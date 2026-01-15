Herida por “mordedura humana” y cirugía de urgencia: el parte médico del hombre que denunció a tres futbolistas argentinos en Brasil

Los médicos debieron operar de inmediato al afectado por la mordida en la nariz de Eros Mancuso

El parte médico reveló detalles sobre el estado de la víctima agredida por el futbolista argentino Eros Mancuso durante la celebración de Año Nuevo. El hombre sufrió una mordida en la nariz, provocada por el jugador que militó en Boca. Tras el incidente, presentó una denuncia ante la policía civil del Estado de Ceará que investiga el caso como lesiones corporales intencionales y la causa está a cargo de la comisaría de Eusébio.

El informe médico citado por el medio G1 describe que la víctima sufrió una “herida profunda y sangrado activo por mordedura humana”. Esta lesión obligó a los médicos a intervenir quirúrgicamente ante la gravedad del daño, debido a que el agredido enfrentó “riesgos de infección, necrosis del tejido nasal y deformidad facial”.

El video de la pelea de los jugadores argentinos de Fortaleza de Brasil con sus vecinos en Año Nuevo

El episodio sucedió en una pelea entre futbolistas y vecinos luego de una denuncia por ruidos molestos en Año Nuevo. El video se viralizó por el medio brasileño GE, quienes captaron el momento exacto en el que Eros Mancuso, junto a los jugadores argentinos Tomás Pochettino y José Tucu Herrera, participaron del enfrentamiento que ocurrió en un condominio de lujo en Eusébio, en la región metropolitana de Fortaleza, el 1 de enero de 2026.

La circulación del video permitió observar momentos de tensión: en las imágenes se distinguen golpes, empujones y la intervención de varias personas donde tuvo lugar el incidente. De acuerdo con la reconstrucción inicial, el origen del enfrentamiento estaría vinculado a la queja de un vecino por el volumen de la música, que, según la denuncia, se mantuvo elevado hasta aproximadamente las cinco de la mañana. Esta situación derivó en la presentación de una denuncia formal por ruidos molestos, lo que desencadenó la serie de incidentes violentos.

La pelea en la que participaron tres futbolistas argentinos en Brasil involucró a nueve personas

A raíz de estos hechos, la Policía Civil del Estado de Ceará tomó intervención y actualmente revisa las grabaciones para identificar a los involucrados y establecer posibles responsabilidades. “Uno de los residentes involucrados en la pelea dijo que fue a quejarse por el volumen alto de la música que salía de la residencia de Herrera cuando ocurrió la presunta agresión. Durante el altercado, afirmó haber sido mordido en la nariz por el jugador”, según relató el medio brasileño GE.

El actual futbolista de Fortaleza compartió su descargo en redes sociales y explicó la situación: “En la víspera de Año Nuevo, mientras estaba en casa con mi familia y amigos, fui sorprendido por los insultos que me profirió un hombre que estaba claramente fuera de control, tanto mental como físicamente”. Incluso agregó: “Su intención de sembrar el caos durante toda la noche era evidente. Los insultos se dirigían a mi honor y a mi trabajo, así como intentos de menospreciar a quienes me acompañaban”.

El vecino que afirmó haber sido mordido en la nariz por el jugador de Fortaleza (@Rodrigoow en X)

En el mismo comunicado explicó: “Incluso después de que lo ignoraran, persistió. Con otro joven, llegó a mi casa, entró, derribó una de las puertas y amenazó a todos. Intentamos desalojarlo, pero recurrió a la agresión física con uno de mis huéspedes, y tuvimos que llamar a la policía para contener la situación”, señaló Mancuso.

“Estoy bien, al igual que mi familia y amigos, y hoy presentaré una denuncia ante la policía. Gracias por sus mensajes de preocupación, y no hablaré más sobre el caso”, concluyó Eros Mancuso.