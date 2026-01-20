Deportes

Manchester City, Real Madrid, Inter y PSG abrirán la séptima fecha de Champions League: la agenda completa

Los equipos más importantes del continente se presentarán en la anteúltima jornada de la fase de liga

Comienza la séptima fecha de la Champions League

La Champions League retoma su actividad en 2026. Los principales clubes europeos vuelven a enfocarse en el torneo con el objetivo de completar la fase inicial y avanzar a las rondas eliminatorias.

Real Madrid, Inter, Manchester City y el actual campeón, PSG, participarán en la séptima jornada de la fase de liga. El equipo dirigido por Álvaro Arbeloa será local frente al Mónaco, mientras que el Inter de Lautaro Martínez jugará en casa ante el Arsenal de Mikel Arteta. El plantel de Pep Guardiola viajará a Noruega para enfrentar al Bodo Glimt y el PSG disputará su encuentro en Portugal contra el Sporting de Lisboa.

Los ocho mejores equipos de la tabla avanzarán directamente a los octavos de final. Aquellos que finalicen entre el noveno y el vigésimo cuarto puesto deberán disputar una ronda previa de Playoffs. Con una fecha pendiente para cerrar la etapa inicial, los clasificados de manera directa hasta ahora son: Arsenal, Bayern Múnich, PSG, Manchester City, Atalanta, Inter, Real Madrid y Atlético Madrid.

Kairat vs Brujas:

Kariat buscará un triunfo en la séptima fecha

Hora: 09.30 Ciudad de México / 10.30 Perú, Colombia y Ecuador / 11.30 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 12.30 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil

TV: Fox Sports / DGO / Disney +

Estadio: Astana Arena

Bodo Glimt vs Manchester City

El City quiere seguir entre los ocho primeros (Reuters)

Hora: 11.45 Ciudad de México / 12.45 Perú, Colombia y Ecuador / 13.45 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 14.45 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil

TV: Fox Sports / DGO

Estadio: Aspmyra Stadion

Villarreal vs Ajax

Villarreal quiere quedarse con los tres puntos en su casa (Reuters)

Hora: 14.00 Ciudad de México / 15.00 Perú, Colombia y Ecuador / 16.00 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 17.00 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil

TV: Disney +

Estadio: La Cerámica

Tottenham vs Borussia Dortmund

Tottenham recibe al Borussia Dortmund (Reuters)

Hora: 14.00 Ciudad de México / 15.00 Perú, Colombia y Ecuador / 16.00 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 17.00 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil

TV: ESPN 3 / DGO

Estadio: Tottenham Hotspur Stadium

Olympiacos vs Leverkusen

Olympiacos va en búsqueda de los tres puntos (Reuters)

Hora: 14.00 Ciudad de México / 15.00 Perú, Colombia y Ecuador / 16.00 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 17.00 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil

TV: ESPN 4 / DGO / Disney +

Estadio: Georgios Karaiskakis

Sporting Lisboa vs PSG

PSG visita al Sporting de Lisboa

Hora: 14.00 Ciudad de México / 15.00 Perú, Colombia y Ecuador / 16.00 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 17.00 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil

TV: ESPN 2 / DGO / Disney +

Estadio: Jose Alvalade

Inter vs Arsenal

El Inter quiere quedarse con la victoria ante Arsenal (Reuters)

Hora: 14.00 Ciudad de México / 15.00 Perú, Colombia y Ecuador / 16.00 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 17.00 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil

TV: Fox Sports / DGO / Disney +

Estadio: San Siro

Real Madrid vs Mónaco

Real Madrid buscará una victoria tranquilizadora

Hora: 14.00 Ciudad de México / 15.00 Perú, Colombia y Ecuador / 16.00 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 17.00 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil

TV: ESPN / DGO / Disney +

Estadio: Santiago Bernabéu

Copenhague vs Napoli

Napoli buscará sumar de a tres ante el Copenhague (Reuters)

Hora: 14.00 Ciudad de México / 15.00 Perú, Colombia y Ecuador / 16.00 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 17.00 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil

TV: DGO / Disney +

Estadio: Parken Stadion

