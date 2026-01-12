Máxima tensión en España: la versión del Real Madrid tras el gesto de Mbappé al evitar el pasillo al Barcelona y el dardo de Laporta

Real Madrid cayó en la final por la Supercopa de España (Reuters)

La final de la Supercopa de España dejó una escena que desató controversia más allá del resultado deportivo. El plantel de Real Madrid, encabezado por Kylian Mbappé, no realizó el tradicional pasillo de campeón al Barcelona tras la victoria azulgrana. La situación generó debate en el entorno futbolístico español y expuso versiones contrapuestas sobre lo ocurrido en el estadio.

Las cámaras de Movistar+ y Esport3 captaron el momento en que Kylian Mbappé recibió la medalla de subcampeón y se dirigió a sus compañeros. Luego de un intercambio de palabras, el delantero francés se retiró del área de premiación junto al resto del plantel blanco. En las imágenes se observa cómo Raúl Asencio intentó acercarse para saludar a los futbolistas del Barcelona, pero Mbappé lo interceptó y, tras hablar con él y con otros jugadores, abandonaron la escena con gestos de molestia.

El gesto fue percibido como un desaire por parte del Real Madrid hacia el campeón, ya que minutos antes, el equipo dirigido por Hansi Flick sí formó el pasillo de honor cuando el rival recogió la medalla de subcampeón. Esta diferencia de actitudes alimentó la polémica y amplificó el impacto de la escena en redes sociales y medios especializados.

La versión oficial del Real Madrid, según indicó el periódico Sport, difiere de lo que muestran las imágenes. Según explicó el periodista Alfredo Martínez, el club sostiene que actuó bajo instrucciones de la Federación Española de Fútbol, que habría solicitado a los jugadores desplazarse a otra zona para evitar obstaculizar el tiro de cámara. Por ese motivo, según la institución blanca, no se realizó el pasillo al Barcelona en la ceremonia.

“El Real Madrid dice que es la Federación quien les dice que se vayan a otra zona porque estaban en el tiro de cámara y por eso no hacen el pasillo …..??“, escribió Martínez en sus redes sociales.

El francés del Real Madrid pidió a sus compañeros no hacer el pasillo típico

El episodio provocó malestar en el entorno azulgrana. El presidente del Fútbol Club Barcelona, Joan Laporta, cuestionó la actitud del delantero francés y del plantel rival. “Me sorprende lo que hizo Mbappé. En la victoria y en la derrota se debe ser generoso y respetuoso. Esto es deporte y se debe tener un comportamiento normal. Creo que nosotros, en la victoria, fuimos generosos y respetamos al equipo contrario. Por eso no lo puedo entender”, expresó Laporta en diálogo con Rac-1.

Laporta también contextualizó la tensión entre ambos equipos, que arrastraban diferencias desde el último partido de Liga disputado en el Bernabéu. “Había un punto diferente desde el partido de Liga y estaban algo picados los futbolistas. Es algo que se puede entender. La verdad es que yo no vi ese momento de Mbappé sobre el campo, pero entiendo que debían ser momentos muy jodidos. Debían estar muy jodidos y hubo esa reacción”, explicó el dirigente azulgrana.

En el plano deportivo, el Barcelona amplió su palmarés como el club más laureado de la Supercopa de España al vencer por 3-2 al Real Madrid. Con esta conquista, el conjunto catalán suma 16 títulos en la competencia, aumentando la distancia sobre su clásico rival, que acumula 13. El triunfo consolida al elenco dirigido por Hansi Flick como el máximo ganador histórico, además de mantener el liderazgo en la Liga de España con 49 puntos, cuatro más que el equipo de Xabi Alonso.

El jugador del FC Barcelona Raphinha celebrando un gol en la final de la Supercopa de España(Reuters)

El desarrollo del encuentro tuvo momentos de alta intensidad, sobre todo en la primera parte. Raphinha abrió el marcador para el Barcelona a los 34 minutos. Pocos minutos después, Vinícius Júnior igualó con una acción individual, pero Robert Lewandowski restableció la ventaja azulgrana casi de inmediato. Antes del descanso, Gonzalo García empató nuevamente tras un tiro de esquina.

La segunda mitad resultó más disputada, con frecuentes interrupciones y cambios tácticos. Flick y Xabi Alonso movieron sus bancos en busca de variantes. En el Barcelona ingresaron Dani Olmo y Ferran Torres; por el lado blanco entraron Arda Güler, Mbappé y David Alaba. El desenlace llegó en el minuto 72, cuando Raphinha anotó su segundo gol de la noche y sentenció el partido con un disparo lejano que sorprendió a Thibaut Courtois.

En los minutos finales, Franco Mastantuono ingresó en el Real Madrid en reemplazo de Vinícius, aunque el marcador no volvió a moverse. La atención, sin embargo, quedó centrada en los gestos posteriores al pitido final y en el debate abierto sobre el significado del pasillo de campeón, la deportividad y las rivalidades en el fútbol español.