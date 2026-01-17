Deportes

Luto en el fútbol argentino: murió el ex arquero José Luis Burtovoy, campeón con Independiente y emblema de Unión

Falleció este viernes a los 79 años. Inició su carrera en Colón de Santa Fe y dejó una huella en el Tatengue

José Luis Burtovoy, futbolista que
José Luis Burtovoy, futbolista que hizo historia en el fútbol de Santa Fe

El fútbol argentino despidió este viernes a José Luis Burtovoy, conocido como “La Polaca”, quien falleció a los 79 años en la ciudad de Santo Tomé. La noticia generó un profundo pesar, especialmente entre los hinchas de Unión de Santa Fe y Colón, los dos clubes santafesinos que marcaron su carrera. El ex arquero fue una figura central en el ascenso histórico del Tatengue a Primera División en 1974 y un referente ineludible para varias generaciones.

Burtovoy nació el 3 de marzo de 1946 en la ciudad de Santa Fe. Sus primeros pasos en el fútbol ocurrieron en Unión de Sunchales, pero el salto al profesionalismo llegó tras una prueba en Colón, donde debutó en la década del 60. Allí integró el plantel que consiguió el ascenso a Primera División en 1965, aunque su participación fue como tercer arquero. Su desempeño en el Sabalero lo proyectó al fútbol nacional.

En 1967, Burtovoy fue transferido a Independiente de Avellaneda, donde permaneció como suplente de Miguel Ángel “Pepe” Santoro. Integró el plantel campeón del Torneo Nacional de ese año y, más tarde, formó parte del grupo que levantó la Copa Libertadores. En aquellos años, compartió vestuario con figuras históricas y sumó experiencia en uno de los equipos más importantes del país.

La carrera de Burtovoy incluyó también un paso por Almirante Brown, donde continuó su recorrido en el ascenso argentino. La etapa más recordada de su trayectoria, sin embargo, comenzó en 1974 con su llegada a Unión de Santa Fe. En ese club, La Polaca se consolidó como titular y fue clave para lograr el ascenso a Primera, episodio que quedó grabado en la memoria colectiva del hincha tatengue. Tras ese logro, disputó la temporada 1975 en Unión, aunque cedió el puesto ante la llegada de Hugo Orlando Gatti en el recordado plantel que armó Juan Carlos “Toto” Lorenzo.

La relación de Burtovoy con Lorenzo marcó varias etapas de su carrera. El entrenador lo llevó también a Boca Juniors en 1976, donde jugó un amistoso ante Chaco For Ever pero no llegó a debutar oficialmente, ya que nuevamente quedó relegado por la presencia de Gatti. “No tenía celos, al contrario. Nunca hubo controversias. Hugo se portó muy bien conmigo. Y Lorenzo también. Yo sabía cómo eran las reglas del juego”, recordó Burtovoy en una entrevista con El Litoral en 2025.

El mensaje de Unión tras
El mensaje de Unión tras la muerte de José Luis Burtovoy

En el plano familiar, el apellido Burtovoy siguió ligado al fútbol. Su hijo, José Pablo Burtovoy, también fue arquero y defendió el arco de Colón en un momento histórico para el club. En 1998, José Pablo se transformó en héroe al atajar cuatro penales en la definición contra Olimpia en Paraguay, resultado que permitió al equipo santafesino avanzar entre los ocho mejores de la Copa Libertadores.

Tras retirarse del fútbol profesional, José Luis Burtovoy desarrolló una extensa carrera como jefe de taquígrafos en la Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe, cargo que ocupó hasta su jubilación. Lejos del fútbol, mantuvo su perfil bajo y se dedicó a su familia y a la vida institucional.

El Club Atlético Unión despidió a su ex jugador con un mensaje en redes sociales: “El Club Unión lamenta con profundo dolor el fallecimiento de José Luis Burtovoy, arquero de nuestra institución en el ascenso de 1974. Acompañamos a sus familiares y amigos en este difícil momento”.

Burtovoy residía en Santo Tomé desde hacía años. Allí falleció este viernes a los 79 años, dejando un legado que trasciende estadísticas y logros deportivos. Su nombre permanece vinculado a los momentos más significativos del fútbol santafesino y a la historia de Unión de Santa Fe, club donde el arquero escribió una de las páginas más recordadas, al ser el guardián del ascenso de 1974.

La noticia del fallecimiento de José Luis Burtovoy fue recibida con consternación en los clubes que integró y en la comunidad deportiva santafesina. Entre sus logros, destacan su debut en Colón, los títulos con Independiente, su paso por Boca Juniors y su consagración como símbolo de Unión.

