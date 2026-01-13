Las causas que empujaron la salida de Xabi Alonso del Real Madrid con el fichaje de Mastantuono en el foco y la queja por el “poder” de las figuras

Xabi Alonso se despidió del Real Madrid

El despido de Xabi Alonso como entrenador del Real Madrid marca un nuevo episodio en la historia reciente del club, tras apenas siete meses de gestión. La decisión, tomada poco después de la derrota frente al Barcelona en la final de la Supercopa de España, responde a una serie de causas que combinan factores deportivos y de gestión interna, según reveló Marca en su cobertura. En el centro de la discusión aparece la figura de Franco Mastantuono, cuya llegada y evolución han generado debate entre la directiva, el cuerpo técnico y la afición.

La primera causa de la ruptura entre el entrenador vasco y la entidad blanca está vinculada al mercado de fichajes. De acuerdo con Marca, Xabi Alonso solicitó un mediocampista creativo para reforzar el plantel y la directiva destinó cerca de 60 millones de euros a la contratación de Mastantuono, una cifra comparable a la que el Arsenal desembolsó por Zubimendi.

La apuesta por el joven argentino generó expectativas, pero su rendimiento inicial, con nueve titularidades en 14 partidos y solo un gol, abrió interrogantes prematuros sobre la inversión. Tras perder protagonismo en el equipo titular y enfrentar una lesión de pubalgia, Mastantuono reapareció en la final de la Supercopa, aunque su actuación pasó inadvertida ya que Xabi le dio tan solo 12 minutos de actividad.

El DT se había encargado personalmente de convencer al ex River Plate y lo llenó de elogios en su desembarco, aunque los malos resultados terminaron poniendo el foco sobre un jugador que apenas tiene 18 años y menos de una temporada en el club.

El periodista Santiago Siguero del diario Marca puso el foco sobre el argentino en su análisis de las “cinco causas para una ruptura” que enumeró. En el ítem que profundiza sobre la falta de rendimiento en el mediocampo, pone el foco sobre la directiva a la hora de cerrar el arribo del crack argentino: “No todo hay que ponerlo en el debe del entrenador. Xabi pidió un cerebro y el club no se lo dio. Invirtió 60 millones de euros en Mastantuono, prácticamente la misma cantidad por la que Zubimendi se fue al Arsenal”.

La segunda causa radica en la salida de Luka Modric, una decisión adoptada por la directiva y contraria tanto al deseo del propio jugador como al criterio del entrenador. Marca subrayó que la marcha del futbolista croata “dejaba el centro del campo del Madrid huérfano de pies finos”, agravando los problemas de creatividad en la zona media y aumentando la presión sobre los recién llegados.

Xabi Alonso quería contar con el futbolista croata

El tercer factor que precipitó la salida de Alonso fue su relación con Vinicius. Las suplencias del delantero brasileño en los primeros partidos de la temporada generaron críticas internas y externas. La tensión escaló en el Clásico ante el Barcelona, cuando Vinicius reaccionó visiblemente tras ser sustituido, en un episodio que presenciaron 80.000 espectadores en el Bernabéu y una audiencia global. El club optó por no intervenir, dejando la gestión del conflicto en manos de Alonso y sin sancionar al futbolista. Esta decisión, según se desprende de las versiones recogidas por los medios españoles, contribuyó a deteriorar la autoridad del entrenador dentro del vestuario.

La división interna entre los jugadores representa la cuarta causa destacada en el análisis de la prensa. El técnico vasco no logró consolidar su apuesta por los jóvenes talentos del plantel, como Arda Güler y el propio Mastantuono, quienes fueron apartados del equipo titular a medida que los resultados se tornaron adversos. El ambiente en el vestuario terminó por aislar al entrenador y dificultar la convivencia con figuras de peso.

El otro motivo que precipitó el despido de Xabi Alonso fue la incapacidad del equipo para salir jugando desde el fondo. Durante la Supercopa, el Real Madrid recurrió recurrentemente al pase largo como principal recurso ofensivo, como evidencian los casi 40 despejes realizados por Thibaut Courtois frente al Atlético de Madrid. Esta imagen de un equipo sin alternativas tácticas reforzó la percepción de un ciclo agotado y una gestión que no logró transmitir una identidad definida, según el análisis del medio español.

Las horas finales de Alonso en el club estuvieron marcadas por una reunión con la directiva, según relató la Cadena Ser. Personas próximas al cuerpo técnico aseguraron que el entrenador transmitió su frustración por la falta de respaldo institucional. “En esa última reunión, en la que ha sido despedido, ha dejado claro al club que no le puede dar tanto poder a los jugadores, lo que considera que ha sido el principal problema de su paso por el Real Madrid. El entrenador cree que le han dejado desprotegido y le sorprende esa defensa permanente del vestuario por parte del club”, señalaron estas fuentes.

Alonso subrayó que la falta de autoridad en el banquillo se debió a la postura del club: “Como le echan en cara que no controla el vestuario, él considera que es imposible dominar un vestuario cuando el club se pone siempre del lado de los jugadores y no de parte del entrenador, incluso cuando tiene razón en decisiones deportivas”.

En su despedida pública a través de Instagram, Xabi Alonso agradeció al Real Madrid, a los jugadores y a la afición: “Concluye esta etapa profesional y no ha salido como nos hubiera gustado. Entrenar al Real Madrid ha sido un honor y una responsabilidad. Agradezco al club, a los jugadores y sobre todo a la afición y al madridismo su confianza y apoyo. Me voy con respeto, gratitud y el orgullo de haberlo hecho lo mejor posible”.

El balance deportivo del técnico se resume en 25 victorias, 4 empates y 5 derrotas en 34 partidos oficiales. A pesar de estos números, el club decidió interrumpir su contrato, que contemplaba tres temporadas, tras completar solamente la primera vuelta de La Liga. El equipo, que quedó segundo en la liga local y séptimo en la Champions League, afrontará ahora los octavos de final de la Copa del Rey bajo la dirección de Álvaro Arbeloa.