Deportes

Parcelas exclusivas, distinciones de máximo rango y miles de dólares: los increíbles premios del presidente de Senegal al plantel

Bassirou-Diomaye Faye entregó llamativos reconocimientos a los jugadores, cuerpo técnico y dirigentes que participaron en la histórica conquista en Marruecos por la final de la Copa Africana de Naciones

Sadio Mané, de Senegal, celebra
Sadio Mané, de Senegal, celebra el triunfo de su selección en la final de la Copa de África sobre Marruecos (EFE/JALAL MORCHIDI)

El logro de la selección de fútbol de Senegal al conquistar la Copa Africana de Naciones motivó al presidente Bassirou-Diomaye Faye a otorgar a cada jugador del plantel campeón una recompensa excepcional: parcelas de 1.500 metros cuadrados en la zona de la Petite-Côte, litoral popular al sur de Dakar, además de premios individuales de 75 millones de francos CFA (alrededor de USD 134.000).

Durante una ceremonia realizada en el Palacio de la República, Faye subrayó la trascendencia del triunfo al informar que, además de los premios anunciados para los jugadores, tanto los dirigentes de la Federación Senegalesa de Fútbol como todos los miembros de la delegación recibieron reconocimientos económicos y terrenos, aunque de dimensiones menores.

A los premios otorgados al plantel campeón, se suma un aporte global de 305 millones de francos CFA (aproximadamente USD 545.000) destinado al Ministerio de Deportes, según detallaron los medios senegaleses.

El presidente de Senegal, Bassirou-Diomaye
El presidente de Senegal, Bassirou-Diomaye Faye, premió al plantel por haber conseguido la Copa Africana de Naciones

El mandatario también distinguió al entrenador Pape Thiaw y al cuerpo técnico elevándolos al rango de Comandantes de la Orden Nacional del León, que constituye la máxima distinción honorífica de Senegal. La ceremonia estuvo marcada por la emotividad y la euforia tras el recibimiento multitudinario que la selección tuvo en la capital.

Delante de miles de ciudadanos que celebraron en las calles de Dakar, los jugadores, encabezados por Sadio Mané, desfilaron en un autobús descapotable adornado con el verde, rojo y amarillo de la bandera nacional, mientras la afición acompañaba cantando y bailando al ritmo de tambores tradicionales.

La fiesta nacional se desató tras una final intensa en Rabat, donde Senegal se impuso 1 a 0 ante Marruecos en tiempo suplementario. El partido estuvo marcado por la polémica: el entrenador Thiaw solicitó a sus jugadores abandonar el campo en señal de protesta por un penal sancionado en el último minuto del segundo tiempo. Finalmente, fue Mané quien persuadió al equipo para retomar el juego. El penal cobrado a favor de Marruecos fue ejecutado al estilo Panenka por Brahim Díaz, pero el arquero Edouard Mendy logró detener el disparo. Ya en la prórroga, Pape Gueye marcó el gol definitorio para los Leones de la Teranga.

Marruecos vs. Senegal en la Copa Africana - Gol de Gueye

Con este resultado, Senegal conquistó su segundo trofeo continental —el primero lo había conseguido en Camerún en 2021— y prolongó la sequía de títulos para Marruecos, que solo ganó la Copa Africana en 1976.

El regreso de los campeones a Dakar tuvo lugar en la madrugada del lunes, con un recibimiento oficial en el aeropuerto a cargo del presidente, quien los elogió por haberse comportado con "heroísmo" y practicar "un fútbol precioso“. Según reportaron los medios locales, la Confederación Africana de Fútbol sancionó al seleccionador Thiaw por su decisión de incitar el abandono, una medida que podría comprometer su presencia en el próximo Mundial si se endurece.

La magnitud de los premios otorgados -las generosas sumas económicas y los terrenos costeros- son una señal clara del impacto social y deportivo de la victoria. El acto oficial y el posterior desfile ratificaron a los futbolistas y cuerpo técnico como héroes nacionales.

deportes-internacionalSelección de SenegalSelección de MarruecosCopa Africana de Naciones

DEPORTES
