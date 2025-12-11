El renacer de Federico Gómez, entre la sonrisa de fin de año y las batallas internas: “Callarme me estaba haciendo peor”

Federico Gómez compite con el Buenos Aires Lawn Tennis Club en Las Finales del Interclubes. (Crédito: Prensa AAT)

Federico Gómez vivió un 2025 cambiante, exigente y emocionalmente desgastante. Un año que empezó con el mejor ranking de su carrera —133 del mundo— y que, meses más tarde, lo encontró cayendo al puesto 250, inmerso en dudas, derrotas en fila y un proceso personal que lo obligó a frenar y pedir ayuda públicamente. Pero también fue el año en el que consiguió dar un giro inesperado y cerrar la temporada con un título que no tenía en los planes: el Challenger de Temuco, en Chile.

“La verdad es que estoy muy contento de haber podido terminar el año con un título. Nunca me había pasado”, cuenta en charla con Infobae.

El tenista de 29 años venía acumulando semanas frustrantes: derrotas ajustadas, desempates en terceros sets y la sensación permanente de estar cerca sin poder concretar. “No fue un año bueno y tampoco venía de semanas buenas. Estuve muchos partidos muy cerca y no se me estaban dando”, recuerda.

El título en Chile, además de inesperado, tuvo una particularidad: Gómez no quería viajar. Exhausto y con ganas de iniciar sus vacaciones, su equipo lo convenció: “Era la semana de mi cumpleaños y no quería ir. Pero me empujaron un poquito más. Llegamos el lunes a la tarde, le pegué un rato con mi entrenador y me sentí bien. Ahí dije: ‘Bueno, ya estamos acá. Vamos a lucharla’”.

El resultado no pudo ser mejor: campeón en singles por primera vez en el año -derrotó a Lautaro Midón (266) por 6-4 y 6-1 en la final- y un impulso emocional que no imaginaba. “Es lindo cuando las cosas se dan así, cuando uno gana en lo inesperado”, resume el Bombardero, que esta semana, por Las Finales del Interclubes de la AAT, representa al Buenos Aires Lawn Tennis Club: fue protagonista del dobles junto a Andrés Molteni, número 25 del mundo en la especialidad, en el triunfo sobre Temperley que valió la clasificación a las semifinales.

El 2025 había encontrado a Gómez con margen para crecer, pero también con una mochila pesada: defender los puntos de tres títulos Challenger obtenidos en la segunda mitad de 2024.

Federico Gómez junto a Andrés Molteni, una dupla top en Las Finales del Interclubes (Crédito: Prensa AAT)

“Tener tantos puntos concentrados en tan pocas semanas te pone una presión extra. Este año lo sentí. Al principio decidimos jugar ATP, pero tuve nueve eliminaciones seguidas en primera ronda”, recuerda. Los resultados no aparecían y el ranking del tenista de Ituzaingó empezó a caer. “Sabía que iba a ser duro. Por eso, mi meta para el año que viene es ser más consistente y no depender tanto de semanas puntuales”, menciona.

Pese a todo, Gómez logró cumplir un objetivo: terminar el año dentro del top 200. No le alcanzó para entrar directamente en el Australian Open, primer Grand Slam del año, pero lo toma como un aspecto positivo: “Tengo un poco más de vacaciones y tiempo para preparar la temporada”.

La confesión que sorprendió al mundo del tenis: “Mi mejor año profesional y el peor a nivel personal”

Uno de los momentos más significativos de su temporada ocurrió fuera de la cancha. Gómez publicó en Instagram un texto íntimo en el que habló de sus dificultades emocionales y pidió ayuda. Lo hizo en pleno auge deportivo y sorprendió al ambiente del tenis argentino.

“Estoy mejor, pero no es algo que se cure de un día para el otro. Hay días buenos y días malos. Lo conté en un momento en el que mi ranking estaba bien, pero venía de muchas semanas perdiendo. Me costaba competir, me costaba disfrutar”, explica.

Escribir aquellas líneas -agrega el Bombardero- fue un proceso de meses. Lo hacía en viajes, aviones y tiempos muertos. Y las compartió primero con un solo miembro de su equipo. “Me habían recomendado no publicar la carta por miedo a la repercusión negativa, a perder sponsors o quedar expuesto. Pero no dormí bien esa noche. Al otro día dije: ‘Lo voy a hacer igual’. Y así fue”.L

El Bombardero Gómez en la red. De fondo, golpea Andrés Molteni (Crédito: Prensa AAT)

Abrirse lo alivió. Gómez pudo empezar a hablar, compartir con su equipo lo que sentía, dejar de guardarse todo. “Estaba impactando en mi día a día, en mi energía y en mi tenis. Me estaba haciendo peor”, admite.

Gómez no lo oculta: el objetivo para 2026 será meterse por primera vez entre los 100 mejores del mundo. “Es algo que tuve como meta este año también. Viéndolo en frío, quizá fue un poco apresurado. Uno está 130 y siente que está cerca, pero el camino es largo: hay que ser consistente muchas semanas”, reflexiona.

Los puntos sumados en el US Open y el impulso de este final de temporada lo entusiasman. Su objetivo es eludir los altibajos y sostener la motivación diaria, algo que durante 2025 se volvió su pelea diaria.

En unos días, el tenis tendrá una pausa. Gómez quiere reencontrarse con sus hobbies -el golf, la pesca y la natación- y aprovechar el poco tiempo que suele pasar en Buenos Aires. “Cuando estoy acá el tiempo vuela. Entre estudios médicos, amigos, cenas, cafés... pasa todo muy rápido”.

Antes del descanso total, compite en las finales de Interclubes, un evento que disfruta especialmente. “Es muy lindo, hay un clima espectacular y un ambiente de torneo real. Que se pueda hacer en cancha rápida y en un lugar neutro, donde puedan venir desde todos los clubes, es muy lindo. Y convoca a los mejores jugadores: el año pasado estaban jugando la final el uno y el dos del país (Francisco Cerúndolo y Sebastián Báez). Ojalá siga creciendo".