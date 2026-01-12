La frase con la que Cholo Simeone “le marcó la cancha” a Thiago Almada en medio de los rumores de una salida del Atlético de Madrid

En medio de los rumores de una posible salida del volante, el Cholo se refirió a su lugar en el equipo

Thiago Almada enfrenta un momento de incertidumbre que repercute directamente en los planes de la selección argentina para el próximo Mundial 2026. Apenas seis meses antes de la cita máxima, el futbolista, señalado por Lionel Scaloni como “el jugador número 12” de la Albiceleste, se encuentra en una posición delicada dentro del Atlético de Madrid. La entidad madrileña sorprendió al declararlo transferible por su limitada participación bajo la dirección de Diego Simeone, aunque este brindó declaraciones en otra línea.

En los últimos días, varios equipos de la talla de Benfica de Portugal, Napoli de Italia y Palmeiras de Brasil sondearon las posibilidades de incorporar al volante surgido en Vélez Sarsfield. En medio de esto, Almada ingresó en los últimos minutos de la derrota por 2-1 sobre el Real Madrid por las semifinales de la Supercopa de España. El Cholo Simeone abordó el tema en la conferencia de prensa que brindó antes del choque contra el Deportivo La Coruña por la Copa del Rey y, pese a que no hizo hincapié en su hipotética salida, puntualizó en la importancia de sus características para el plantel.

“Es un chico que juega muy bien. Tiene características, como obviamente se vieron al final del partido del otro día, sobre todo cuando jugamos contra un equipo bajo (defensivamente). Tiene esa posibilidad de tener visión de juego y asistir, como asistió a Julián (Álvarez) en la última jugada del partido”, argumentó el entrenador argentino sobre la actuación de Almada contra el Real Madrid, donde ingresó los últimos 15 minutos al reemplazar a Alexander Sorloth.

No obstante, Simeone se guardó un comentario que se centró en el rendimiento que le exige y la importancia que tiene para el equipo. “Está claro que lo necesitamos de la mejor manera”, concluyó el director técnico, sin mencionar su futuro en el cuadro Colchonero. Vale resaltar que en dicha conferencia, el Cholo optó por pedirle disculpas a Florentino Pérez y Vinícius Júnior después del tenso cruce que tuvo con el brasileño en el Clásico por la Supercopa.

Thiago Almada acumula apenas 16 presencias repartidas en 587 minutos oficiales, en los que convirtió dos goles y una asistencia (REUTERS/Bruna Casas)

Cabe recordar que los directivos del Atlético de Madrid concretaron el fichaje de Almada por una cifra superior a 20 millones de euros tras su paso por el Olympique de Lyon de Francia. Sin embargo, la escasa incidencia del argentino en el equipo llevó a la dirigencia del equipo madrileño a declararlo “transferible” en el mercado a pesar de que tiene contrato hasta el 30 de junio de 2030, según informó el programa El Larguero de Cadena Ser.

La primera institución que mostró su interés en adquirir los servicios de Almada fue el Palmeiras de Brasil. El portal brasileño Globo Esporte señaló que el Verdao elevó una propuesta para quedarse con el 50% del pase del mediocampista de Fuerte Apache. Sin embargo, advirtieron que la institución paulista “avanza con cautela en el fichaje”, considerando el alto riesgo económico en juego.

Otro de los equipos que se habría mostrado interesado en el argentino es el Napoli de la Serie A. Según medios italianos, el elenco dirigido por Antonio Conte habría entablado conversaciones con el entorno del futbolista para analizar una hipotética cesión con opción de compra.

Thiago Almada podría salir del Atlético de Madrid para sumar minutos de cara a la Copa del Mundo 2026

Por su parte, con la misma modalidad para negociar un préstamo con opción de compra, el Benfica entabló negociaciones formales para sumar a Thiago Almada. Cabe resaltar que el elenco portugués viene siguiendo al volante albiceleste hace varios mercados de pases y tiene una filosofía de fichajes de adquirir jóvenes promesas en el fútbol.

Desde que pasó al Atlético de Madrid, donde es compañero de Julián Álvarez, Giuliano Simeone y Nahuel Molina, otros integrantes de la selección argentina, acumula apenas 16 presencias repartidas en 587 minutos oficiales, en los que convirtió dos goles y una asistencia. Una de las grandes premisas de Lionel Scaloni es que sus futbolistas tengan rodaje, algo que Almada no está teniendo bajo la dirección del Cholo Simeone.