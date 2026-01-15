El giro en la carrera de Rodrigo Villagra que puede traducirse en millones para River Plate

El volante de 24 años está cerca de convertirse en refuerzo de Inter de Porto Alegre

Rodrigo Villagra fue una de las compras más caras en la historia de River: pagó más de 10 millones de dólares por su ficha, aunque no logró adaptarse de la manera esperada y continuó su camino profesional en Rusia. Pues bien, ahora, el volante surgido en Rosario Central podría dejar el CSKA de Moscú y convertirse en nuevo jugador de Internacional de Porto Alegre en los próximos días. En caso de concretarse la compra, el Millonario recibirá una suma importante de dinero, debido a que conserva el 50% de su pase.

Luego de su salida de River, el mediocampista atravesó un episodio de una larga racha de inactividad, en parte por su lesión en el ligamento colateral medial de la rodilla que lo apartó de las canchas. Por esta razón estuvo más de seis meses sin jugar y su debut oficial con la camiseta del CSKA fue en diciembre del año pasado, cuando sumó minutos en la victoria 3-1 ante Sochi. En total, Villagra acumuló 562′ en 11 partidos, lo cual aumenta sus intenciones de volver al fútbol sudamericano y aceptar la propuesta del club brasileño.

En caso de cerrarse el pase de Villagra, al Millonario le ingresaría la importante suma de 2,3 millones de dólares (REUTERS/Agustin Marcarian)

River concretó la incorporación de Villagra en febrero de 2024 como uno de los traspasos más caros en la historia del club. Las expectativas ante su llegada eran altas debido a la posibilidad de cubrir el puesto de Enzo Pérez, pero no terminó de sostenerse entre las figuras titulares, únicamente disputó 36 partidos, por lo que quedó en evidencia su irregular rendimiento. El volante conformó tanto el plantel bajo el mando de Martín Demichelis como el equipo de Marcelo Gallardo a finales de 2024.

El empresario estadounidense Foster Gillett había llegado a un acuerdo con el club de Núñez para comprar el pase de Villagra por una cifra cercana a los 11.7 millones de dólares, pero esa operación jamás se hizo efectiva. En marzo de 2025, River cerró con éxito la venta del jugador en 5 millones de dólares por el 50% del pase al CSKA Moscú.

El rosarino arribó al Millonario por una cifra mayor a los 10 millones de dólares tras su paso por Talleres de Córdoba (Photo by Marcelo Endelli/Getty Images)

El conjunto ruso y la directiva del club brasileño están de acuerdo con avanzar en la operación para que el mediocampista de 24 años represente la camiseta del Inter de Porto Alegre a préstamo por un año, con un pago de 400.000 dólares, además una opción de compra de 4,6 millones de dólares por el 100% de su fichaje. En caso de cerrar el pase, al Millonario le ingresaría la importante suma de 2,3 millones de dólares, correspondientes a la mitad de la ficha del jugador y recuperaría gran parte de lo invertido por Villagra.

De esta manera, ante su limitada continuidad en el equipo ruso, la atractiva oferta del conjunto colorado se mantiene como la principal. El fútbol brasileño, caracterizado por su ritmo intenso y una agenda de partidos casi ininterrumpida, propone una gran posibilidad para que el argentino recupere protagonismo. El oriundo de Morteros (Córdoba), surgido de la cantera de Rosario Central, ya dio el visto bueno y solo restan detalles contractuales para concluir el acuerdo.