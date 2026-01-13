El parte médico del arquero de Deportivo Madryn que sufrió un paro cardíaco en plena práctica: cómo seguirá su recuperación

Mauricio Nievas estuvo a préstamo la última temporada en Germinal de Rawson (Crédito: @maurinievas)

El Club Social y Deportivo Madryn comunicó un nuevo parte médico sobre la salud de Mauricio Nievas, arquero de 27 años que sufrió un paro cardíaco durante un entrenamiento y fue reanimado mediante el uso de un desfibrilador, una intervención fundamental para que el jugador recuperara la conciencia antes de ser trasladado al hospital.

El Aurinegro comunicó cómo seguirá el tratamiento el futbolista del plantel. “Mauricio Nievas ya se encuentra en el Hospital Británico de Buenos Aires donde continuará con su tratamiento correspondiente. Desde el Club Social y Deportivo Madryn le deseamos éxitos y una pronta recuperación. ¡Vamos, Mauri!“, escribió la institución en sus redes sociales a través de una publicación acompañada de una imagen sonriente del guardameta con el pulgar levantado, una señal de tranquilidad después de lo acontecido.

El comunicado de Deportivo Madryn

El suceso fue informado por la entidad, que milita en la Primera B Nacional, segunda categoría del fútbol argentino, mediante un comunicado publicado el 8 de enero: “En la práctica matutina de ayer, el arquero Mauricio Nievas sufrió un paro cardiorrespiratorio, asistido en forma inmediata por personal médico de la institución. Dentro de nuestro predio y con la utilización del desfibrilador, el jugador retomó la conciencia y fue trasladado a la unidad de terapia intensiva del Hospital de la ciudad”.

En las primeras horas, fuentes médicas del club le confiaron al medio ADNSUR que Nievas permanecía en terapia intensiva del Hospital Andrés Isola, con pronóstico reservado. El médico Gustavo Acuña manifestó que no se evidenciaron anomalías, aunque continuaba bajo supervisión constante, aclaró a Diario Jornada.

El cordobés llegó a Deportivo Madryn en 2019 y fue una de las figuras clave del ascenso a la Primera Nacional en 2021. En la temporada pasada estuvo a préstamo en Germinal, del Torneo Federal A, y actualmente integra el grupo de arqueros dirigidos por Cristian Díaz, junto al capitán Yair Bonnín, Matías Montero y Lucas Toffoletti.

La foto que subió el club Mauricio Nievas como protagonista (Crédito: @ClubMadryn)

El coordinador médico de la institución, Marcelo Ballari, dio detalles de lo ocurrido: “Sufrió un paro cardiorrespiratorio presenciado. Fue reanimado con éxito a partir de maniobras de reanimación cardiopulmonar básicas y la utilización del desfibrilador externo automático, con el que cuenta el club, más el apoyo de oxígeno que teníamos en ese momento, y por supuesto la participación de todos los que formamos parte del cuerpo médico del club”.

“Hoy por hoy permanece internado en la terapia intensiva del hospital. Está evolucionando favorablemente. Se espera la evolución, en estas 48-72 horas, pero está totalmente descomplejizado y rogamos que esto siga así para él”, enfatizó. El arquero "está siendo estudiado para determinar las causas por las cuales sufrió este evento“.

Llegó al club en 2019 (Crédito: @maurinievas)

Este sábado, el equipo había ofrecido más novedades a través del primer parte médico posterior al conocimiento de este hecho y ya habían adelantado que el futbolista se mudaría a otro lugar para seguir su recuperación: “El jugador continuará recibiendo las atenciones y tratamientos correspondientes en un centro especializado en Buenos Aires. El traslado se efectuará en los próximos días en vuelo sanitario. Mientras tanto continuará internado en terapia intensiva del Hospital de Puerto Madryn”.

En este sentido, el lunes confirmó cómo se iba a llevar a cabo el procedimiento: “Informamos que mañana por la mañana saldrá el avión sanitario desde Madryn rumbo a Buenos Aires para continuar con las atenciones y tratamientos correspondientes en el Hospital Británico”.

“Agradecemos a Futbolistas Agremiados, a sus referentes Sergio Marchi y Darío Checchia, por el fuerte acompañamiento en este momento, gestionando también a la par para que nuestro jugador tenga la mejor atención y una pronta derivación a un centro de mayor complejidad”, concluyó.