“Control total y obsesivo”: un ex compañero de David Beckham salió en defensa de su hijo Brooklyn en plena polémica familiar

O'Kane habló de la personalidad de Beckham

John O’Kane, ex jugador del Manchester United, respaldó públicamente a Brooklyn Beckham y criticó la gestión familiar de David Beckham, al afirmar que la “marca Beckham” se ha puesto por encima de las relaciones familiares. Las declaraciones del ex defensor surgieron luego de que Brooklyn, hijo mayor de David y Victoria Beckham, hiciera públicos sus conflictos con sus padres en una extensa publicación en Instagram.

O’Kane convivió con David Beckham durante su paso por las categorías juveniles del Manchester United. En una publicación en X (plataforma antes conocida como Twitter), O’Kane expresó: “Viví con Beckham durante algunos años. Digamos que le gusta tener el CONTROL TOTAL y era OBSESIONARIO con la PERFECCIÓN. Si Brooklyn tuvo que decir esto y quemar a la supuesta familia perfecta, la marca Beckham no debería estar por encima de tus hijos, pase lo que pase”.

Posteriormente, volvió a referirse sobre el tema: “Algunas cosas están claras, la obsesión controladora/TOC de Beck lo convirtió en el futbolista que fue en mi opinión... Pero, pase lo que pase con su hijo, él sintió que tenía que decir algo... ¡y TODAVÍA creo que uno no debe repudiar a sus propios hijos pase lo que pase!“.

Las palabras de O’Kane se difundieron poco después de que Brooklyn Beckham acusara a sus padres de priorizar la imagen pública por encima del bienestar familiar. “Durante toda mi vida, mis padres han controlado las narrativas en la prensa sobre nuestra familia”, publicó el joven en Instagram, una declaración que también fue citada por Daily Mail y otros medios británicos. Brooklyn señaló que su familia valoraba la promoción pública y la proyección mediática, y cuestionó el papel de la “marca Beckham” en la gestión de los vínculos familiares..

De acuerdo con The Sun, la controversia escaló luego de que Brooklyn afirmara: “No quiero reconciliarme con mi familia. No me controlan, me estoy defendiendo por primera vez en mi vida”. En su testimonio, el joven mencionó que la ansiedad que experimentó durante años desapareció tras alejarse de sus padres. “Por primera vez en mi vida, desde que me alejé de mi familia, esa ansiedad ha desaparecido”, sostuvo Brooklyn.

O’Kane, quien compartió vestuario con Beckham en la “Clase del 92” del Manchester United (1989 a 1998), enfatizó que la obsesión de su excompañero por el control y la perfección era un rasgo notorio durante su convivencia. Según el ex defensor, los recientes comentarios de Brooklyn no resultan sorprendentes dado el perfil de gestión que observó en David Beckham durante sus años en el club.

La disputa familiar adquirió notoriedad a partir de la boda de Brooklyn con Nicola Peltz y de las diferencias surgidas en ese contexto. El joven acusó a sus padres de intentar perjudicar su matrimonio y de propagar versiones en los medios para favorecer la imagen pública de la familia. En su declaración, Brooklyn sostuvo: “Las publicaciones performativas en las redes sociales, los eventos familiares y las relaciones no auténticas han sido parte integral de la vida en la que nací. Recientemente, he visto con mis propios ojos hasta dónde son capaces de llegar para difundir innumerables mentiras en los medios, en su mayoría a costa de gente inocente, para preservar su propia fachada”.

La postura de John O’Kane abrió un nuevo capítulo en el conflicto al ofrecer apoyo explícito a Brooklyn y cuestionar la gestión de la familia Beckham. El exjugador subrayó que la prioridad de cualquier familia debe ser el bienestar de sus integrantes, sin anteponer la imagen o el control público.

Hasta el momento, David Beckham y Victoria Beckham no han emitido una respuesta oficial a las acusaciones de su hijo ni a las declaraciones de O’Kane. The Sun informó que allegados a la pareja manifestaron su preocupación por la escalada del conflicto y el contenido de las declaraciones difundidas en redes sociales.