Con San Lorenzo-Lanús en el inicio, la agenda con los partidos del viernes en la 1ª fecha del Torneo Apertura

El Ciclón recibirá desde las 19.00 al Granate. Luego, Independiente Rivadavia-Atlético Tucumán y Talleres-Newell’s (ambos desde las 22.15)

San Lorenzo pone primera en
San Lorenzo pone primera en el Torneo Apertura (Foto: FOTOBAIRES)

Tras el inicio con cinco partidos, este viernes continúan los encuentros por la primera jornada del Torneo Apertura 2026. San Lorenzo recibirá a Lanús en el comienzo de la actividad: jugarán desde las 19.00 en el Nuevo Gasómetro. Luego, más allá del choque del campeón Estudiantes ante Independiente a partir de las 20.00 en Avellaneda, la jornada se cerrará con dos duelos en simultáneo: Independiente Rivadavia irá ante Atlético Tucumán y Talleres de Córdoba será local ante Newell’s (ambos desde las 22.15).

SAN LORENZO-LANÚS

San Lorenzo se medirá ante
San Lorenzo se medirá ante Lanús

San Lorenzo y Lanús se medirán en el partido correspondiente a la primera fecha del Torneo Apertura 2026 este viernes a las 19:00 en el Nuevo Gasómetro con arbitraje de Pablo Dóvalo y se transmitirá en vivo por TNT Sports.

El elenco dirigido por Damián Ayude logró clasificar a la Copa Sudamericana y entró en la batalla por el título en el último Torneo Apertura pero cayó en semifinales ante Platense, que se consagró campeón. Aunque el inicio de esta temporada no fue favorable, en los amistosos que disputó perdió por la mínima ante Cúcuta y empató sin goles frente a Cerro Porteño. A pesar del presente actual de crisis que atraviesa la institución, cerró tres incorporaciones: Mauricio Cardillo, Gregorio Rodríguez, Gonzalo Abrego y Mathías De Ritis, pero por el momento no los podrá utilizar.

El Granate, por su parte, tuvo un 2025 destacado que cerró con el trofeo de la Copa Sudamericana tras derrotar por penal al Atlético Mineiro de Brasil. Esa victoria le permitió clasificar a la Copa Libertadores 2026 y deberá enfrentarse a Flamengo en la Recopa Sudamericana. A su vez, este año mantuvo el envión en la Copa Argentina que triunfó por 4-1 ante Sarmiento de La Banda. Los nuevos refuerzos que confirmó el equipo del Sur son Tomás Guidara y Matías Sepúlveda.

Posibles formaciones:

San Lorenzo: Orlando Gill; Fabricio López, Johan Romaña, Gastón Hernández, Teo Rodríguez Pagano; Nicolás Tripicchio, Francisco Perruzzi; Ezequiel Cerutti, Facundo Gulli, Matías Reali; Alexis Cuello. DT: Damián Ayude.

Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Cardozo, Agustín Medina; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Ramiro Carrera; y Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino.

Estadio: Nuevo Gasómetro

Hora: 19:00

Árbitro: Pablo Dóvalo

TV: TNT Sports

INDEPENDIENTE RIVADAVIA-ATLÉTICO TUCUMAN

Independiente Rivadavia se enfrentará a
Independiente Rivadavia se enfrentará a Atlético Tucumán

Independiente Rivadavia y Atlético Tucumán se enfrentarán también este viernes por la primera jornada del Torneo Apertura, desde las 22:15 en el Estadio Bautista Gargantini. El árbitro a cargo del encuentro será Brian Ferreyra y se transmitirá en TNT Sports.

La Lepra mendocina tendrá un año repleto de compromisos deportivos. Por lo pronto, comenzó la temporada con una victoria 2-0 ante Estudiantes de Buenos Aires en la Copa Argentina, certamen en el que buscará revalidar su título. Además, competirá en la Copa Libertadores, por lo tanto disputarán triple competencia bajo el mando de Alfredo Berti.

Por otra parte, los dirigidos por Hugo Colace dejaron sensaciones buenas tras su pretemporada en Uruguay, en la que acumularon tres triunfos, ante Everton de Viña del Mar en un partido informal y frente a Cerro Largo y Progreso en los encuentros correspondientes a la Serie Río de la Plata. En su lista de refuerzos se encuentran ocho futbolistas que se sumaron en este mercado de pases: Leonel Di Plácido, Martín Benítez, Luis Ingolotti, Gabriel Compagnucci, Ezequiel Ham, Manuel Brondo, Gastón Susso y Javier Domínguez estarán disponibles para el debut.

Posibles formaciones:

Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Alejo Osella, Iván Villalba, Leonard Costa, Sheyko Studer, Juan Manuel Elordi; Gonzalo Ríos, Tomas Bottari, José Florentín; Matías Fernandez y Alex Arce. DT: Alfredo Berti.

Atlético Tucumán: Luis Ingolotti; Maximiliano Villa, Clever Ferreira, Gianluca Ferrari, Ignacio Galván; Renzo Tesuri, Kevin Ortiz, Lautaro Godoy, Nicolás Laméndola; Ramiro Ruiz Rodríguez y Leandro Díaz. DT: Hugo Colace.

Estadio: Bautista Gargantini

Hora: 22:15

Árbitro: Brian Ferreyra

TV: TNT Sports

TALLERES CÓRDOBA-NEWELL’S

Talleres de Córdoba recibirá a
Talleres de Córdoba recibirá a Newell's

Talleres y Newell’s jugarán en el inicio del Torneo Apertura, este viernes a las 22.15 en el Estadio Mario Alberto Kempes. El partido será arbitrado por Luis Lobo Medina y podrá verse por ESPN Premium.

El arranque del nuevo torneo representa una oportunidad de cambio para el conjunto cordobés, que busca dejar atrás los resultados del año anterior. La llegada de Ronaldo Martínez desde Platense se perfila como la figura en el ataque, luego de terminar como máximo goleador en el Torneo Clausura 2025.

Otra apuesta del club fue la incorporación de Juan Sforza, mediocampista que desembarcó desde el fútbol de Brasil tras su paso por Vasco Da Gama. El cuerpo técnico, encabezado por Carlos Tévez, tiene como objetivo inmediato sumar los primeros tres puntos en condición de local para revertir la imagen de la temporada pasada.

La Lepra rosarina también despierta expectativas en esta nueva etapa que afrontará bajo la conducción de la dupla técnica compuesta por Favio Orsi y Sergio Gómez. El club apostó al por la dupla que el año pasado conquistó el Torneo Apertura con Platense. Entre los nombres que se incorporaron destacan Gabriel Arias, Franco García, Nicolás Goitea, Walter Núñez y Matías Cóccaro. Dentro de las competencias de la temporada, deberá medirse ante Acassuso por la Copa Argentina.

Posibles formaciones:

Talleres: Guido Herrera; Augusto Schott, Matías Catalán, José Luis Palomino y Gabriel Báez; Ulises Ortegoza, Matías Galarza y Matías Gómez; Rick, Bruno Barticciotto y Valentín Depietri. DT: Carlos Tevez.

Newell’s: Gabriel Arias; Bruno Cabrera, Saúl Salcedo y Oscar Salomón; Armando Mendez, Luca Regiardo, Valentino Acuña y Martín Luciano; Facundo Guch, Michael Hoyos y Luciano Herrera. DT: Favio Orsi y Sergio Gómez.

Estadio: Mario Alberto Kempes

Hora: 22:15

Árbitro: Luis Lobo Medina

TV: ESPN Premium

TABLA DE POSICIONES

