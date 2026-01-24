Estallaron los memes tras la polémica por el penal en River Plate-Barracas Central

La victoria 1-0 de River Plate sobre Barracas Central en el Estadio Claudio Fabián Chiqui Tapia del Guapo marcó el inicio del Torneo Apertura 2026 para ambos equipos en un trámite que dejó muchas reacciones en redes sociales por fallos polémicos del árbitro Nicolás Ramírez y el VAR, a cargo de Héctor Paletta, sucedidos en los 90 minutos, que levantaron polvareda entre los hinchas.

La acción más discutida del partido ocurrió recién iniciado el segundo cuarto de hora del primer tiempo por un avance concluido por Fausto Vera en el área chica y un despeje de Gastón Campi con el brazo extendido. Inmediatamente, los futbolistas del Millonario rodearon a Ramírez para exigir el cobro de la pena máxima y los usuarios calificaron la jugada como un “robo” o un “escándalo”, luego de que el juez haya dado continuidad al juego. El árbitro principal, respaldado desde la herramienta tecnológica, aseguró que había sido una mano casual y dio la orden de continuar el trámite.

Más tarde, las molestias físicas de Nicolás Ramírez, quien se dobló el tobillo por un choque involuntario con un hombre del anfitrión, fueron eje de comentarios en redes, como así también una intervención que terminó con las quejas de Facundo Colidio por tener la camiseta rota producto de los forcejeos con los jugadores de Barracas Central.

El duelo, finalmente, terminó con al victoria del Millonario por un gol de cabeza de Gonzalo Montiel luego de un centro preciso de Juanfer Quintero. El VAR debió revisar esta maniobra por un posible fuera de juego, pero consideró válida la posición del lateral de River que terminó anotando el único tanto de la victoria 1-0.

LOS MEJORES MEMES DEL PARTIDO