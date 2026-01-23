Deportes

Impactante: un luchador de UFC colapsó tras el pesaje y se desplomó en el escenario

Cameron Smotherman perdió el conocimiento y cayó de frente mientras descendía tras haber cumplido con el paso por la balanza. La pelea fue cancelada, pero no hay parte médico oficial de su salud. IMÁGENES SENSIBLES

El peleador de UFC Cameron Smotherman se desplomó tras el pesaje

Una escena impactante y totalmente tensa tuvo lugar en uno de los pesajes de UFC 324 cuando Cameron Smotherman perdió el conocimiento y cayó de frente mientras descendía del escenario tras haber cumplido con el kilaje requerido para su combate, apenas medio libra por debajo del límite de 61,7 kilogramos (136 libras) para el peso gallo. Este episodio derivó en la cancelación inmediata de su enfrentamiento programado contra Ricky Turcios, que iba a celebrarse en el T-Mobile Arena de Las Vegas este sábado.

Tras el desmayo de Smotherman, la transmisión oficial dejó de enfocar al peleador y mostró al equipo de comentaristas, donde Daniel Cormier exclamó: “¡Oh, no!” y su colega Laura Sanko expresó palabras de preocupación en la misma sintonía.

El personal médico de la UFC y miembros del equipo del luchador acudieron rápidamente. El estadounidense fue estabilizado y se lo pudo ver consciente en posición de recuperación antes de ser ayudado a levantarse y retirarse del área de pesaje, según indicó el reportero especializado Aaron Brosteter, quien difundió las primeras imágenes de Smotherman inmediatamente después de la descompensación. Además, el periodista informó que le suministraron electrolitos para que se recupere.

Cameron Smotherman al momento que tocó el piso tras su desamayo

Sin mayores precisiones hasta el momento, la UFC confirmó: “Debido a un problema médico de Cameron Smotherman, su pelea con Ricky Turcios ha sido cancelada”. Tampoco hubo actualizaciones por parte del peleador en sus redes sociales, que horas antes del pesaje había reposteado un video que mostraba su preparación en que indicó: “La sonrisa es permanente”.

La UFC ha tenido antecedentes extremos en los últimos años por los drásticos “cortes de peso” de los luchadores para poder tener luz verde en la balanza el día previo al combate. La argentina Ailín Pérez protagonizó una escena que generó preocupación en 2024 y con un caso preocupante en 2021 cuando Julija Stoliarenko fue retirada en camilla. En 2024, William Gomis casi se desmaya en este evento y decidieron cancelar su aparición.

El peleador oriundo de Houston tiene 28 años y contabiliza 3 presentaciones en la UFC, con una victoria y dos derrotas. Con un récord profesional de 12 triunfos y 6 peleas perdidas en su camino profesional, Cameron hizo un camino extenso en la Fury Fighting Championship, una empresa de artes marciales mixtas de Texas, antes de lograr su chance en el famoso Dana White’s Contender Series que la UFC utiliza para rastrear a los nuevos luchadores. En 2023, fue noqueado por el chipriota Charalampos Grigoriou. Sin embargo, un año más tarde hizo su estreno en la UFC con una victoria en las tarjetas sobre Jake Hadley, aunque en 2025 hilvanó dos eventos con caídas por decisión contra Serhiy Sidey y Ricky Simon.

En este caso, iba a ser protagonista de la segunda pelea de la noche en la cartelera preliminar que el sábado tendrá como combate estelar entre dos estrellas: el norteamericano Justin Gaethje y el inglés Paddy Pimblett se enfrentarán con el título ligero interino en juego.

Turcios, el rival planteado para Smotherman, tiene 32 años con un debut profesional en el 2017, pero recién entró en la esfera de UFC en 2021: cayó en 3 oportunidades y ganó en otras 2 ocasiones. Con un récord general de 13 victorias y 5 derrotas, el de Houston viene de hilvanar dos tropiezo en fila en la máxima empresa de MMA aunque apenas tuvo dos presentaciones allí en los últimos cuatro años: perdió antes del límite en 2022 contra Raúl Rosas Jr. y fue superado en las tarjetas por Benardo Sopaj a mediados del año pasado.

