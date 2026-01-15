El gigante de Europa que quiere arrebatarle a Enzo Fernández al Chelsea: la impactante suma que está dispuesto a pagar

Enzo Fernández está en la mira del París Saint-Germain para el mercado de pases de verano (Reuters)

Enzo Fernández viene siendo una pieza clave en el Chelsea y su rendimiento lo ha posicionado como uno de los jugadores más pretendidos por los equipos más poderosos del mundo. En las últimas horas surgió la información de que el París Saint-Germain (PSG) lo tiene en su radar para el próximo mercado de pases.

De acuerdo con información del diario francés L’Équipe, la dirigencia del club parisino sitúa al jugador argentino de 24 años entre las figuras prioritarias para el futuro de su mediocampo, pero cualquier operación resultaría compleja antes de la culminación de la temporada. Esto responde al extenso contrato que une a Enzo Fernández con el equipo inglés hasta 2032.

“El PSG ha identificado a Enzo Fernández como un posible objetivo”, publicó el prestigioso medio francés y agregó que el jugador campeón del mundo con la selección argentina en Qatar 2022 quedó afectado con la salida del italiano Enzo Maresca, el antiguo DT del Chelsea que fue despedido para darle paso al arribo del inglés Liam Rosenior.

El panorama se hace todavía más significativo al valorar la reciente consagración del PSG en la Champions League 2024/25, donde obtuvo el título con una victoria de 5-0 sobre el Inter. Este contexto de éxito refuerza el deseo del conjunto que dirige Luis Enrique por mantener el dominio continental mediante refuerzos de alta jerarquía, para lo que el ex jugador de River Plate representa un perfil ideal en el esquema. Por los servicios de Enzo, PSG estaría dispuesto a pagar unos 150 millones de dólares, según indicaron medios franceses. Cabe recordar que el Chelsea compró su pase en unos 130 millones de la moneda norteamericana.

Enzo Fernández es el capitán del Chelsea y es considerado imprescindible en el equipo inglés (Reuters)

Pese al interés manifiesto, la reputación de Enzo Fernández en Francia se ha visto afectada. Su imagen sufrió un desgaste entre el público galo luego de que circulara un vídeo de las celebraciones de Argentina tras la Copa América 2024, en el que se escuchó un canto con referencias racistas dirigidas a origen africano de jugadores franceses. Por el momento, el PSG no contempla realizar movimientos inmediatos por el jugador en el mercado invernal, aunque su nombre permanece destacado en la agenda de futuras incorporaciones.

El hecho de tener a Enzo Fernández en el radar se respalda por su condición de titular y referente en el Chelsea, donde además es el capitán y referente. Desde su llegada a comienzos de 2023, poco después de conquistar el Mundial con Argentina en Qatar 2022 y tras un breve, pero impactante, paso por el Benfica, se consolidó entre los centros de atención en cada ciclo de fichajes.

Junto al interés del PSG, el Real Madrid también ha seguido de cerca la evolución del oriundo de San Martín, sobre todo tras la salida de Toni Kroos y la transición de entrenadores en el club madrileño, que no han podido encontrar ese mediocampista que ejerza un rol de liderazgo y tenga un perfil ganador. En este periodo de reconfiguración del plantel, el elenco merengue evalúa al argentino como una alternativa natural en dicho puesto.

El respaldo financiero del PSG, uno de los más sólidos de Europa gracias a capitales qataríes, coloca al club en una posición destacada dentro del mercado. Fernández encaja en el perfil de futbolista total y proyectable, en la línea de otros grandes nombres que han desfilado por el cuadro parisino como Lionel Messi, Neymar, Kylian Mbappé, Ángel Di María, y figuras históricas como Ronaldinho, Zlatan Ibrahimović y David Beckham, entre otros.