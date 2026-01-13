El hijo de Batistuta como técnico y Chamot como mánager: el proyecto “a lo Guardiola” que revoluciona a un club argentino

Lucas Batistuta será el entrenador de Boca Unidos en la próxima temporada

Boca Unidos fue un club insignia de la Primera B Nacional durante la segunda década de este siglo, pero en su última temporada llegó a coquetear con el descenso en el Torneo Federal A y, finalmente, fue eliminado por Juventud Antoniana de Salta en la Reválida por el segundo ascenso ganado por Atlético de Rafaela. Ahora, la entidad de Corrientes decidió dar un golpe sobre la mesa para intentar volver a los primeros planos del fútbol argentino, y lo hará con Lucas Batistuta, hijo del mítico delantero de la selección argentina, como entrenador.

Iván Gold, uno de los empresarios integrantes del “proyecto Boca Unidos 2026″, que se abocarán al Departamento de Fútbol, confirmó la noticia en charla con Radio Sudamericana. “Sí o sí queríamos contar con él”, manifestó en expresiones citadas por el diario República de Corrientes sobre el joven que tuvo un pasado como futbolista en el Aurirrojo. Aseguró que Gabriel Omar, su padre, los ayudó “muchísimo” para que “esta idea se concrete”.

La cadena radial aseguró en su portal web que Lucas tiene 29 años, viene de ser tricampeón en la Liga Reconquistense de Fútbol con el Romang FC y lo clasificó al Torneo Regional Federal Amateur, cuarta categoría del fútbol argentino, méritos que elevaron su consideración en sus comienzos en el banco de suplentes. Buscó imponer una identidad de juego clara, que el mismo caratuló como una idea “a lo Guardiola”, con énfasis en la tenencia, el orden táctico y la presión alta. En su etapa de jugador, también vistió las camisetas de Platense de Reconquista y Colón, sumado a un paso por el ascenso italiano. Luego, se incorporó a la empresa familiar Batistuta y Batistuta S.A., enfocada en la administración de campos, arrojó Sudamericana.

Gabriel Omar Batistuta es un emblema de la Selección por ser el máximo goleador histórico antes de la irrupción de Lionel Messi. Convirtió 55 goles en 78 partidos con la Albiceleste. Ahora, uno de sus hijos tendrá la oportunidad de estrenarse como entrenador en el Federal A

El sucesor de la dupla integrada por Cristian Núñez y Rolando Ricardone llegará en los próximos días a Corrientes, pero “desde su lugar de origen está trabajando en el armado del equipo”, contó Gold, en conjunto a José Chamot como Director Deportivo, mientras que Alberto Boggio estará a cargo de la coordinación general de las Inferiores. Batistuta hijo estará acompañado de José Villarruel como ayudante y Hugo Díaz como preparador físico. “Su equipo de trabajo es joven y nos gustó la idea de juego que tiene y el funcionamiento”, aseguró el empresario.

Esta misma información fue replicada por el periodista Daniel Cacioli, especialista de las categorías de ascenso, que precisó algunas cuestiones en torno al desembarco del grupo inversor y una reestructuración total del club con la idea de mantener la base, potenciar las Divisiones Inferiores y sumar incorporaciones en puestos puntuales.

El presidente de Boca Unidos, Marcelo Insaurralde, dio su testimonio en una entrevista divulgada por Radio Dos de Corrientes en su página web y explicó cómo será el funcionamiento de este convenio: “No estamos hablando acá de un gerenciamiento. El acuerdo que se firmó es nada más que un marco de trabajo. El rol que van a cumplir es ser miembros del Departamento de Fútbol, un órgano inserto en el estatuto del club. Ellos van a trabajar en todo lo que tiene que ver con el fútbol profesional. Va a abarcar la Liga, la Reserva y todas las Juveniles a partir de 13 o 14 años, que son los que compiten en la AFA. Buscamos una proyección a futuro”.

El dirigente explicó que los problemas económicos derivaron en este arreglo junto a personas que “son socias del club” y “tenían la intención de ayudar”. “Se fue avanzando en la conversación y se delineó un acuerdo entre el grupo de socios y la Comisión para este nuevo año, Serán parte del departamento de fútbol del club y quienes manejarán todas las cuestiones relativas al fútbol profesional a partir de ahora”, señaló.

Lucas Batistuta viene de ser tricampeón en la Liga Reconquistense de Fútbol con el Romang FC

“Hace varios años que venimos con problemas. Los costos subieron enormemente y los ingresos siempre seguían planchados. Cada vez se hacía más grande el déficit. Eso hizo que el año pasado tratemos de incursionar con una persona que no era de Corrientes y las cosas no salieron como esperábamos. Terminamos el torneo con muchos inconvenientes, no nos fue muy bien. En la fase regular estuvimos muy preocupados por no perder la categoría”, concluyó Insaurralde.

La entidad de Corrientes confirmó esta iniciativa el 8 de enero a través de una publicación en redes sociales: “La Comisión Directiva del Club Atlético Boca Unidos informa a sus socios y simpatizantes que se ha formalizado un acuerdo estratégico con el grupo de trabajo ‘Proyecto Boca Unidos 2026‘. ¡Vamos por un gran 2026!”.

En este sentido, la llegada de Chamot en la dirección deportiva aportará la experiencia de un hombre que jugó tres Mundiales con la selección argentina (1994, 1998 y 2002). Iván Gold detalló por qué lo eligieron para el cargo: “Lo que nos llamó la atención de él es su trayectoria para reestructurar el club. Ya lo hizo en otras instituciones y va a hacer lo mismo con nosotros”. En este sentido, remarcó que Alberto Boggio, próxima persona a cargo de las Juveniles, “es muy conocido a nivel nacional y tiene mucha trayectoria”.