El pedido de disculpas de Simeone a Vinicius Jr y al presidente del Real Madrid tras la pelea en la Supercopa y su mensaje al Barcelona

Simeone pidió disculpas a Vinicius Jr y Florentino Pérez

El técnico de Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ofreció disculpas públicas a Florentino Pérez, presidente de Real Madrid, y al delantero Vinícius Júnior tras el altercado verbal registrado durante la semifinal de la Supercopa de España. En la sala de prensa de la Ciudad Deportiva de Majadahonda, el entrenador argentino abordó la situación antes del partido de octavos de la Copa del Rey frente a Deportivo de La Coruña en Riazor, reconociendo su responsabilidad en el episodio que marcó el último derbi madrileño.

En medio de la actualidad del equipo, Simeone se pronunció sobre el cruce: “Antes de nada me gustaría pedir disculpas a Florentino y a Vinicius por el episodio que vieron. No está bien de parte mía ponerme en ese lugar y acepto obviamente no estuve bien. El equipo que gana es el que merece pasar por lo tanto nada más. El Barcelona es un equipo muy bueno que mereció ganar”.

Estas palabras se produjeron luego de una serie de intercambios verbales entre el técnico y el futbolista brasileño, captados por cámaras de televisión durante el enfrentamiento en Yeda.

El incidente ocurrió cuando Vinícius Júnior fue sustituido por Arda Güler en el minuto 80 del encuentro. Las cámaras de Movistar+ registraron el momento en que Simeone le espetó al jugador: “Te va a echar Florentino. Acuérdate que te va a echar. Te va a echar, acuérdate de lo que te digo”, en referencia a los rumores sobre el futuro del delantero en el club blanco. El cruce de palabras se desarrolló a pocos metros del banco de suplentes del equipo colchonero, y la interacción fue acompañada de gestos y respuestas risueñas por parte del futbolista, lo que elevó la tensión en el terreno de juego.

El entrenador del Atlético de Madrid tuvo un intercambio verbal con el delantero brasileño del Real Madrid

El altercado generó la intervención de otros protagonistas. Cuando los silbidos del público aumentaron, Simeone realizó gestos hacia el brasileño asegurando: “Escuchá, yo no digo nada”. La situación motivó la reacción de integrantes del cuerpo técnico de Real Madrid, entre ellos Xabi Alonso, así como la intervención del defensor Antonio Rudiger y el mediocampista Federico Valverde, quienes intentaron calmar los ánimos. El árbitro amonestó a ambos, tanto a Vinícius Júnior como a Simeone, por el intercambio.

Tras ese episodio el entrenador rojiblanco aclaró posteriormente que “pidió disculpas, no perdón”, matizando el alcance de sus palabras y subrayando su reconocimiento del error cometido durante el partido.

Por otro lado, la derrota ante el conjunto blanco, sumada a la distancia en la clasificación frente al líder Barcelona en liga, no modificó los planes del técnico, quien reafirmó su compromiso con los objetivos del club. “Sé lo que quiero, cuál es el objetivo y el camino que debemos seguir. Y no voy a parar hasta conseguirlo”, afirmó.

Durante la misma comparecencia, Simeone elogió el desempeño del Barcelona y de su entrenador Hansi Flick tras conquistar la Supercopa de España al vencer al Real Madrid por 3-2: “El Barça está en un momento muy bueno, con un entrenador que tiene las ideas clarísimas. Es un equipo que persigue una idea futbolística y el resultado es claro en los trofeos que están ganando”.

En cuanto al próximo desafío en la Copa del Rey, Simeone analizó al Deportivo de La Coruña señalando: “Es un equipo valiente, que tiene un poder de contragolpe importante, que compite muy bien al margen de los últimos resultados. Han eliminado al Mallorca en la Copa del Rey. Será un partido duro, difícil, en un campo muy bonito”.