestros primeros 250 años de historia y la esperanza y la promesa de los próximos 250 años. Y no hay mejor anfitrión, ni más consumado, que Donald J. Trump”, concluyó.

El video publicado por la cuenta de la Casa Blanca incluyó las palabras del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, desde Washington DC: “La final se celebrará en Nueva York y Nueva Jersey, y en promedio tendremos 104 Super Bowls en poco más de un mes para determinar qué equipo será el campeón del mundo”.

Temas Relacionados

deportes-internacionalFIFAMundial 2026Estados UnidosMéxicoCanadádeportes-argentina

Últimas Noticias

En un partido polémico, River Plate le gana a Barracas Central en el inicio del Torneo Apertura

El Millonario pone primera en el certamen local en su visita a la casa del Guapo. Transmite ESPN Premium

En un partido polémico, River

La noticia que entusiasma a Scaloni: un futbolista de la Selección volvió a jugar luego de una dura lesión

El tucumano Exequiel Palacios tuvo participación en Bayer Leverkusen de Alemania luego de cuatro meses de ausencia

La noticia que entusiasma a

Un claro penal no cobrado a River Plate volvió a favorecer al equipo del Chiqui Tapia

A los 16 minutos, Fausto Vera tuvo una chance inmejorable de abrir el marcador ante Barracas Central, pero su remate pegó en el brazo de Gastón Campi. Ramírez no pitó la pena máxima

Un claro penal no cobrado

Franco Colapinto explicó los cambios que tendrá el Alpine con el nuevo reglamento de la F1: “Están las 24 horas trabajando en el auto”

El argentino hizo hincapié en cómo los pilotos deberán adaptarse a las regulaciones de la nueva era técnica de la Máxima en el 2026

Franco Colapinto explicó los cambios

Faustino Oro empató tras casi cuatro horas de partida, da pelea en Países Bajos y enfrentará a uno de los puntos

El argentino de 12 años igualó con el indio Vedant Panesar: figura en el 3er lugar de la tabla y quedó a una unidad de la cima. Este domingo enfrentará a Andy Woodward, uno de los líderes

Faustino Oro empató tras casi
DEPORTES
River Plate venció 1-0 a

River Plate venció 1-0 a Barracas Central en el inicio del Torneo Apertura

La noticia que entusiasma a Scaloni: un futbolista de la Selección volvió a jugar luego de una dura lesión

Un claro penal no cobrado a River Plate volvió a favorecer al equipo del Chiqui Tapia

Franco Colapinto explicó los cambios que tendrá el Alpine con el nuevo reglamento de la F1: “Están las 24 horas trabajando en el auto”

Faustino Oro empató tras casi cuatro horas de partida, da pelea en Países Bajos y enfrentará a uno de los puntos

TELESHOW
Luego del llanto, Daniela Celis

Luego del llanto, Daniela Celis se animó a posar en bikini y celebró su cuerpo: “Vamos a romper barreras”

Eva Bargiela y Gianluca Simeone viajaron por primera vez con su hijo Faustino: la emotiva sorpresa

Luciano Pereyra revela su debilidad por Mar del Plata: “Acá hay un plus de alegría”

Evangelina Anderson y La Reini celebran la soltería con un desafío para los hombres

La China Suárez reapareció en las redes tras el escándalo entre Mauro Icardi y Wanda Nara: “Háblenme de amor”

INFOBAE AMÉRICA

EEUU comentó que los negociadores

EEUU comentó que los negociadores de Rusia y Ucrania parecían “casi amigos” durante las conversaciones en Abu Dabi

Qué es el nervio vago y por qué se convirtió en el nuevo foco de las terapias antiestrés

Instaló una cámara escondida en el baño y filmó a una nena de 10 años: los detalles del caso que conmociona a Francia

Ministro de Justicia denuncia que estafas telefónicas en El Salvador provienen de una cárcel en Colombia

Quién era Ko Tin Zaw Htwe, el influencer queer que apareció muerto tras salir de su casa por una llamada