“El niño que revolucionó el ajedrez”: el cambio en la carrera del argentino Faustino Oro antes de su primer torneo oficial de 2026

Faustino se divierte mientras crece en el mundo del ajedrez, su pasión

“El niño que revolucionó el ajedrez”, fue el slogan elegido por la agencia Wasserman -una de las firmas de gestión de talento y marketing deportivo más importantes del mundo y con representación en los cinco continentes- para darle la bienvenida a Faustino Oro al TeamWass. “Una estrella en ascenso con un futuro extraordinario”, añadió. Así la empresa, que representa a figuras del ámbito del fútbol como Federico Valverde (Real Madrid) y Marc Casadó (Barcelona), entre muchos más, se encargará de gestionar la marca personal, patrocinios globales y relaciones públicas de su carrera profesional ajedrecística.

El acuerdo se produjo algunas horas antes del viaje que el niño, de 12 años, emprenderá hacia Países Bajos, donde hará su debut oficial de la temporada 2026 en el Festival de Ajedrez Tata Steel, que se llevará a cabo, a partir del viernes y hasta el 1° del mes próximo, en uno de los sitios más emblemáticos en el historial del milenario juego desde hace casi un siglo: la ciudad costera de Wijk Aan Zee. Allí, el prodigio argentino jugará el torneo Challengers (junto a 14 maestros invitados) y, de acuerdo al balance final de su actuación, podrá subir o bajar su ranking Elo (así se llama el sistema de puntuación en el ajedrez) que hoy es de 2516 puntos.

A diferencia de sus últimas participaciones, Fausti -como lo llaman sus familiares y amigos- en esta oportunidad no irá en la búsqueda de lograr su tercera y última norma para ser gran maestro; la nueva reglamentación de la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE, según sus siglas francesas), vigente desde 2022, establece que para la obtención de ese título el jugador deberá lograr dos normas en torneos cerrados (competencias con participantes invitados), y otra en un torneo abierto (una prueba libre en la que se inscriben principiantes y maestros), que deberá reunir, al menos, 40 jugadores.

Al momento Faustino posee dos normas de gran maestro que las obtuvo en los torneos cerrados: “Prodigios y Leyendas” en Madrid y el “Magistral Szmetan Giardelli”, en Buenos Aires. Por esto, y aunque en Países Bajos sume los 7,5 puntos necesarios para cumplir una performance de norma de gran maestro, al chico no le alcanzará para lograr su objetivo, porque el torneo Challengers en Tata Steel se trata de una competencia cerrada.

Por lo tanto, tras su paso por Holanda, seguramente, en la agenda deportiva de Faustino Oro habrá un lugar para jugar algún torneo abierto. Si la intención es alcanzar la tercera norma y lograr la plusmarca como la del jugador más joven en el historial de este juego en consagrarse gran maestro, el requisito deberá cumplirlo con fecha límite hasta el 10 de marzo próximo. Es que Faustino Oro nacido el 14 de octubre de 2013, cumplirá 12 años, 4 meses y 24 días, el 10 de marzo de 2026.

El récord en precocidad está en poder del niño norteamericano de padres indios Abhimanyu Mishra (nacido el 5/02/2009), que logró el récord el 30/06/2021, a los 12 años, 4 meses y 25 días.

“Sí, estoy muy contento por haber logrado la segunda norma, pero no me desespero por la tercera. Si bato el récord es mejor, pero si viene después no es grave”, contó el niño tras lograr su segundo objetivo en el Magistral Szmetan Giardelli, en Buenos Aires, en diciembre último. Y completó: “Sé que la próxima norma tengo que hacerla en un torneo abierto, pero ahora están los mundiales en Doha y después el torneo de Tata Steel, que no me sirve para la norma porque es un torneo cerrado. Ya el año pasado jugué el torneo B y no me fue muy bien, por eso ahora espero mejorar y que me permita subir mi Elo”.

El espíritu de estas palabras pertenece a un niño que, desde el mismo momento en que descubrió el juego hace menos de seis años (30 de mayo de 2020), sólo sueña con superar objetivos y consagrarse campeón mundial. Pero resulta asombroso que una de las megaestrellas de esta actividad, el noruego Magnus Carlsen, lo acompañe en su pensamiento.

Hace unos días, Fausti fue invitado por la empresa Take Take Take (fundada por Carlsen) a jugar un torneo online en Oslo. En esa ocasión, y por primera vez, ambos compartieron una partida presencial (la que ganó el campeón) y también una entrevista. Allí, el múltiple campeón mundial en especialidades clásicas, rápidas y blitz, no se guardó elogio alguno y pensó en voz alta sobre el mejor futuro para el niño.

“Creo que en este momento hay cosas más importantes que los récords; eso es lo importante que hay que pensar. Él es un buen jugador, tiene un sentimiento posicional maravilloso para el ajedrez, lo cual es muy raro a una edad tan joven. Además, viéndolo jugar tanto por Internet o en torneos presenciales, parece que realmente le encanta el ajedrez, y cuenta con un gran apoyo para conseguir sus metas. Yo me centraría en tratar de mantenerlo libre, sin pensar demasiado en los resultados. Lleva un camino increíble. En verdad es divertido estar tan entregado a algo y destacarse a una edad tan temprana. Así que disfrútenlo porque las cosas caerán por su propio peso”, señaló el ajedrecista noruego y para muchos, el mejor del historial de este juego.

Acaso, para comprender los avances de Faustino en el juego -en su maduración y dominio más allá de batir distintos tipos de récord- sirva el ejemplo de su crecimiento en el último año. Hace exactamente doce meses, el “Messi del Ajedrez” llegó invitado al torneo Challengers Tata Steel 2025 con un ranking de 2447 puntos de Elo, ubicado en el 1245° lugar en escalafón mundial y siendo el 14° mejor jugador de Argentina. A partir de mañana Faustino se presentará en Challengers Tata Steel 2026 con un ranking de 2516 puntos de Elo (subió 69 puntos en un año cuando, por ejemplo, con los avances tecnológicos de la actualidad, los mejores programas no superan los 50 puntos en una temporada). Con el Elo actual, Fausti se ubica entre los mejores 492 jugadores del mundo (escaló 753 posiciones), y en Argentina trepó hasta el 7° lugar del ranking vernáculo. Sencillamente increíble.

En la competencia que arrancará el sábado se enfrentará a los maestros: V. Ivic (Serbia, Elo 2638 puntos), E. L´ami (Países Bajos, 2634), A. Suleumanli (Azerbaiyán, 2628), A. Woodward (EE.UU., 2608), V. Ivanchuk (Ucrania, 2605), D. Yuffa (España, 2604), M. Warmerdam (Países Bajos, 2576), B. Assaubayeva (Kazajistán, 2497), C. Yip (EE.UU., 2466), M. Lu (China, 2431), V. Panesa (India, 2406) y E. Roebers (Países Bajos, 2398). De su talento y de su suerte dependerá a la hora del balance final si conseguirá subir aún más su ranking.

La gran fiesta del ajedrez que organiza la multinacional india, Tata Steel incluirá un torneo Master -conocido como el Wimbledon del ajedrez- del que tomarán parte varios de los mejores jugadores de la élite, incluyendo el campeón mundial, el indio D. Gukesh. También habrá torneos para aficionados, competencias para escolares, certámenes de partidas rápidas y charlas y debates sobre los vínculos del ajedrez con la cultura.

El posteo de la agencia con la que firmó el prodigio argentino

Casi un siglo de historias de ajedrez

En 1938, en Beverwijk -en la provincia de Holanda Septentrional en los Países Bajos- nació esta competencia exclusiva para ajedrecistas holandeses, y con sólo cuatro participantes. Recién en 1943 la convocatoria duplicó el número de jugadores, y a partir de 1946 alcanzó el grado de prueba internacional con ocho ajedrecistas holandeses junto a dos invitados: Alberic O’Kelly de Galway (Bélgica) y Gösta Stoltz (Suecia). En ese torneo, que se adjudicó O´Kelly, el banquete de la ceremonia de clausura incluyó una sopa de guisantes debido a la escasez de alimentos que atravesaba Europa como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. Pese a las posteriores mejoras en la región, la sopa de guisantes se mantuvo como una tradición, convirtiéndose en el primer plato de los banquetes de clausura de las siguientes ediciones.

El certamen ganó prestigio y aumentó el número de participantes e invitados; no sólo 18 ajedrecistas jugaban la prueba principal, sino que se incluyó una competencia femenina y un torneo “Reservas de Maestros”. El ganador jugaba la prueba superior al año siguiente.

En 1968, el torneo era uno de los mejores del calendario de la FIDE; su organización se trasladó a Wijk Aan Zee y allí fue bautizado con el nombre de “Hoogovens” en reconocimiento al principal auspiciante, el empresario Koninklijke Hoogovens.

Tres décadas después, otra empresa tomó la organización del torneo que continuó en Wijk Aan Zee, y fue rebautizado “Torneo Corus de ajedrez”.

Ocho años después, en 2007, la multinacional india, Tata Steel, dedicada a la fabricación del acero, compró las acciones de Corus y con ello la organización de la tradicional competencia pasó a llamarse Festival de Ajedrez Tata Steel; los especialistas lo llamaron “El Wimbledon del ajedrez”.

Desde su creación hasta la 88° edición que comenzará mañana, la gran cita del ajedrez de Países Bajos reunió a los mejores jugadores y a varios campeones mundiales, con excepción del norteamericano Bobby Fischer. El noruego Magnus Carlsen es el que más veces lo ganó: fue campeón en 8 ocasiones. Lo siguen Viswanathan Anand, con 5; Max Euwe, con 4; Garry Kasparov, con 3; Anatoly Karpov y Veselin Topalov, con 2; y Mikhail Botvinnik, Tigran Petrosian, Mijail Tal, Boris Spassky y Vladimir Kramnik, con 1.

Varios argentinos como Miguel Najdorf, Miguel Quinteros y Jorge Szmetan tomaron parte de la competencia principal. Fernando Peralta actuó en 2013, en el Torneo C y finalizó 2°. Otro argentino, de origen alemán, Herman Pilnik, que llegó a Buenos Aires en 1930 (a los 16 años), fue vencedor del torneo “Hoogovens”, de 1951.

Hace más de 40 años que Jeroen van den Berg está vinculado a la organización del histórico certamen y desde 1999, cuando reemplazó a Piet Zwat, asumió la dirección. Sobre la 88ª edición del festival de ajedrez que comenzará mañana señaló: “El campo de los Challengers es una vez más una mezcla maravillosa de experiencia y talento joven. Lo especial este año es que cuatro mujeres competirán por el título de los Challengers. También nos enorgullece dar la bienvenida a jugadores como Vasili Ivanchuk (56 años), una leyenda viva y antiguo ganador del Masters en 1996, junto a estrellas emergentes como Faustino Oro (12 años) y Andy Woodward (15 años). Y, por supuesto, es fantástico que Eline Roebers, uno de los mayores talentos de los Países Bajos, haya vuelto. Esto promete ser un torneo espectacular.”

En Wijk Aan Zee, la fiesta del ajedrez de Tata Steel estrenará una nueva temporada. Allí se reunirán las grandes estrellas de este juego. Junto a ellos estará el argentino Faustino Oro, el niño que pateó el tablero y causó una revolución en el mundo del ajedrez.