Deportes

Estallaron los memes tras la polémica por el penal en River Plate-Barracas Central

El duelo del Millonario en la cancha del Guapo generó mucha repercusión por las controversiales decisiones del árbitro Nicolás Ramírez

Guardar

La victoria 1-0 de River Plate sobre Barracas Central en el Estadio Claudio Fabián Chiqui Tapia del Guapo marcó el inicio del Torneo Apertura 2026 para ambos equipos en un trámite que dejó muchas reacciones en redes sociales por fallos polémicos del árbitro Nicolás Ramírez y el VAR, a cargo de Héctor Paletta, sucedidos en los 90 minutos, que levantaron polvareda entre los hinchas.

La acción más discutida del partido ocurrió recién iniciado el segundo cuarto de hora del primer tiempo por un avance concluido por Fausto Vera en el área chica y un despeje de Gastón Campi con el brazo extendido. Inmediatamente, los futbolistas del Millonario rodearon a Ramírez para exigir el cobro de la pena máxima y los usuarios calificaron la jugada como un “robo” o un “escándalo”, luego de que el juez haya dado continuidad al juego. El árbitro principal, respaldado desde la herramienta tecnológica, aseguró que había sido una mano casual y dio la orden de continuar el trámite.

Más tarde, las molestias físicas de Nicolás Ramírez, quien se dobló el tobillo por un choque involuntario con un hombre del anfitrión, fueron eje de comentarios en redes, como así también una intervención que terminó con las quejas de Facundo Colidio por tener la camiseta rota producto de los forcejeos con los jugadores de Barracas Central.

El duelo, finalmente, terminó con al victoria del Millonario por un gol de cabeza de Gonzalo Montiel luego de un centro preciso de Juanfer Quintero. El VAR debió revisar esta maniobra por un posible fuera de juego, pero consideró válida la posición del lateral de River que terminó anotando el único tanto de la victoria 1-0.

LOS MEJORES MEMES DEL PARTIDO

Temas Relacionados

River PlateBarracas CentralTorneo AperturaLiga ProfesionalNicolás Ramírezdeportes-argentinaGaston CampiFausto Vera

Últimas Noticias

Con Messi de titular, Inter Miami empata con Alianza Lima en el primer amistoso del año

Las Garzas son parte de la Noche Blanquiazul que organiza el elenco peruano en el comienzo de cada temporada

Con Messi de titular, Inter

Alarma en la selección argentina por la nueva lesión que sufrió de Juan Foyth en Villarreal-Real Madrid: el gesto de Mastantuono

El defensor argentino abandonó el campo de juego a los 24 minutos del primer tiempo con un fuerte dolor en la zona del tobillo

Alarma en la selección argentina

River Plate venció 1-0 a Barracas Central en el inicio del Torneo Apertura

El Millonario puso primera en el certamen local y se impuso con gol de Gonzalo Montiel en la casa del Guapo

River Plate venció 1-0 a

Se presentó el “FIFA Pass” para el Mundial 2026 que permitirá agilizar los trámites de visados

La Casa Madre del fútbol explicó que los compradores de entradas tendrán acceso prioritario para gestionar la visa de ingreso a los Estados Unidos

Se presentó el “FIFA Pass”

La noticia que entusiasma a Scaloni: un futbolista de la Selección volvió a jugar luego de una dura lesión

El tucumano Exequiel Palacios tuvo participación en Bayer Leverkusen de Alemania luego de cuatro meses de ausencia

La noticia que entusiasma a
DEPORTES
Con Messi de titular, Inter

Con Messi de titular, Inter Miami empata con Alianza Lima en el primer amistoso del año

Alarma en la selección argentina por la nueva lesión que sufrió de Juan Foyth en Villarreal-Real Madrid: el gesto de Mastantuono

River Plate venció 1-0 a Barracas Central en el inicio del Torneo Apertura

Se presentó el “FIFA Pass” para el Mundial 2026 que permitirá agilizar los trámites de visados

La noticia que entusiasma a Scaloni: un futbolista de la Selección volvió a jugar luego de una dura lesión

TELESHOW
Luego del llanto, Daniela Celis

Luego del llanto, Daniela Celis se animó a posar en bikini y celebró su cuerpo: “Vamos a romper barreras”

Eva Bargiela y Gianluca Simeone viajaron por primera vez con su hijo Faustino: la emotiva sorpresa

Luciano Pereyra revela su debilidad por Mar del Plata: “Acá hay un plus de alegría”

Evangelina Anderson y La Reini celebran la soltería con un desafío para los hombres

La China Suárez reapareció en las redes tras el escándalo entre Mauro Icardi y Wanda Nara: “Háblenme de amor”

INFOBAE AMÉRICA

Flea reveló la historia íntima

Flea reveló la historia íntima detrás de la portada de su nuevo álbum solista: quién es la mujer que aparece en la tapa de “Honora”

EEUU comentó que los negociadores de Rusia y Ucrania parecían “casi amigos” durante las conversaciones en Abu Dabi

Qué es el nervio vago y por qué se convirtió en el nuevo foco de las terapias antiestrés

Instaló una cámara escondida en el baño y filmó a una nena de 10 años: los detalles del caso que conmociona a Francia

Ministro de Justicia denuncia que estafas telefónicas en El Salvador provienen de una cárcel en Colombia