Australian Open 2026: hora, rivales y cómo ver en vivo a los argentinos que debutan en Melbourne

Francisco Cerúndolo y una escena de la edición 2025 del Australian Open (Fuente: REUTERS/Kim Kyung-Hoon)

El Australian Open 2026 comienza este domingo y enciende una nueva ilusión para el tenis argentino en el inicio de una nueva temporada. Con una delegación numerosa en el cuadro principal, los albicelestes afrontarán desde la noche del sábado y la madrugada del domingo (hora argentina) una jornada cargada de acción, frente a rivales peligrosos y con estilos diversos.

Francisco Cerúndolo, Tomás Martín Etcheverry, Camilo Ugo Carabelli y Francisco Comesaña encabezarán el grupo de tenistas nacionales que buscarán avanzar a la segunda ronda en el primer Grand Slam del año.

En el caso de Cerúndolo, el objetivo es confirmar su condición de referente nacional y mostrar solidez en un cuadro exigente. Su rival, desde las 22:40 (hora de la Argentina), será el chino Zizhen Zhang, quien tuvo una larga inactividad durante la temporada pasada (hoy está 362 en el ranking ATP) pero mostró buenas sensaciones en el inicio del año: en la United Cup que se jugó recientemente en Australia venció al belga Zizou Bergs (42° del mundo). El único antecedente entre ambos, en Eastbourne 2023 (sobre césped), quedó a favor del porteño.

Un rato antes, desde las 21:00, Etcheverry intentará imponer su juego ante un rival peligroso como el serbio Miomir Kecmanovic (59°).

A partir de las 23:20, Camilo Ugo Carabelli (47°) se medirá con el húngaro Marton Fucsovics (55°), de larga trayectoria y antecedentes favorables en este tipo de superficies.

Por último, no antes de las 00:00 del domingo será el turno de Francisco Comesaña (68°). Debutará frente al estadounidense Patrick Kypson (116°), quien recibió una invitación para el cuadro principal.

Camilo Ugo Carabelli en la edición pasada del Australian Open (Fuente: REUTERS/Tingshu Wang)

En el cuadro femenino habrá atención especial sobre Solana Sierra, que afronta uno de los hitos más importantes de su carrera y sueña con repetir el golpe del año pasado, cuando alcanzó los octavos de final en Wimbledon.

La única representante albiceleste en la edición WTA del primer Grand Slam de la temporada saldrá a la pista el lunes desde la 01:30 (hora argentina). Su rival será la japonesa Moyuka Uchijima (87°).

En caso de avanzar a la ronda de 64, la marplatense se enfrentará con la belga Elise Mertens (6°) o la tailandesa Lalalana Tararudee (131°).

La cobertura televisiva estará a cargo de ESPN y Disney+ Premium, que transmitirán en vivo los encuentros y permitirán seguir de cerca cada presentación argentina en Melbourne.

Solana Sierra sueña con repetir lo hecho en Wimbledon 2025 (Fuente: Colin Murty / AFP)

Los partidos de los argentinos

Tomás Martín Etcheverry vs. Miomir Kecmanovic (SER). Desde las 21:00. Cancha 2

Francisco Cerúndolo vs. Zhizhen Zhang (CHN). No antes de las 22:40. Margaret Court Arena

Camilo Ugo Carabelli vs. Marton Fucsovics (HUN). No antes de las 23:20. Cancha 3

Francisco Comesaña vs. Patrick Kypson (USA). No antes de las 00:00. Cancha 7

Sebastián Báez vs. Giovanni Mpetshi Perricard (FRA). Madrugada del lunes. Cancha a confirmar

Juan Manuel Cerúndolo vs. Jordan Thompson (AUS). Madrugada del lunes. Cancha a confirmar

Mariano Navone vs. Hamad Medjedovic (SRB). Madrugada del lunes. Cancha a confirmar

Thiago Agustín Tirante vs. Aleksandar Vukic (AUS). Madrugada del lunes. Cancha a confirmar

Solana Sierra vs. Moyuka Uchijima (JPN). Madrugada del lunes. Cancha a confirmar