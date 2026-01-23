Jorge Brito, a fondo: qué piensa de Milei, el rumor de su candidatura política y una crítica a la AFA por los arbitrajes

Jorge Brito habló con Luis Majul en Punta del Este: su opinión de MIlei y una crítica a la AFA por los arbitrajes

El titular del Banco Macro y expresidente de River Plate, Jorge Brito, brindó un reportaje este viernes donde se explayó sobre el gobierno de Javier Milei, los rumores de una eventual candidatura política, y también sobre sus críticas a la AFA por los arbitrajes y la organización del fútbol argentino.

En diálogo con el periodista Luis Majul para El Observador, el empresario sostuvo que “Argentina está muy cerca de que se le abran los mercados internacionales”, y destacó que la situación económica en el país “está mostrando señales de confianza que no veíamos desde hace tiempo”.

En esta línea, y entre otros puntos, destacó que el descenso del riesgo país “empieza a marcar un punto de inflexión para el crédito externo”, porque determina la percepción que los inversores internacionales tienen respecto al retorno de la Argentina a los mercados.

En relación con el sistema bancario argentino, aseguró que “ha mostrado solidez pese a los desafíos recientes, y esa solidez facilita que haya más confianza, tanto interna como externa”, y remarcó que si se mantiene “la actual conducta fiscal” que propone el Gobierno, “la inflación debe seguir bajando”, algo fundamental para generar inversiones.

Consultado sobre el proyecto de inocencia fiscal, Brito destacó: “Yo creo que está bueno, pero tiene muchas complejidades desde el punto de vista de normativas internacionales”. Y amplió: “Yo entiendo el interés del gobierno por esto, sería un reactivador de la economía, pero es complejo y, por el riesgo que tenemos los bancos a tener un problema, a estar involucrados con un problema y que te puedan cerrar la cuenta a nivel internacional, estamos para acompañar hasta el límite donde se pueda, no para exceder eso”.

Jorge Brito y el periodista Luis Majul

En tanto, sobre el proyecto de reforma laboral señaló que “hacía falta una modernización en la Argentina”, pero destacó como necesario que en la iniciativa del gobierno libertario puedan participar los sectores sindicales. “Creo que esto debiera ser positivo para Argentina. Amén de que no resuelve todos los problemas, porque la justicia laboral va por otro camino”, sostuvo.

En otro pasaje del reportaje, se refirió a los rumores sobre una eventual candidatura a gobernador de Salta: “Yo tengo un domicilio en Salta hace 22 años (...). Tengo una excelente relación con Gustavo Sáenz, creo que es un gobernador con muchísima proyección, carisma, y una buena percepción y visión de la economía”, afirmó, y aclaró: “No es algo que yo tenga pensado en mi vida ser gobernador de Salta, más allá del cariño y el afecto que le tengo a la provincia, que viajo por lo menos una vez por mes”.

Jorge Brito, además, habló sobre el titular de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y sobre el fútbol argentino, y destacó que “es un presidente que llegó como consecuencia de una continuidad del grondonismo”. A su vez, recordó que River no lo votó en la elección de autoridades y que durante sus cuatro años de gestión el club de Núñez fue “el único grande que no participó del Comité Ejecutivo”.

Sobre las denuncias de irregularidades en la AFA que investiga la justicia argentina, sostuvo: “(Todo eso) no lo conocíamos. Podíamos intuir; para nosotros no existía. Yo tenía un planteo que estaba basado en dos o tres cuestiones que terminaban en lo económico. La primera era que los 30 equipos no va, y no va en ningún país del mundo”.

“Lo segundo tenía que ver con la herramienta más poderosa que tuvo la AFA todo este tiempo, que fue el manejo de los árbitros“, aseguró, y relató la cronología de cómo la AFA buscó ”destruir la Superliga". “Lo único que hicimos mal es no haber podido ganar la batalla del manejo arbitral”, planteó.

River, Macri y Gallardo

Por otro lado, Brito habló sobre su paso por River. “Hicimos un estadio con resultados operativos de cuatro años. Acá no hay un jeque árabe atrás, no hay una línea de un préstamo. Ahora van a venir muchas cosas muy lindas que tienen que ver con la reforma del estadio. River logró pararse en otro lugar del resto de los clubes. Obviamente, hubiéramos querido ganar más títulos, sí; trabajamos para eso, no se dio. Pero yo estoy muy conforme con todo lo que hicimos”.

Sobre el técnico Marcelo Gallardo, enfatizó: “No creo que este Gallardo sea peor que el anterior ganador; creo que en la vida todos tenemos momentos, y Gallardo, que ha sido el técnico más exitoso de la historia de River en ese período, hoy se está reinventando porque, evidentemente, la forma, el estilo, no le trajo los resultados que tenía que haber traído este año y medio”.

Por último, Brito recordó cómo era la relación de su padre con el expresidente Mauricio Macri. “Ellos fueron amigos, amigos. Y nadie habla de eso. Generalmente, las peleas son cuando alguien fue amigo; si no, no te peleas. Y después, bueno, por alguna cosa que ya no tiene ningún sentido, estuvieron peleados y terminó mal, no terminó bien. De hecho, con la partida de mi viejo, a mí me costó aceptar eso y yo seguí enojado mucho tiempo con él”.

“Hasta que un día, hablando con un amigo en común que tenemos, dijimos ‘ya está, dejemos el pasado, hay que construir para adelante’. En cuanto a su presidencia, le valoro muchas cosas y soy crítico en muchas otras. Creo que lo peor que ha tenido, y alguna vez lo dije, fue la desilusión de mucha gente (...), el derrumbe de las expectativas”.