Deportes

El hijo de Batistuta como técnico y Chamot como mánager: el proyecto “a lo Guardiola” que revoluciona a un club argentino

Lucas Batistuta viene de ser tricampeón en la Liga Reconquistense de Fútbol con el Romang FC y asumirá un nuevo desafío dentro de una entidad que busca regresar a sus mejores años

Guardar
Lucas Batistuta será el entrenador
Lucas Batistuta será el entrenador de Boca Unidos en la próxima temporada

Boca Unidos fue un club insignia de la Primera B Nacional durante la segunda década de este siglo, pero en su última temporada llegó a coquetear con el descenso en el Torneo Federal A y, finalmente, fue eliminado por Juventud Antoniana de Salta en la Reválida por el segundo ascenso ganado por Atlético de Rafaela. Ahora, la entidad de Corrientes decidió dar un golpe sobre la mesa para intentar volver a los primeros planos del fútbol argentino, y lo hará con Lucas Batistuta, hijo del mítico delantero de la selección argentina, como entrenador.

Iván Gold, uno de los empresarios integrantes del “proyecto Boca Unidos 2026″, que se abocarán al Departamento de Fútbol, confirmó la noticia en charla con Radio Sudamericana. “Sí o sí queríamos contar con él”, manifestó en expresiones citadas por el diario República de Corrientes sobre el joven que tuvo un pasado como futbolista en el Aurirrojo. Aseguró que Gabriel Omar, su padre, los ayudó “muchísimo” para que “esta idea se concrete”.

La cadena radial aseguró en su portal web que Lucas tiene 29 años, viene de ser tricampeón en la Liga Reconquistense de Fútbol con el Romang FC y lo clasificó al Torneo Regional Federal Amateur, cuarta categoría del fútbol argentino, méritos que elevaron su consideración en sus comienzos en el banco de suplentes. Buscó imponer una identidad de juego clara, que el mismo caratuló como una idea “a lo Guardiola”, con énfasis en la tenencia, el orden táctico y la presión alta. En su etapa de jugador, también vistió las camisetas de Platense de Reconquista y Colón, sumado a un paso por el ascenso italiano. Luego, se incorporó a la empresa familiar Batistuta y Batistuta S.A., enfocada en la administración de campos, arrojó Sudamericana.

Gabriel Omar Batistuta es un
Gabriel Omar Batistuta es un emblema de la Selección por ser el máximo goleador histórico antes de la irrupción de Lionel Messi. Convirtió 55 goles en 78 partidos con la Albiceleste. Ahora, uno de sus hijos tendrá la oportunidad de estrenarse como entrenador en el Federal A

El sucesor de la dupla integrada por Cristian Núñez y Rolando Ricardone llegará en los próximos días a Corrientes, pero “desde su lugar de origen está trabajando en el armado del equipo”, contó Gold, en conjunto a José Chamot como Director Deportivo, mientras que Alberto Boggio estará a cargo de la coordinación general de las Inferiores. Batistuta hijo estará acompañado de José Villarruel como ayudante y Hugo Díaz como preparador físico. “Su equipo de trabajo es joven y nos gustó la idea de juego que tiene y el funcionamiento”, aseguró el empresario.

Esta misma información fue replicada por el periodista Daniel Cacioli, especialista de las categorías de ascenso, que precisó algunas cuestiones en torno al desembarco del grupo inversor y una reestructuración total del club con la idea de mantener la base, potenciar las Divisiones Inferiores y sumar incorporaciones en puestos puntuales.

El presidente de Boca Unidos, Marcelo Insaurralde, dio su testimonio en una entrevista divulgada por Radio Dos de Corrientes en su página web y explicó cómo será el funcionamiento de este convenio: “No estamos hablando acá de un gerenciamiento. El acuerdo que se firmó es nada más que un marco de trabajo. El rol que van a cumplir es ser miembros del Departamento de Fútbol, un órgano inserto en el estatuto del club. Ellos van a trabajar en todo lo que tiene que ver con el fútbol profesional. Va a abarcar la Liga, la Reserva y todas las Juveniles a partir de 13 o 14 años, que son los que compiten en la AFA. Buscamos una proyección a futuro”.

El dirigente explicó que los problemas económicos derivaron en este arreglo junto a personas que “son socias del club” y “tenían la intención de ayudar”. “Se fue avanzando en la conversación y se delineó un acuerdo entre el grupo de socios y la Comisión para este nuevo año, Serán parte del departamento de fútbol del club y quienes manejarán todas las cuestiones relativas al fútbol profesional a partir de ahora”, señaló.

Lucas Batistuta viene de ser
Lucas Batistuta viene de ser tricampeón en la Liga Reconquistense de Fútbol con el Romang FC

“Hace varios años que venimos con problemas. Los costos subieron enormemente y los ingresos siempre seguían planchados. Cada vez se hacía más grande el déficit. Eso hizo que el año pasado tratemos de incursionar con una persona que no era de Corrientes y las cosas no salieron como esperábamos. Terminamos el torneo con muchos inconvenientes, no nos fue muy bien. En la fase regular estuvimos muy preocupados por no perder la categoría”, concluyó Insaurralde.

La entidad de Corrientes confirmó esta iniciativa el 8 de enero a través de una publicación en redes sociales: “La Comisión Directiva del Club Atlético Boca Unidos informa a sus socios y simpatizantes que se ha formalizado un acuerdo estratégico con el grupo de trabajo ‘Proyecto Boca Unidos 2026‘. ¡Vamos por un gran 2026!”.

En este sentido, la llegada de Chamot en la dirección deportiva aportará la experiencia de un hombre que jugó tres Mundiales con la selección argentina (1994, 1998 y 2002). Iván Gold detalló por qué lo eligieron para el cargo: “Lo que nos llamó la atención de él es su trayectoria para reestructurar el club. Ya lo hizo en otras instituciones y va a hacer lo mismo con nosotros”. En este sentido, remarcó que Alberto Boggio, próxima persona a cargo de las Juveniles, “es muy conocido a nivel nacional y tiene mucha trayectoria”.

Temas Relacionados

Lucas BatistutaGabriel BatistutaBoca UnidosTorneo Federal Adeportes-argentina

Últimas Noticias

Mauro Icardi falló dos penales consecutivos en Galatasaray: la reacción del argentino con el arquero rival

El delantero rosarino no pudo convertir en la victoria de su equipo frente al Fethiyespor por la Copa de Turquía

Mauro Icardi falló dos penales

Fue uno de los mejores tenistas del país, volvió a jugar tras seis meses inactivo y confesó: “El día a día se me hace difícil”

Tras seis meses de pausa, Renzo Olivo volvió a competir en el Challenger del Tenis Club Argentino, se retiró por un espasmo lumbar y habló con crudeza sobre el desgaste físico, mental y emocional que hoy le plantea la vida en el circuito

Fue uno de los mejores

El equipo que debutará en la Fórmula 1 en 2026 presentó su primer diseño de coche

Cadillac, que se estrenará como undécima escudería, mostró el livery que lucirán sus monoplazas durante las pruebas de pretemporada

El equipo que debutará en

Murió una estrella del deporte tras quedar atrapada en una avalancha mientras esquiaba

El suizo Ueli Kestenholz, medallista olímpico en los Juegos de Invierno de Nagano 1998, falleció a los 50 años durante una actividad en el cantón del Valais

Murió una estrella del deporte

El día que un arquero se quedó esperando el inicio de un partido que se había suspendido y no le avisaron

Sam Bartram, legendario portero del Charlton Athletic, vivió un insólito episodio en la Navidad de 1937 al quedarse solo en el campo sin saber que el encuentro había sido suspendido por la niebla

El día que un arquero
DEPORTES
Fue uno de los mejores

Fue uno de los mejores tenistas del país, volvió a jugar tras seis meses inactivo y confesó: “El día a día se me hace difícil”

El equipo que debutará en la Fórmula 1 en 2026 presentó su primer diseño de coche

Murió una estrella del deporte tras quedar atrapada en una avalancha mientras esquiaba

El día que un arquero se quedó esperando el inicio de un partido que se había suspendido y no le avisaron

Un niño le preguntó a una ex figura de la NBA cómo llegar al Draft y la respuesta se hizo viral

TELESHOW
Una tercera mujer apareció vinculada

Una tercera mujer apareció vinculada a Luciano Castro en medio de la crisis con Griselda Siciliani: “Videos y fotos”

El Dr. Alberto Cormillot apareció en vivo con un cuello ortopédico: qué accidente sufrió

Romina Gaetani se sinceró tras el episodio con su acosadora: “Iba a ser un caos”

El recuerdo de Nancy Dupláa a Antonio Echarri, el padre de Pablo: “¡Hoy cumpliría 90 años!”

Belén, el largometraje de Dolores Fonzi, fue nominada a Mejor Película Iberoamericana en los Premios Goya

INFOBAE AMÉRICA

Frida, Dan Flavin y la

Frida, Dan Flavin y la nueva colección, entre las principales muestras del Malba para su 25° aniversario

El Gobierno de Ecuador descartó apagones pese a las advertencias de expertos

Daniel Noboa vinculó al correísmo con el voto carcelario

“Dormíamos en el suelo entre cucarachas”: el crudo relato de los italianos excarcelados tras 14 meses como presos del régimen chavista

Entrenaba como rescatista y una raya lo apuñaló en el abdomen: se salvó de milagro