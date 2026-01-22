Deportes

Furor por el nuevo Alpine de Franco Colapinto: las primeras imágenes del auto de Fórmula 1 que usará en 2026

El equipo francés presentará mañana su A526, que según los anticipos luciría con cambios en su decoración y tonalidad de colores. Los detalles

Guardar
Alpine dio señales de su nuevo A526 para la Fórmula 1 (@AlpineF1Team)

El estreno del A526, el monoplaza con el que Franco Colapinto afrontará la temporada 2026 de la Fórmula 1, será tan inusual como simbólico: como anticipó Infobae, Alpine optó por desvelar el auto este viernes 23 de enero a bordo de un crucero de lujo navegando sobre el Mar Balear, un escenario escogido para evidenciar la alianza estratégica de la escudería francesa con una conocida compañía que tiene una flota de estas gigantes embarcaciones.

El evento, que tendrá lugar frente a la costa de Barcelona, refuerza la intención de la marca de revolucionar tanto en el plano técnico como en el mediático, prometiendo abrir una etapa diferente tras los resultados del 2025. Colapinto, acompañado por su compañero de equipo, Pierre Gasly, recibirá el auto con el que buscará un desempeño renovado, bajo las exigencias del nuevo reglamento técnico de la máxima categoría.

Las expectativas crecieron de forma notable tras la publicación de las primeras imágenes del A526 en las cuentas oficiales de Alpine. Estas fotografías, tomadas en un ambiente de luz tenue, permitieron distinguir algunos detalles clave del nuevo diseño sin develar del todo la combinación cromática definitiva.

Tres autos azules y uno
Tres autos azules y uno gris. Un posible guiño sobre los colores que podría llevar el Alpine A526 (@AlpineF1Team)

El halo del vehículo, pieza esencial para la seguridad, aparece pintado en un rosa chicle; según uno de los videos difundidos, este color se replicará en buena parte de la carrocería. Junto al rosa, algunas áreas del auto exhiben azul eléctrico, una tonalidad visiblemente más oscura, como también adelantó este medio. Sería diferente al celeste empleado en 2025. Otra pista se desprende de un posteo del equipo francés, donde el A526 aún cubierto por una tela blanca está rodeado de autos de calle de Alpine: tres de ellos lucen el azul y uno el plateado, posibles indicios de la gama de colores que adoptará el monoplaza.

Antes de la presentación pública, Alpine llevó a cabo una prueba privada en el circuito de Silverstone, donde el nuevo auto completó 200 kilómetros de rodaje bajo condiciones de lluvia intensa, según comunicó la escudería a través de sus canales. En este ensayo, enmarcado en el reglamento de “filming day”, Gasly condujo el monoplaza, permitiendo escuchar por primera vez el motor Mercedes que impulsará al equipo durante la temporada. Colapinto siguió de cerca estos ensayos junto al asesor ejecutivo del equipo, Flavio Briatore, y trabajando en conjunto con ingenieros y técnicos para analizar cada aspecto del comportamiento del vehículo y anticipar las exigencias del nuevo reglamento.

La preparación de Colapinto, joven bonaerense de 22 años, se desarrolla con alto rigor. Está basada en intensas sesiones en el simulador de Enstone y pruebas de ritmo sobre monoplazas antiguos en Barcelona, acciones orientadas a recuperar sensaciones y velocidad en pista después del cierre de la última temporada en Abu Dhabi. Tras un breve período de descanso en Buenos Aires y Punta del Este, el piloto argentino se encuentra completamente concentrado en su debut como titular, con el respaldo de un equipo que aspira a revertir los resultados recientes y consolidar un inicio competitivo.

El Alpine A5256 dando su primera vuelta en Silverstone

El acceso a la presentación estará restringido al canal oficial de Alpine en YouTube (@AlpineCars), donde la transmisión en vivo se iniciará a las 8:30 de Argentina este viernes. La cobertura incluye una puesta en escena que, además de mostrar el A526, busca situar al equipo en un contexto de proyección global.

Mientras tanto, otros equipos anticiparon sus propios diseños para la temporada 2026. Red Bull, Racing Bulls, Haas, Audi y Mercedes. Los anuncios pendientes incluyen el de Ferrari, que mañana también exhibirá su nuevo coche; Williams, programado para el 3 de febrero; Cadillac, cuyos planes coinciden con el Super Bowl el 8 de febrero; y tanto McLaren como Aston Martin, que realizarán sus presentaciones el lunes 9.

La apuesta de Alpine combina innovación técnica y marketing estratégico, en búsqueda de posicionar su vehículo y sus pilotos, especialmente a Franco Colapinto, como actores centrales de la nueva etapa de la Fórmula 1.

LOS ADELANTOS DEL ALPINE A526

El halo conserva el color
El halo conserva el color rosa A526 (@AlpineF1Team)
Se advierte un azul más
Se advierte un azul más fuerte A526 (@AlpineF1Team)
Otra muestra de la nueva
Otra muestra de la nueva tonalidad del azul (@AlpineF1Team)

Temas Relacionados

deportes-internacionalAlpine F1 TeamFórmula 1Franco Colapinto

Últimas Noticias

Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry se juegan el pase a los octavos de final del Australian Open: hora y cómo ver los partidos en vivo

Fran enfrentará al ruso Andrey Rublev, mientras que Retu se medirá con el top ten kazajo Alexander Bublik

Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry

Susto en Aldosivi-Defensa: el brutal choque entre compañeros que terminó con un jugador retirado ambulancia

Damián Fernández se levantó por sus propios medios, pero optaron por preservarlo y lo sacaron a bordo del vehículo. Lo reemplazó Nazareno Roselli

Susto en Aldosivi-Defensa: el brutal

La AFA oficializó los 7 títulos que entregará el fútbol argentino esta temporada: la Copa que postergaron hasta el 2027

La Asociación del Fútbol Argentino confirmó cuáles serán los torneos que se disputarán en el 2026 y retrasó el inicio de un certamen

La AFA oficializó los 7

La decisión que tomó la FIA sobre el “truco” del motor en Mercedes y Red Bull antes del arranque de la nueva era de la Fórmula 1

La entidad rectora se reunión con los cinco fabricantes de impulsores. El reclamo de Ferrari, Audi y Honda

La decisión que tomó la

Banfield y Huracán le dan continuidad a la primera fecha del Torneo Apertura

En primer turno, Aldosivi y Defensa y Justicia empataron 0-0. Ahora, el Taladro y el Globo se miden al mismo tiempo que Unión-Platense. En el cierre, desde las 22.15, se enfrentarán Instituto-Vélez y Central Córdoba-Gimnasia de Mendoza

Banfield y Huracán le dan
DEPORTES
Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry

Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry se juegan el pase a los octavos de final del Australian Open: hora y cómo ver los partidos en vivo

Susto en Aldosivi-Defensa: el brutal choque entre compañeros que terminó con un jugador retirado ambulancia

La AFA oficializó los 7 títulos que entregará el fútbol argentino esta temporada: la Copa que postergaron hasta el 2027

La decisión que tomó la FIA sobre el “truco” del motor en Mercedes y Red Bull antes del arranque de la nueva era de la Fórmula 1

Banfield y Huracán le dan continuidad a la primera fecha del Torneo Apertura

TELESHOW
Ivana Figueiras acompañó a Darío

Ivana Figueiras acompañó a Darío Cvitanich en el 130° aniversario de Banfield: del distanciamiento a la exposición

Beto Casella: el backstage con las primeras imágenes del conductor y los exBendita en América TV

El recuerdo de Daniel Grinbank a 35 años del breve show de Prince en el estadio de River que terminó en escándalo

El homenaje íntimo y emotivo de Dalma y Gianinna Maradona en el cumpleaños de Claudia Villafañe

Se reveló otra coincidencia entre Wanda Nara y La China Suárez que las redes no dejaron pasar

INFOBAE AMÉRICA

Chile detuvo a un tercer

Chile detuvo a un tercer sospechoso de provocar los incendios forestales que ya dejaron 21 muertos

Un enfermero alemán condenado por 10 asesinatos podría estar vinculado a más de 100 muertes adicionales

Hallaron un delfín lastimado y desorientado en una playa de Uruguay: se recupera en una piscina

Irán entró en su segunda semana sin acceso a Internet mientras se multiplican las víctimas de la represión

Foro de Davos: Peña propuso que la transición democrática en Venezuela se incluya en la agenda de la Junta de la Paz que lidera Trump