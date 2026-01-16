Javier Frana habló sobre las bajas para visitar a Corea del Sur por la Copa Davis: “No se puede poner a un jugador entre la espada y la pared”

Javier Frana habló en conferencia de prensa antes de la serie frente a Corea del Sur (Fuente: Omas Rasjido / Prensa AAT)

A dos semanas del viaje a Corea del Sur para la serie de Copa Davis, Javier Frana, capitán del equipo argentino, se refirió a las ausencias de los mejores tenistas nacionales y habló de los desafíos que presenta una serie con cuatro debutantes de los cinco convocados.

“Es algo para celebrar. Acompañar a jugadores que van a vivir su primera experiencia en Copa Davis es muy valioso”, sostuvo Frana, acompañado por Federico Gómez, uno de los nombres que tendrá su estreno en la máxima competencia por equipos

El capitán remarcó que su principal mensaje hacia los debutantes es que no vivan la serie como una carga: “Acá no hay peso. El drama está en otro lado. Representar a Argentina es algo tan lindo. No debe ser padecido”.

“Los ‘no’ se revierten con cuatro ‘sí’”

Consultado por las ausencias de jugadores de mayor ranking, Frana subrayó que no es función del capitán convencer a nadie para integrar el equipo.

“Los ‘no’ se revierten con cuatro ‘sí’”, retrató. Y profundizó: “El objetivo es armar el mejor equipo posible con los jugadores disponibles, pero siempre cuidando el bienestar de todos. No podés poner a un jugador entre la espada y la pared. Justamente, lo que uno pretende es que quien tenga que recuperarse o necesite cierto tiempo para dedicarle a su calendario lo haga, porque después lo vamos a necesitar más adelante”.

Frana junto a Federico Gómez este viernes en el TCA (Fuente: Omas Rasjido / Prensa AAT)

El seleccionador argentino destacó especialmente la rápida respuesta afirmativa de Andrés Molteni, a quien mencionó como un ejemplo de compromiso: “Cuando lo consulté, no terminé de decir la frase y me dijo: ‘Estoy’. Y no hubo más que eso”.

Frana también apuntó contra las dificultades estructurales del calendario, al considerar que la actual fecha de la Copa Davis coloca a los jugadores en situaciones de estrés al tener que elegir entre representar al país o defender puntos clave en el circuito. “Es una decisión muy difícil para cualquier jugador. No debería ser así”, advirtió el capitán, y reclamó una solución conjunta entre los organismos que rigen el tenis.

Por su parte, Federico Gómez agradeció la convocatoria y la definió como una recompensa al trabajo que viene realizando. “Cuando me llamó Javier estaba manejando y le dije que me llamara después”, recordó entre risas, y agregó: “No dudé un minuto. Para mí, representar a Argentina es un sueño”.

“Tenemos un gran equipo y vamos a dar el 100%”, afirmó Gómez, y agradeció el apoyo de su entorno y de la Asociación Argentina de Tenis (AAT).

La serie frente a Corea del Sur, por la primera ronda de los Qualifiers de la Copa Davis 2026, se jugará del 6 al 8 de febrero en el Gijang Stadium de Busan, sobre superficie rápida.

Frana junto a Federico Gómez y Mariano Zabaleta, vicepresidente de la Asociación Argentina de Tenis (Fuente: Omas Rasjido / Prensa AAT)

La nómina está integrada por Thiago Tirante (102° del ranking mundial), Marco Trungelliti (130°) y Federico Gómez (190°) en singles, junto a los especialistas en dobles Andrés Molteni (25°) y Guido Andreozzi (30°).

Para Tirante, Trungelliti, Gómez y Andreozzi será la primera experiencia representando a la Argentina en la Copa Davis, en un compromiso exigente tanto por el contexto deportivo como logístico.