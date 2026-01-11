La controvertida actitud de Mbappé tras el título de Barcelona en la Supercopa de España: así impidió el pasillo del Real Madrid

El francés del Real Madrid pidió a sus compañeros no hacer el pasillo típico

La conquista de la Supercopa de España por parte del FC Barcelona ante el Real Madrid estuvo teñida de controversia por un gesto que tomó especial relevancia tras el silbatazo final. Aunque los futbolistas del equipo blanco recibieron sus medallas de subcampeones con solemnidad, la expectativa de un pasillo por parte del Madrid a los campeones se frustró. Las imágenes de la transmisión mostraron cómo Kylian Mbappé expresó su malestar y fue el responsable de impedir que el homenaje tuviera lugar.

El desenlace, que tuvo lugar tras la protocolar entrega de medallas, reveló una escena poco habitual: los jugadores del elenco blanco se retiraron del césped poco después de la ceremonia. Fue el propio Mbappé quien instó a sus compañeros a evitar el tradicional pasillo al Barça, mientras el delantero mostraba gestos de indignación, según se pudo observar en televisión.

En contraste, Asencio sí intentó encaminarse hacia el lugar del homenaje, hecho que Mbappé frenó de inmediato. Según Sport, el 10 del Madrid le pidió explícitamente a su compañero que desistiera de su intención, gesto que generó sorpresa entre quienes presenciaron la escena.

La secuencia de la acción de Mbappé

La polémica que suscitó la actuación de Mbappé se extendió con rapidez en redes sociales. La actitud del delantero francés fue interpretada como antideportiva por numerosos aficionados culés, lo que generó malestar en ellos.

Este episodio no fue el único momento tenso del partido; durante el desarrollo del encuentro se registró una acción particularmente controvertida cuando Asencio realizó una entrada sobre Pedri, desatando una confrontación en la que intervinieron, entre otros, Raphinha, Fede Valverde, Huijsen y Lamine Yamal. El altercado terminó con la amonestación de varios jugadores, incluyendo una tarjeta amarilla para el infractor.

En cuanto a lo futbolístico, Barcelona amplió su historial como el club con más títulos de la Supercopa de España tras vencer por 3-2 al Real. Con este triunfo, los catalanes lograron su 16° trofeo en la competencia, ampliando la distancia sobre su clásico rival, que suma 13. Este resultado consolida al elenco dirigido por Hansi Flick como el máximo ganador histórico, además de mantener el liderazgo en la Liga de España con 49 puntos, cuatro más que el equipo de Xabi Alonso.

El desarrollo del encuentro mostró una primera parte con acciones de ida y vuelta y emociones concentradas cerca del intervalo. Raphinha abrió el marcador para el Barcelona a los 34 minutos. A pesar del predominio azulgrana, la recta final del primer tiempo fue frenética: Vinícius Júnior empató tras una jugada individual sobresaliente, pero Robert Lewandowski devolvió la ventaja de inmediato a los catalanes. En la última jugada antes del descanso, Gonzalo García marcó el 2-2 tras un tiro de esquina.

El segundo tiempo resultó mucho más trabado. Las interrupciones y discusiones prevalecieron cerca de la mitad del campo. Después del minuto 60, ambos entrenadores buscaron modificar el trámite con una serie de sustituciones: en el Barcelona ingresaron Dani Olmo y Ferran Torres por Lewandowski y Fermín López, mientras que en el Real Madrid entró Arda Güler en sustitución de Federico Valverde. Luego, Mbappé y David Alaba entraron por Gonzalo García y Dean Huijsen en los blancos, mientras que Flick mandó al campo a Rashford y Marc Bernal.

El desenlace llegó en el minuto 72: Raphinha firmó su segundo gol y el tercero para el Barcelona con un disparo desde la frontal del área que, tras un resbalón previo, sorprendió a Courtois y resultó clave. Durante los últimos diez minutos, Franco Mastantuono sumó minutos con el Merengue tras reemplazar a Vinícius.