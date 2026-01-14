Los dos goles de Alejandro Garnacho en la derrota del Chelsea ante el Arsenal por la Copa de la Liga en Inglaterra

Chelsea perdió 3-2 frente al Arsenal en Stamford Bridge, en la ida de la semifinal de la Copa de la Liga de Inglaterra. El argentino Alejandro Garnacho entró a los ocho minutos del complemento y marcó los dos goles del equipo local y mantuvo vivas las esperanzas de remontada en la serie.

El conjunto dirigido por Liam Rosenior comenzó en desventaja, tras el gol de Ben White a los siete minutos del primer tiempo. Apenas iniciado el complemento, Viktor Gyokeres amplió la ventaja para el Arsenal.

Sin embargo, el elenco londinense realizó cambios y el nacido en Madrid, pero que eligió representar a la selección argentina, ingresó desde el banco, logrando marcar el descuento a los doce minutos del segundo tiempo. La jugada nació de una destacada acción de Enzo Fernández, quien avanzó desde su campo, superó a dos rivales y habilitó el centro que finalizó Garnacho con un remate bajo y seco.

A pesar de la reacción, el Arsenal volvió a estirar la diferencia con un gol de Martín Zubimendi, a veinte minutos del cierre. Sin embargo, Garnacho anotó su segundo tanto a los treinta y ocho minutos de la segunda mitad, tras una volea de rebote, y dejó la eliminatoria abierta.

El delantero, de 21 años, desembarcó en Chelsea luego de un controvertido epílogo de su paso por el Manchester United, con una pelea pública con el ahora ex entrenador, el portugués Ruben Amorim. El conjunto de la capital inglesa pagó más de 40 millones de dólares por su ficha y le firmó un contrato hasta 2032. A veces titular, en otras suplente, todavía no se ganó un lugar con continuidad. Pero sus goles ante el líder de la Premier League sumaron en su puja por la estelaridad. Desde que llegó, suma seis goles y cuatro asistencias en 22 encuentros.

El partido de vuelta entre Chelsea y Arsenal se disputará el martes 3 de febrero a las 17h de Argentina en el Emirates Stadium. El vencedor de esta serie accederá a la final para enfrentar al ganador del cruce entre Manchester City y Newcastle, que tiene ventaja inicial para el equipo dirigido por Pep Guardiola.

Por otra parte, en la Premier, al Chelsea le urge reponerse: aparece octavo, con 31 puntos a 18 de la cima y fuera de los puestos de clasificación a las copas internacionales. En la Champions, en tanto, los Blues surgen en el escalón 13, en zona de playoffs, con diez unidades. ¿Y los Gunners? Lideran la fase liga, con 18 puntos, tres más que el Bayern Múnich, el escolta.