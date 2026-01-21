Deportes

Boca mejoró la oferta por Alexis Cuello: el ultimátum que le envió a San Lorenzo

Luego de recibir la negativa de parte del Ciclón al primer ofrecimiento, el Xeneize envió una nueva propuesta y acercó las partes

Alexis Cuello es el delantero
Alexis Cuello es el delantero pretendido por Boca Juniors, que hasta el momento no sumó refuerzos (Photo by Luis ROBAYO / AFP)

La ofensiva de Boca Juniors para reforzar su ataque dio un nuevo salto con una oferta que pretende acercar posiciones con San Lorenzo y resolver una de sus urgencias más delicadas del mercado: sumar un centrodelantero ante la escasez de alternativas naturales en ese puesto. En medio de un calendario que apremia y con la mirada puesta en la Copa Libertadores, el club de La Ribera elevó a USD 3 millones brutos su propuesta por el 60% de la ficha de Alexis Cuello, según informó César Luis Merlo en TyC Sports. La cifra busca romper el estancamiento que provocó el rechazo de la primera propuesta, cuando la institución azulgrana desestimó los USD 2,5 millones iniciales por considerarlos insuficientes.

Esta maniobra, diseñada para dar una señal de inversión en plena pretemporada, implica un pago en dos cuotas y busca reducir la distancia con la exigencia formulada extraoficialmente en Boedo: USD 3 millones limpios por el mismo porcentaje. El pedido fue interpretado en Boca como una invitación a insistir, aunque las palabras recientes del presidente Sergio Costantino—“el jugador se queda”— llegaron antes de conocerse el nuevo ofrecimiento.

Boca mejoró la oferta por Alexis Cuello de San Lorenzo

El punto de mayor tensión es estrictamente económico. El club xeneize asume que todavía falta negociar el 40% de la ficha que pertenece a Almagro, un paso que deberá darse si prospera el acuerdo principal. Desde el entorno del futbolista, en cambio, el consenso sobre las condiciones salariales ya es total y el contrato no aparece como obstáculo.

El trasfondo deportivo resulta determinante. El cuerpo técnico ve a Cuello como una prioridad desde el arranque de la pretemporada. Con Edinson Cavani y Milton Giménez relegados por molestias físicas y Miguel Merentiel como único especialista disponible, aunque ausente por un desgarro, la necesidad de un refuerzo para el puesto de nueve pasó a ser urgente. Este contexto puso la lupa sobre la oferta, que representa una fuerte apuesta de Boca en vísperas del debut oficial.

En el Consejo de Fútbol xeneize hay confianza en que las cifras ahora se ajustan más a las aspiraciones de San Lorenzo. Los directivos esperan una respuesta formal en las próximas 72 horas. La operación podría destrabarse si el Ciclón decide revisar su postura inicial, que había sido tajante, mientras Boca no descarta mantener abierta la búsqueda de un segundo refuerzo en la ventana de junio, con el mercado próximo a cerrarse y el interés por Ángel Romero también en carpeta.

A la espera de una resolución, la negociación sobre el futuro de Alexis Cuello se mantiene abierta, con la pelota en campo azulgrana y expectativas renovadas en ambos clubes.

El ajustado calendario de Boca, con el gran objetivo llamado Libertadores.

Boca viene de vencer a
Boca viene de vencer a Olimpia, en el segundo amistoso del año (Fotobaires)

El Xeneize enfrentará un calendario ajustado desde el inicio del Torneo Apertura hasta su reaparición en la Copa Libertadores durante la primera quincena de abril. El equipo dirigido por Claudio Úbeda acumulará 13 partidos oficiales entre el certamen local y la Copa Argentina antes de su debut en la máxima competencia continental.

Con este ritmo, la gestión del plantel recobra importancia, ya que todo el trayecto previo a la fase de grupos implica disputar previamente las doce primeras jornadas del Apertura y los 32avos de final de la Copa Argentina, generando un desgaste considerable. Esta sobrecarga obliga a implementar rotaciones y estrategias para preservar el rendimiento físico.

La planificación busca sumar puntos y asegurar una buena posición en la Zona A para obtener margen de maniobra y encarar el cierre de la primera fase con mayor tranquilidad. En este contexto, la profundidad del plantel y las decisiones del cuerpo técnico resultarán determinantes para sostener el rendimiento competitivo.

El primer juego lo afrontará sin refuerzos, este domingo ante Deportivo Riestra. El encuentro se llevará a cabo en La Bombonera, desde las 18:30.

