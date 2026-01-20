Manchester City, Real Madrid, Inter y PSG abrirán la séptima fecha de Champions League: la agenda completa

La Champions League retoma su actividad en 2026. Los principales clubes europeos vuelven a enfocarse en el torneo con el objetivo de completar la fase inicial y avanzar a las rondas eliminatorias.
Real Madrid, Inter, Manchester City y el actual campeón, PSG, participarán en la séptima jornada de la fase de liga. El equipo dirigido por Álvaro Arbeloa será local frente al Mónaco, mientras que el Inter de Lautaro Martínez jugará en casa ante el Arsenal de Mikel Arteta. El plantel de Pep Guardiola viajará a Noruega para enfrentar al Bodo Glimt y el PSG disputará su encuentro en Portugal contra el Sporting de Lisboa.
Los ocho mejores equipos de la tabla avanzarán directamente a los octavos de final. Aquellos que finalicen entre el noveno y el vigésimo cuarto puesto deberán disputar una ronda previa de Playoffs. Con una fecha pendiente para cerrar la etapa inicial, los clasificados de manera directa hasta ahora son: Arsenal, Bayern Múnich, PSG, Manchester City, Atalanta, Inter, Real Madrid y Atlético Madrid.
Kairat vs Brujas:
Hora: 09.30 Ciudad de México / 10.30 Perú, Colombia y Ecuador / 11.30 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 12.30 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil
TV: Fox Sports / DGO / Disney +
Estadio: Astana Arena
Bodo Glimt vs Manchester City
Hora: 11.45 Ciudad de México / 12.45 Perú, Colombia y Ecuador / 13.45 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 14.45 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil
TV: Fox Sports / DGO
Estadio: Aspmyra Stadion
Villarreal vs Ajax
Hora: 14.00 Ciudad de México / 15.00 Perú, Colombia y Ecuador / 16.00 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 17.00 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil
TV: Disney +
Estadio: La Cerámica
Tottenham vs Borussia Dortmund
Hora: 14.00 Ciudad de México / 15.00 Perú, Colombia y Ecuador / 16.00 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 17.00 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil
TV: ESPN 3 / DGO
Estadio: Tottenham Hotspur Stadium
Olympiacos vs Leverkusen
Hora: 14.00 Ciudad de México / 15.00 Perú, Colombia y Ecuador / 16.00 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 17.00 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil
TV: ESPN 4 / DGO / Disney +
Estadio: Georgios Karaiskakis
Sporting Lisboa vs PSG
Hora: 14.00 Ciudad de México / 15.00 Perú, Colombia y Ecuador / 16.00 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 17.00 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil
TV: ESPN 2 / DGO / Disney +
Estadio: Jose Alvalade
Inter vs Arsenal
Hora: 14.00 Ciudad de México / 15.00 Perú, Colombia y Ecuador / 16.00 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 17.00 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil
TV: Fox Sports / DGO / Disney +
Estadio: San Siro
Real Madrid vs Mónaco
Hora: 14.00 Ciudad de México / 15.00 Perú, Colombia y Ecuador / 16.00 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 17.00 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil
TV: ESPN / DGO / Disney +
Estadio: Santiago Bernabéu
Copenhague vs Napoli
Hora: 14.00 Ciudad de México / 15.00 Perú, Colombia y Ecuador / 16.00 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 17.00 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil
TV: DGO / Disney +
Estadio: Parken Stadion