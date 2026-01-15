La feroz reacción de Enzo Fernández tras la derrota del Chelsea ante Arsenal: tomó del cuello a un rival y tuvieron que separarlo

La feroz pelea entre Enzo Fernández y un rival del Arsenal

La victoria del Arsenal en Stamford Bridge por 3-2 frente al Chelsea en la ida de las semifinales de la Copa de la Liga inglesa no solo dejó la eliminatoria abierta para el desenlace del 3 de febrero en el Emirates Stadium, sino que acrecentó la tensión entre ambos conjuntos con una fuerte discusión entre Enzo Fernández y Martín Zubimendi tras el pitido final. Esta victoria encamina a los Gunners rumbo a lo que podría ser su primera final desde 2020, año en el que conquistaron la Copa de Inglaterra, pero mantiene con vida a un Chelsea que logró acortar distancias gracias al doblete del argentino Alejandro Garnacho, alimentando la esperanza en la nueva etapa comandada por Liam Rosenior.

El desenlace tenso en el césped involucró a Fernández y Zubimendi en un altercado que obligó a la intervención inmediata de Rosenior, quien actuó de mediador para evitar que la disputa escalara. Zubimendi respondió con una risa a la evidente molestia de Enzo Fernández, lo que incrementó la furia del mediocampista argentino y desencadenó un breve enfrentamiento entre varios futbolistas. El propio entrenador del Chelsea explicó: “Nunca me alegra perder un partido, pero he visto energía, determinación e intensidad en mi equipo. Me pareció que Enzo Fernández estuvo excepcional con Andrey Santos. Marc Guiu lo dio todo. Quiero eso en mi equipo, que nunca se rinda.”

En lo deportivo, el Arsenal se adelantó rápidamente con un tanto de Ben White a los siete minutos y amplió la diferencia en el segundo tiempo tras un error del portero español Robert Sánchez, que permitió que el sueco Viktor Gyökeres anotara el segundo a los 49 minutos. El Chelsea, que presentó numerosas bajas, acortó distancias cuatro minutos después debido al primero de los dos goles de Garnacho. No obstante, a los 71 minutos, Zubimendi amplió nuevamente la ventaja de los visitantes antes de que Garnacho firmara su doblete a los 83, dejando el marcador 3-2 y la serie abierta.

Enzo Fernández del Chelsea en acción con Viktor Gyokeres del Arsenal (Reuters/Peter Cziborra)

El nuevo entrenador del Chelsea, Liam Rosenior, debutaba ante su público proveniente del Estrasburgo, tras estrenarse con una goleada 5-1 ante el Charlton en la Copa de Inglaterra. Sus primeras impresiones como local fueron alentadoras pese a la derrota, considerando las múltiples bajas del plantel. Para este compromiso no estuvieron jugadores clave como Cole Palmer, Reece James y Malo Gusto por lesión, Moisés Caicedo por suspensión, y Liam Delap y Jamie Gittens por enfermedad.

Desde el lado rival, el técnico del Arsenal, Mikel Arteta, remarcó el mérito de conseguir este triunfo en suelo rival: “Es valioso ganar ante un adversario de gran calidad y en un estadio difícil”. Los Gunners, líderes actuales de la Premier League por seis puntos, encabezan también su grupo en la Champions League y ahora quedan bien posicionados para clasificarse a la final del torneo doméstico.

El ganador de este duelo se enfrentará en la final al vencedor de la eliminatoria entre el Manchester City y el Newcastle, con ventaja provisional para los Citizens, que se impusieron 2-0 en la ida con goles de Antoine Semenyo y Rayan Cherki.

La actuación de Garnacho, autor de los dos tantos del Chelsea y protagonista en la reacción de un equipo al que le faltaron varias referencias habituales, fue uno de los focos positivos para una hinchada que confía en revertir la serie fuera de casa. Del mismo modo, el rendimiento defensivo del equipo volvió a exponer fragilidades conocidas, señaladas ya en la anterior gestión de Enzo Maresca.

Con este resultado, el Arsenal quedó a un paso de una nueva final, mientras el Chelsea confía en el repunte anímico de Garnacho y la energía mostrada en esta primera función de Rosenior en Stamford Bridge para dar vuelta la eliminatoria en Londres.