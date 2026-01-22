Chicho Serna habló del interés de Boca por otro delantero colombiano que le gusta a Riquelme: “Vi cosas muy interesantes”

El histórico futbolista explicó cómo juega el atacante colombiano

Después de que se truncara la llegada de Marino Hinestroza, la dirigencia de Boca Juniors salió al mercado de pases en busca de un nuevo atacante para reforzar la ofensiva del elenco dirigido por Claudio Úbeda, que debutará este fin de semana en el Torneo Apertura contra Deportivo Riestra. El Xeneize habría iniciado gestiones con el Fluminense para un traspaso por el delantero colombiano Kevin Serna, quien se convirtió en uno de los apuntados por la institución.

En este contexto, el histórico Mauricio Chicho Serna habló sobre las cualidades de su compatriota que juega en el elenco brasileño y destacó sus habilidades. “Cuando llegó a Alianza Lima me pasaron material de él y me lo referenciaron. Vi cosas muy interesantes, es un jugador que tiene habilidad y es muy rápido”, destacó el exintegrante del Consejo de Fútbol, en diálogo con ESPN.

Inmediatamente, agregó: “Es un jugador que tiene la particularidad de que te puede jugar en cualquiera de las posiciones del frente de ataque. Está el rumor de que es una posibilidad que vaya a Boca, ojalá. Ya tiene la experiencia de empezar a tocar partidos en la selección mayor. Juega en un club grande. La exigencia de Boca es la de un club muy grande y al equipo le vendría muy bien contar con él”.

Kevin Serna convirtió 13 goles y brindó ocho asistencias en los 67 partidos que disputó con Fluminense en el año 2025 (REUTERS/Ricardo Moraes)

Según el diagnóstico futbolístico de Chicho, Kevin Serna es un jugador adaptable a distintas posiciones del frente de ataque, algo que es fundamental para un plantel diezmado por las lesiones. “Su principal cualidad es la velocidad que tiene. Puede jugar por derecha o por izquierda. Pero en Fluminense ha tenido muchas participaciones en las que lo han utilizado de nueve. No es un nueve como Cavani o Merentiel, pero por su técnica y buen físico puede desempeñarse ahí tranquilamente”, afirmó el exjugador de Boca.

Vale destacar que desde Brasil rechazaron la primera propuesta por parte de Boca para fichar al jugador colombiano. En principio, esta se habría tratado de una oferta cercana a los 5 millones de dólares por la totalidad de su pase, la cual fue considerada insuficiente por el club brasileño. Las especulaciones indican que Fluminense pretende sumar una cifra que se aproxime a los USD 7 millones. Al mismo tiempo, la dirigencia Xeneize estaría cerca de consumar la llegada del paraguayo Ángel Romero, quien llegará con el pase en su poder tras marcharse del Corinthians de Brasil.

Respecto a las posibles incorporaciones de los jugadores mencionados, Chicho Serna hizo un análisis sobre cómo está conformado el plantel actual del elenco de la Ribera: “Por la experiencia vivida. Sobre todo lo que fue en el año 2023. Boca tiene un buen plantel. Pero para mí necesita algunos refuerzos más. Hay una posición en la que durante varios años hemos sufrido, que es el volante por derecha. Y creo que hoy más que nunca la necesitaría. Esto que digo es a la distancia, porque ya estoy alejado del club. Igual sigo en el diario todo lo que va ocurriendo“.

Kevin Serna, el apuntado por Boca Juniors para reforzar la delantera (REUTERS/Ricardo Moraes)

“Estos son simples comentarios de un hincha. Creo que nos ilusiona, pero también nos afecta mucho por las lesiones. Cuando Boca empiece por la Copa Libertadores, el campeonato que es demasiado exigente, y la Copa Argentina, va a necesitar una nómina muy amplia. Entonces sería bueno que pudieran reforzarse algunas otras cosas”, destacó Chicho.

Cabe destacar que el interés de Boca por el extremo colombiano se intensificó tras el desplante en la llegada de Marino Hinestroza, lo que llevó a la dirigencia presidida por Juan Román Riquelme a colocar a Serna como prioridad para el mercado de pases. Más allá de que hubo una respuesta negativa en el primer ofrecimiento, ambas instituciones estarían predispuestas a continuar con las negociaciones.

Mientras tanto, el área de fútbol del club argentino no restringe su búsqueda a una sola alternativa: Ángel Romero y Alexis Cuello también integran la nómina de posibles incorporaciones, en negociaciones paralelas cuyo objetivo es sumar variantes ofensivas. El paraguayo estaría cerca de consumar su arribo a Brandsen 805, mientras que se sigue gestionando con San Lorenzo para concretar la incorporación del delantero.

En este contexto, pese a que tiene negociaciones abiertas para reforzar el plantel, Boca podría debutar el próximo domingo por el Torneo Apertura sin ninguna incorporación. El cuadro dirigido por Claudio Úbeda, que cuenta con numerosas bajas por lesión (principalmente en el ataque), se estrenará contra Deportivo Riestra en La Bombonera a partir de las 18:30.