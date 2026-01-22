Furor por el nuevo Alpine de Franco Colapinto: las primeras imágenes del auto de Fórmula 1 que usará en 2026

Alpine dio señales de su nuevo A526 para la Fórmula 1 (@AlpineF1Team)

El estreno del A526, el monoplaza con el que Franco Colapinto afrontará la temporada 2026 de la Fórmula 1, será tan inusual como simbólico: como anticipó Infobae, Alpine optó por desvelar el auto este viernes 23 de enero a bordo de un crucero de lujo navegando sobre el Mar Balear, un escenario escogido para evidenciar la alianza estratégica de la escudería francesa con una conocida compañía que tiene una flota de estas gigantes embarcaciones.

El evento, que tendrá lugar frente a la costa de Barcelona, refuerza la intención de la marca de revolucionar tanto en el plano técnico como en el mediático, prometiendo abrir una etapa diferente tras los resultados del 2025. Colapinto, acompañado por su compañero de equipo, Pierre Gasly, recibirá el auto con el que buscará un desempeño renovado, bajo las exigencias del nuevo reglamento técnico de la máxima categoría.

Las expectativas crecieron de forma notable tras la publicación de las primeras imágenes del A526 en las cuentas oficiales de Alpine. Estas fotografías, tomadas en un ambiente de luz tenue, permitieron distinguir algunos detalles clave del nuevo diseño sin develar del todo la combinación cromática definitiva.

Tres autos azules y uno gris. Un posible guiño sobre los colores que podría llevar el Alpine A526 (@AlpineF1Team)

El halo del vehículo, pieza esencial para la seguridad, aparece pintado en un rosa chicle; según uno de los videos difundidos, este color se replicará en buena parte de la carrocería. Junto al rosa, algunas áreas del auto exhiben azul eléctrico, una tonalidad visiblemente más oscura, como también adelantó este medio. Sería diferente al celeste empleado en 2025. Otra pista se desprende de un posteo del equipo francés, donde el A526 aún cubierto por una tela blanca está rodeado de autos de calle de Alpine: tres de ellos lucen el azul y uno el plateado, posibles indicios de la gama de colores que adoptará el monoplaza.

Antes de la presentación pública, Alpine llevó a cabo una prueba privada en el circuito de Silverstone, donde el nuevo auto completó 200 kilómetros de rodaje bajo condiciones de lluvia intensa, según comunicó la escudería a través de sus canales. En este ensayo, enmarcado en el reglamento de “filming day”, Gasly condujo el monoplaza, permitiendo escuchar por primera vez el motor Mercedes que impulsará al equipo durante la temporada. Colapinto siguió de cerca estos ensayos junto al asesor ejecutivo del equipo, Flavio Briatore, y trabajando en conjunto con ingenieros y técnicos para analizar cada aspecto del comportamiento del vehículo y anticipar las exigencias del nuevo reglamento.

La preparación de Colapinto, joven bonaerense de 22 años, se desarrolla con alto rigor. Está basada en intensas sesiones en el simulador de Enstone y pruebas de ritmo sobre monoplazas antiguos en Barcelona, acciones orientadas a recuperar sensaciones y velocidad en pista después del cierre de la última temporada en Abu Dhabi. Tras un breve período de descanso en Buenos Aires y Punta del Este, el piloto argentino se encuentra completamente concentrado en su debut como titular, con el respaldo de un equipo que aspira a revertir los resultados recientes y consolidar un inicio competitivo.

El Alpine A5256 dando su primera vuelta en Silverstone

El acceso a la presentación estará restringido al canal oficial de Alpine en YouTube (@AlpineCars), donde la transmisión en vivo se iniciará a las 8:30 de Argentina este viernes. La cobertura incluye una puesta en escena que, además de mostrar el A526, busca situar al equipo en un contexto de proyección global.

Mientras tanto, otros equipos anticiparon sus propios diseños para la temporada 2026. Red Bull, Racing Bulls, Haas, Audi y Mercedes. Los anuncios pendientes incluyen el de Ferrari, que mañana también exhibirá su nuevo coche; Williams, programado para el 3 de febrero; Cadillac, cuyos planes coinciden con el Super Bowl el 8 de febrero; y tanto McLaren como Aston Martin, que realizarán sus presentaciones el lunes 9.

La apuesta de Alpine combina innovación técnica y marketing estratégico, en búsqueda de posicionar su vehículo y sus pilotos, especialmente a Franco Colapinto, como actores centrales de la nueva etapa de la Fórmula 1.

LOS ADELANTOS DEL ALPINE A526

El halo conserva el color rosa A526 (@AlpineF1Team)

Se advierte un azul más fuerte A526 (@AlpineF1Team)

Otra muestra de la nueva tonalidad del azul (@AlpineF1Team)