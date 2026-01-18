Luego del triunfo ante Peñarol en los penales, cómo seguirá la agenda de River Plate en 2026

River Plate antes de jugar su amistoso frente a Peñarol en Uruguay (Fotobaires)

El calendario de River Plate para 2026 se presenta como uno de los más desafiantes de los últimos años, tras la ausencia del equipo en la Copa Libertadores por los resultados de 2025. Tras su duelo con Peñarol, el elenco de Núñez culminó su pretemporada y ya pone el foco en el debut del Torneo Apertura frente a Barracas Central, el sábado 24/01 desde las 17, en el estadio Claudio Chiqui Tapia.

La temporada adquiere relevancia no solo por la acumulación de encuentros, sino también por el inicio temprano del campeonato y la necesidad de ajustar la preparación física y la estrategia para el extenso año. El club participará en la Copa Sudamericana, a la vez que afrontará su participación en el Torneo Apertura, el Clausura y la Copa Argentina.

En la Sudamericana, los dirigidos por Marcelo Gallardo encabezará uno de los grupos y ya conoce el cronograma detallado de la fase. El sorteo para determinar los rivales se efectuará en la semana del 18 de marzo. La competencia comenzará el martes 7 de abril y se desarrollará en seis fechas: del 7 al 8 de abril, entre el 14 y el 16 de abril, del 28 al 30 de abril, del 5 al 7 de mayo, entre el 19 y el 21 de mayo, y finalmente entre el 26 y el 28 de mayo.

En consecuencia, quienes logren avanzar, pasarán al sorteo de octavos de final fijado para la semana del 6 de junio, mientras que la instancia de 8vos se jugará entre el 11 y el 20 de agosto, los cuartos tendrán lugar entre el 8 y el 17 de septiembre, las semifinales están programadas entre el 13 y el 21 de octubre, y la final se definirá el 21 de noviembre en Barranquilla, Colombia. De este modo, el Millonario deberá ajustar su desempeño para sostener un nivel competitivo en cada fase internacional.

River Plate jugó su último amistoso ante Peñarol en Uruguay (Fotobaires)

En el plano local, River Plate sabe que las primeras 12 fechas ya tienen definiciones oficiales, permitiendo al equipo de Núñez planificar su adaptación a las exigencias del certamen.

Simultáneamente, la Copa Argentina representa otro frente para River en 2026. El debut será ante Ciudad de Bolívar el martes 17 de febrero, con horario y sede a confirmar. De avanzar, el Millonario enfrentaría a Aldosivi o Excursionistas en la siguiente instancia, con el cuadro abierto para potenciales cruces ante Independiente previo a la final. Los cruces con Boca Juniors, Racing Club y San Lorenzo solo serían factibles en el partido definitorio del certamen.

Para potenciar su rendimiento de cara a estas competencias, el club aseguró las incorporaciones de Fausto Vera, Aníbal Moreno y Matías Viña. Mientras continúa moviendo las últimas fichas en el mercado de pases, River espera por la recuperación de Franco Armani y Marcos Acuña de cara al comienzo del campeonato.

Santiago Beltrán, el reemplazante de Franco Armani en el arco de River Plate

LOS PARTIDOS DE RIVER EN EL TORNEO APERTURA

Fecha 1: River vs. Barracas Central | Estadio Más Monumental

Fecha 2: Gimnasia vs. River | Estadio Juan Carmelo Zerillo

Fecha 3: River vs. Rosario Central | Estadio Más Monumental

Fecha 4: Tigre vs. River | Estadio José Dellagiovanna

Fecha 5: River vs. Argentinos | Estadio Más Monumental

Fecha 6: River vs. Vélez | Estadio Más Monumental

Fecha 7: Banfield vs. River | Estadio Florencio Sola

Fecha 8: River vs. Independiente Rivadavia | Estadio Más Monumental

Fecha 9: Atlético Tucumán vs. River | Estadio Monumental José Fierro

Fecha 10: River vs. Huracán | Estadio Más Monumental

Fecha 11: Sarmiento vs. River | Estadio Eva Perón

Fecha 12: River vs. Estudiantes de Río Cuarto | Estadio Más Monumental

Fecha 13: Belgrano vs. River | Estadio Julio César Villagra

Fecha 14: River vs. Racing | Estadio Más Monumental

Fecha 15: Boca vs. River | Estadio Alberto J. Armando

Fecha 16: River vs. Aldosivi | Estadio Más Monumental