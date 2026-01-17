Deportes

Sebastián Báez cayó en la final del ATP de Auckland y se quedó con las ganas de coronar con un título su gran arranque de año

El checo Jakub Mensuk se impuso por 6-3 y 7-6 (7) y le cortó una racha de siete triunfos al hilo. A pesar de la derrota, el argentino subirá posiciones en el ranking y llega en un muy buen nivel al Australian Open

Sebastián Báez dejó una imagen de entrega total en la cancha central, coronando una semana de alto nivel que lo llevó hasta la definición en Nueva Zelanda (Crédito: Michael Bradley / AFP)

Sebastián Báez se quedó a las puertas del título en el ATP 250 de Auckland al caer en la final ante el checo Jakub Mensik por 6-3 y 7-6 (7). Pese a la derrota, el argentino cerró una semana de alto nivel en Nueva Zelanda, con su duodécima definición en el circuito ATP, a pocos días del inicio del primer Grand Slam de la temporada, el Australian Open.

En la previa a la final, los jugadores presenciaron sobre la cancha central el tradicional haka maorí, una danza ceremonial de Nueva Zelanda. Con el partido en marcha, Mensik (18°) fue quien marcó el ritmo de la competencia, exhibiendo un nivel superlativo a lo largo del juego. El checo golpeó primero en el sexto game, se adueñó del servicio de su rival y tomó ventaja en el marcador para cerrar el set por 6-3.

En el segundo parcial, ambos jugadores se mantuvieron parejos hasta el undécimo juego, cuando Báez pagó caro dos dobles faltas. A pesar de ello, el bonaerense siguió luchando y logró llevar la definición al tie-break. El argentino dispuso de tres puntos para igualar el partido, pero Mensik logró salir de esa situación con tiros ganadores y terminó consagrándose campeón por 7-6(7).

Para el checo significó su segunda consagración a nivel ATP: la primera había sido la temporada pasada en el Masters 1000 de Miami, donde venció en la final al serbio Novak Djokovic (4°).

En el momento de la premiación, Báez tuvo palabras de agradecimiento: “Disfruté la semana. Gracias por todo el apoyo de mi equipo, que está siempre en las buenas y en las malas, que en los últimos años han sido complicados para mí”, en alusión a los problemas físicos que atravesó.

Báez, ubicado en el puesto 39 del ranking mundial, acumuló en Oceanía una racha positiva de siete triunfos consecutivos en el arranque de 2026 y volvió a exhibir un nivel competitivo que lo proyecta como un rival incómodo para cualquiera en superficies lentas y, a la luz de lo demostrado en estos días, también en canchas rápidas.

Su recorrido por la gira australiana había comenzado en la United Cup, donde encontró mucho más que un simple torneo de preparación. Aquella competencia, pensada inicialmente como una puesta a punto, terminó funcionando como un verdadero impulso anímico y tenístico.

Allí firmó la mejor victoria de su carrera al imponerse en tres sets al estadounidense Taylor Fritz (6°) y también superó al español Jaume Munar (38°) y al suizo Stanislas Wawrinka (139°), resultados que consolidaron su confianza y su crecimiento en el inicio de la temporada.

Sebastián Báez en plena acción durante la final del ATP 250 de Auckland, donde protagonizó una intensa batalla ante Jakub Mensik (Crédito: Michael Bradley / AFP)

El camino del bonaerense hacia la final en Auckland comenzó con un triunfo frente al estadounidense Emilio Nava (88°), proveniente de la qualy. Luego eliminó en los octavos de final al californiano Jenson Brooksby (48°).

En cuartos, volvió a dar un golpe al derrotar al estadounidense Ben Shelton, número ocho del ranking ATP. En semifinales fue pura solidez ante otro estadounidense, Marcos Giron (60°), y en el partido decisivo cayó frente a Mensik.

En el certamen neozelandés, Juan Martín Del Potro se proclamó campeón en 2009. Además, el tandilense alcanzó la final en 2018, al igual que David Nalbandian en 2011. Entre los sudamericanos que también conquistaron el certamen figuran el peruano Jaime Yzaga (1992), el chileno Marcelo Ríos (1998), el brasileño Gustavo Kuerten (2003) y el trasandino Fernando González (2005).

