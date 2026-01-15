Se sorteó el cuadro principal del Australian Open: los rivales de los nueve tenistas argentinos y el camino para los máximos favoritos

Nueve tenistas argentinos estarán presentes en el cuadro principal del Australian Open 2026 (Crédito: REUTERS/Kim Kyung-Hoon)

Se sorteó el cuadro principal del primer Grand Slam de la temporada, el Australian Open, que contará con la presencia de nueve tenistas argentinos en busca del título. Además, estará presente el serbio Novak Djokovic, seis veces campeón en Melbourne. Las jornadas se podrán ver por ESPN y Disney Plus.

La espera terminó: los mejores jugadores del circuito competirán en el Abierto australiano del 18 de enero al 1 de febrero, con la ilusión de levantar el trofeo en el torneo que cierra la gira de Oceanía.

Francisco Cerúndolo, la mejor raqueta nacional, ocupa el puesto 20 del ranking mundial y disputará su segundo certamen del 2026 tras perder en el debut del ATP 250 de Adelaida ante el español Jaume Munar (38°) en tres sets.

En su estreno en Melbourne, el hermano mayor de los Cerúndolo se medirá con el chino Zhizhen Zhang (362°), finalista del ATP de Hangzhou en 2024. El único antecedente entre ambos en el ATP Tour quedó a favor del porteño en Eastbourne 2023.

Si consigue el triunfo, en la siguiente ronda se cruzará con el vencedor del duelo entre el canadiense Liam Draxl (145°) o el bosnio Damir Dzumhur (66°).

Sebastián Báez, uno de los nueve argentinos en el cuadro principal, buscará continuar su gran inicio de temporada en Melbourne (Crédito: Antony DICKSON / AFP)

Sebastián Báez (39°) vive un inicio de temporada de ensueño con un récord de cinco victorias y aún sin conocer la derrota. Antes de llegar a Melbourne, el bonaerense compite en el ATP 250 de Auckland, donde este jueves reanudará su partido de cuartos de final suspendido por lluvia, ante el estadounidense Ben Shelton (8°), al que estaba venciendo 7-5, 0-1 y 30/15.

En la primera fase, el pupilo de Sebastián Gutiérrez se enfrentará por primera vez al francés Giovanni Mpetshi Perricard (63°). De avanzar, podría cruzarse con el italoargentino Luciano Darderi (24°) o el chileno Cristián Garín (80°).

Camilo Ugo Carabelli (47°) disputará su segunda presentación en Melbourne, donde aún no conoce la victoria. El sorteo determinó que debutará ante el húngaro Marton Fucsovics (55°). De pasar de ronda, podría medirse con el kazajo Alexander Bublik (10°), reciente campeón en Hong Kong, o con el estadounidense Jenson Brooksby (48°).

Tomás Etcheverry (61°), con la expectativa de reencontrarse con su mejor versión y conquistar su primer título ATP Tour, se medirá con el serbio Miomir Kecmanovic (59°). En la fase de 64 esperaría por el británico Arthur Fery (185°) o el italiano Flavio Cobolli (22°).

Francisco Comesaña (68°) debutará frente al estadounidense Patrick Kypson (116°), quien recibió una invitación para el cuadro principal. Si avanza, podría cruzarse con el estadounidense Frances Tiafoe (31°) o el local Jason Kubler (192°).

Mariano Navone (74°) iniciará su participación frente al serbio Hamad Medjedovic (96°). De superar la primera ronda, se toparía con el italiano Matteo Berrettini (56°) o el australiano Alex de Miñaur (6°).

Por su parte, Juan Manuel Cerúndolo (83°) jugará contra el local Jordan Thompson (111°), quien también recibió una invitación para el main draw. En la siguiente fase podría enfrentar al portugués Nuno Borges (46°) o al canadiense Felix Auger-Aliassime (7°).

Al platense Thiago Tirante (102°) le tocó debutar ante el australiano Aleksandar Vukic (87°). De avanzar, se cruzaría con el ganador del duelo estadounidense entre Aleksandar Kovacevic (54°) o Tommy Paul (21°).

Novak Djokovic, seis veces campeón en Melbourne, buscará sumar otro título en el Australian Open (Crédito: REUTERS/Hannah Mckay)

Entre las mejores raquetas del mundo, el español Carlos Alcaraz, número 1 del ranking, debutará frente al local Adam Walton (79°). El italiano Jannik Sinner (2°) abrirá con el francés Hugo Gaston (94°), el alemán Alexander Zverev (3°) ante el canadiense Gabriel Diallo (41°) y el serbio Novak Djokovic (4°) se medirá con el español Pedro Martínez (71°).

Sierra, única representante nacional

La única representante albiceleste es Solana Sierra (64), quien disputará por primera vez el cuadro principal del Australian Open. La marplatense debutará ante la japonesa Moyuka Uchijima (87°).

En caso de avanzar a la ronda de 64, podría enfrentarse con la belga Elise Mertens (6°) o la tailandesa Lalalana Tararudee (131°).