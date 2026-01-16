Contra cuatro rivales y a pura potencia: la espectacular volcada que fue nominada a la mejor del año en la NBA

Anthony Black, base del Orlando Magic, clavó el balón en el aro

El debut de la NBA en Berlín quedó marcado por una jugada que ya se perfila para la memoria colectiva del básquetbol. La espectacular volcada de Anthony Black ante cuatro defensores de los Memphis Grizzlies se ha convertido en uno de los momentos más destacados de la temporada, ya que la acción del base de Orlando Magic fue nominada a la mejor del año.

Black sorprendió a los asistentes al primero de estos encuentros en Alemania al sellar una jugada de alta dificultad sobre la férrea marca de sus rivales en los minutos finales del partido: recibió el balón, se filtró dentro de la zona pintada y saltó de manera ejemplar para enterrar la pelota en el aro, una acción que rompió el desarrollo de un partido hasta entonces equilibrado y que ha captado la atención no solo por la capacidad atlética demostrada, sino por su incidencia directa en el desenlace del encuentro.

El cotejo entre Memphis Grizzlies y Orlando Magic terminó con un marcador de 118-111 en favor del conjunto de Florida. Sin embargo, fue la jugada de Black la que constituyó el punto culminante: logró poner a su equipo por delante a falta de dos minutos para el final, a pesar de haber llegado a estar en desventaja de 20 puntos. Este contexto otorga aún mayor peso a la acción, situando la volcada como el elemento definitorio de la noche y revitalizando la narrativa de remontada dramática en la competición estadounidense.

La imagen de la impactante volcada de Black para Orlando Magic (@OrlandoMagic)

Al término del partido, la actuación de Black se reflejó en su estadística individual: 21 puntos, 6 rebotes y 7 asistencias, cifras que certifican el desarrollo de su juego este año. Sus promedios actuales ascienden a 15,7 puntos, 4,1 rebotes y 3,7 asistencias por encuentro, mejorando de forma evidente respecto a su campaña como jugador de segundo año en la NBA y reafirmando su papel relevante en el quinteto inicial de los Magic.

La cuenta oficial de la NBA en la red social X (antes Twitter) remarcó el valor de la espectacular jugada en el aro. “Candidata a volcada del año en Berlín”, escribió la entidad. “¿Estás bromeando?“, añadió en referencia a la sorprendente acción de Black, quien se elevó ante la marca de cuatro rivales.

El público alemán presenció un enfrentamiento singular, con notables actuaciones individuales. Ocho jugadores superaron la barrera de los 10 puntos, entre ellos el español Santi Aldama, quien aportó 18 puntos desde el banco de suplentes para los Grizzlies, consolidando la intensidad competitiva del partido.

Entre los asistentes al evento en la capital alemana se encontraban figuras reconocidas del deporte alemán como el entrenador de fútbol Jürgen Klopp, los futbolistas Mats Hummels y Thomas Müller, así como el ex basquetbolista Dirk Nowitzki, lo que reflejó el interés generado por la llegada de la NBA a territorio germano.

El Uber Arena de Berlín albergó el partido de NBA entre Orlando Magic y Memphis Grizzlies (REUTERS/Annegret Hilse)

Orlando Magic, dirigido en la cancha por el local Franz Wagner, protagonizó una remontada tras un inicio desfavorable en el marcador, en el que llegaron a estar veinte puntos por detrás. Wagner, jugando en su país natal, destacó con 18 puntos y 9 rebotes, aunque el máximo anotador del encuentro para su equipo fue Paolo Banchero, quien sumó 26 puntos y 13 rebotes. Con este resultado, los Magic alcanzaron su victoria número 23 de la temporada, consolidando su posición en la sexta plaza de la Conferencia Este y quedando muy cerca de los Sixers en la clasificación.

Pese a los 30 puntos de Jaren Jackson para los Grizzlies, la franquicia de Memphis sufrió su derrota número 23 de la campaña y ocupa el décimo lugar en la Conferencia Oeste, muy por debajo de sus aspiraciones a los puestos de privilegio.

Ambos equipos volverán a enfrentarse el domingo en Londres, continuando la mini-gira que la NBA desarrolla en Europa como parte de su estrategia de expansión internacional.