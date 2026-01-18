Deportes

Luego del triunfo ante Peñarol en los penales, cómo seguirá la agenda de River Plate en 2026

El equipo de Marcelo Gallardo culminó la pretemporada y se enfocará en el debut del Torneo Apertura ante Barracas Central

Guardar
River Plate antes de jugar
River Plate antes de jugar su amistoso frente a Peñarol en Uruguay (Fotobaires)

El calendario de River Plate para 2026 se presenta como uno de los más desafiantes de los últimos años, tras la ausencia del equipo en la Copa Libertadores por los resultados de 2025. Tras su duelo con Peñarol, el elenco de Núñez culminó su pretemporada y ya pone el foco en el debut del Torneo Apertura frente a Barracas Central, el sábado 24/01 desde las 17, en el estadio Claudio Chiqui Tapia.

La temporada adquiere relevancia no solo por la acumulación de encuentros, sino también por el inicio temprano del campeonato y la necesidad de ajustar la preparación física y la estrategia para el extenso año. El club participará en la Copa Sudamericana, a la vez que afrontará su participación en el Torneo Apertura, el Clausura y la Copa Argentina.

En la Sudamericana, los dirigidos por Marcelo Gallardo encabezará uno de los grupos y ya conoce el cronograma detallado de la fase. El sorteo para determinar los rivales se efectuará en la semana del 18 de marzo. La competencia comenzará el martes 7 de abril y se desarrollará en seis fechas: del 7 al 8 de abril, entre el 14 y el 16 de abril, del 28 al 30 de abril, del 5 al 7 de mayo, entre el 19 y el 21 de mayo, y finalmente entre el 26 y el 28 de mayo.

En consecuencia, quienes logren avanzar, pasarán al sorteo de octavos de final fijado para la semana del 6 de junio, mientras que la instancia de 8vos se jugará entre el 11 y el 20 de agosto, los cuartos tendrán lugar entre el 8 y el 17 de septiembre, las semifinales están programadas entre el 13 y el 21 de octubre, y la final se definirá el 21 de noviembre en Barranquilla, Colombia. De este modo, el Millonario deberá ajustar su desempeño para sostener un nivel competitivo en cada fase internacional.

River Plate jugó su último
River Plate jugó su último amistoso ante Peñarol en Uruguay (Fotobaires)

En el plano local, River Plate sabe que las primeras 12 fechas ya tienen definiciones oficiales, permitiendo al equipo de Núñez planificar su adaptación a las exigencias del certamen.

Simultáneamente, la Copa Argentina representa otro frente para River en 2026. El debut será ante Ciudad de Bolívar el martes 17 de febrero, con horario y sede a confirmar. De avanzar, el Millonario enfrentaría a Aldosivi o Excursionistas en la siguiente instancia, con el cuadro abierto para potenciales cruces ante Independiente previo a la final. Los cruces con Boca Juniors, Racing Club y San Lorenzo solo serían factibles en el partido definitorio del certamen.

Para potenciar su rendimiento de cara a estas competencias, el club aseguró las incorporaciones de Fausto Vera, Aníbal Moreno y Matías Viña. Mientras continúa moviendo las últimas fichas en el mercado de pases, River espera por la recuperación de Franco Armani y Marcos Acuña de cara al comienzo del campeonato.

Santiago Beltrán, el reemplazante de
Santiago Beltrán, el reemplazante de Franco Armani en el arco de River Plate

LOS PARTIDOS DE RIVER EN EL TORNEO APERTURA

  • Fecha 1: River vs. Barracas Central | Estadio Más Monumental
  • Fecha 2: Gimnasia vs. River | Estadio Juan Carmelo Zerillo
  • Fecha 3: River vs. Rosario Central | Estadio Más Monumental
  • Fecha 4: Tigre vs. River | Estadio José Dellagiovanna
  • Fecha 5: River vs. Argentinos | Estadio Más Monumental
  • Fecha 6: River vs. Vélez | Estadio Más Monumental
  • Fecha 7: Banfield vs. River | Estadio Florencio Sola
  • Fecha 8: River vs. Independiente Rivadavia | Estadio Más Monumental
  • Fecha 9: Atlético Tucumán vs. River | Estadio Monumental José Fierro
  • Fecha 10: River vs. Huracán | Estadio Más Monumental
  • Fecha 11: Sarmiento vs. River | Estadio Eva Perón
  • Fecha 12: River vs. Estudiantes de Río Cuarto | Estadio Más Monumental
  • Fecha 13: Belgrano vs. River | Estadio Julio César Villagra
  • Fecha 14: River vs. Racing | Estadio Más Monumental
  • Fecha 15: Boca vs. River | Estadio Alberto J. Armando
  • Fecha 16: River vs. Aldosivi | Estadio Más Monumental

Temas Relacionados

River PlateTorneo Aperturadeportes-argentinaCopa ArgentinaCopa Sudamericana

Últimas Noticias

River Plate cerró su pretemporada con una victoria en los penales ante Peñarol en Uruguay

Tras igualar sin goles en el tiempo protocolar, el Millonario venció al Carbonero en el Campus de Maldonado

River Plate cerró su pretemporada

El fuerte choque entre el arquero de River Santiago Beltrán y Abel Hernández: las lágrimas del jugador de Peñarol

El reemplazante de Franco Armani salió a cortar un avance e impactó contra la pierna del rival, que debió abandonar el partido lesionado

El fuerte choque entre el

El propietario del Inter Miami manifestó el deseo de que su club juegue la Copa Libertadores: los argumentos

Jorge Mas expresó públicamente el interés por participar en el certamen que organiza la Conmebol y en el que Lionel Messi nunca participó

El propietario del Inter Miami

Messi comenzó la pretemporada en Inter Miami y revolucionó las redes: la reacción de Antonela y el mensaje de la MLS

Las Garzas regresaron a los entrenamientos bajo la compañía del 10, quien se mostró en un excelente estado físico

Messi comenzó la pretemporada en

El joven piloto argentino que la Fórmula 1 calificó como uno de los “talentos más prometedores” en el automovilismo

Mattia Colnaghi, que representará a la bandera albiceleste en la F3 con MP Motorsport, fue catalogado como una de las mayores promesas en categorías de monoplazas

El joven piloto argentino que
DEPORTES
River Plate cerró su pretemporada

River Plate cerró su pretemporada con una victoria en los penales ante Peñarol en Uruguay

El fuerte choque entre el arquero de River Santiago Beltrán y Abel Hernández: las lágrimas del jugador de Peñarol

El propietario del Inter Miami manifestó el deseo de que su club juegue la Copa Libertadores: los argumentos

Messi comenzó la pretemporada en Inter Miami y revolucionó las redes: la reacción de Antonela y el mensaje de la MLS

El joven piloto argentino que la Fórmula 1 calificó como uno de los “talentos más prometedores” en el automovilismo

TELESHOW
Santiago “Bati” Larrivey y su

Santiago “Bati” Larrivey y su pareja, entre mates y caminatas en Punta del Este

Gabriela Sari y su emotivo presente en Mar del Plata: “Hay noches en las que mi hija Donna me acompaña al teatro”

“Una vil mentira”: la contundente respuesta de Mirtha Legrand a la versión de romance entre Juana Viale y Macri

La noche de las confesiones inesperadas en MasterChef Celebrity: “¿Con quién estarías del elenco?

El impactante look rosa de Mirtha Legrand en su segunda noche en Mar del Plata

INFOBAE AMÉRICA

Un tratamiento para dejar de

Un tratamiento para dejar de fumar mostró eficacia para reducir el consumo problemático de cannabis

En qué lugar de la Argentina hay humedales que retienen microplásticos y cuidan el ecosistema

Panamá cerró 2025 con 593 homicidios, según estadísticas oficiales

La escasez no solo afecta el bolsillo: qué le pasa al cerebro cuando sentimos que no alcanza

Desapareció en los Alpes italianos y fue hallado casi un año después gracias a un operativo con inteligencia artificial