El llamativo posteo del Atlético de Madrid en medio del cruce entre Simeone y Vinícius: las versiones del inicio de la pelea

El tenso cruce entre Diego Simeone y Vinícius Júnior trascendió lo estrictamente deportivo y otorgó un carácter explosivo a la semifinal de la Supercopa de España, disputada en el estadio King Abdullah de Arabia Saudita. El Real Madrid venció 2-1 al Atlético y se clasificó para la final ante el Barcelona, aunque el escándalo que se generó por las provocaciones y los intercambios verbales entre el técnico argentino y el extremo brasileño acaparó los flashes en las repercusiones posteriores al clásico.

La tensión posterior a la escena escaló a tal punto que, un día después de la finalización del encuentro, la cuenta oficial de X (antes Twitter) del Atlético de Madrid publicó un llamativo mensaje en defensa del equipo y del Cholo Simeone. “Es curioso cuánto tiempo dedican algunos a analizar una reacción… y qué poco a aclarar la provocación que la origina. El Modus Operandi, sí que es un clásico”, soltó la institución colchonera en redes.

Esta reacción fue parte de la estrategia del entorno rojiblanco para argumentar que fue el futbolista brasileño quien inició las hostilidades. Según informó el diario español Sport, en el Atlético de Madrid consideran que Vinícius Júnior fue el primero en provocar después de que el banco colchonero exigiera penal por una supuesta mano de Antonio Rüdiger. De acuerdo con ese relato del portal local, el brasileño se aproximó al banco rival y, en tono irónico, le dijo a Simeone: “Sí, sí, les van a cobrar ese penal”. Frente a la respuesta del entrenador, Vinícius respondió: “Tranquilo, te lo van a pitar ahora”.

El posteo del Atlético de Madrid en las redes que enalteció la polémica pelea entre Simeone y Vinícius

Así, el intercambio creció en intensidad y desembocó en una escena que las cámaras de Movistar+ registraron en vivo: Simeone se acercó al lateral por donde transitaba Vinícius y lo increpó con una frase desafiante: “Te va a echar Florentino, acordate que te va a echar. Te va a echar, acordate de lo que te digo”. El brasileño replicó con una sonrisa, sin mediar palabra.

Este momento, registrado desde varios ángulos, situó el foco en la tensión emocional del choque. Con la sustitución de Vinícius por Arda Güller al minuto 81, Simeone realizó gestos hacia el público apuntando a los silbidos dirigidos al brasileño, lo cual desencadenó un tumulto junto al banco de suplentes del Real Madrid.

En ese contexto, intervino Xabi Alonso, quien al detectar la gravedad del intercambio decidió interponerse y se dirigió al técnico argentino con un mensaje contundente: “Cholo, tú a lo tuyo”. Más tarde, el propio entrenador del Real Madrid le manifestó al cuerpo arbitral su molestia por la conducta de Simeone, al sostener: “Él no tiene que hablar con los nuestros”.

Xabi Alonso tuvo una áspera intervención

Al ser consultado en conferencia de prensa, Simeone intentó quitarle trascendencia al suceso: “No tengo nada para comentar porque lo que pasa dentro del campo siempre, desde que éramos chiquitos, se queda ahí. No tengo nada para comentar”. Ante la pregunta sobre la frase relacionada con Florentino Pérez, el técnico repitió con ironía: “No me acuerdo. Tengo memoria complicada”, y acompañó sus palabras con una sonrisa.

Xabi Alonso no se quedó callado y también brindó su punto de vista, donde apuntó contra el Cholo. El entrenador del Real Madrid mostró su desaprobación por la actitud de Simeone en diálogo con la prensa, al afirmar: “Intento ser respetuoso con los jugadores del equipo contrario y no me suelo dirigir. Y luego cuando he leído y he escuchado lo que le ha dicho, pues todavía me gusta menos. Yo creo que eso no es un ejemplo de buen deportista, lo que le ha dicho. Y para mí no todo vale. Hay que tener respeto por el rival y todo lo que pasa en el campo tiene un límite”.

Vinícius Júnior eligió omitir declaraciones ante periodistas, pero respondió en redes sociales con un mensaje claramente dirigido a Simeone: “Has perdido otra eliminatoria”, acompañado de emojis de caras llorando y aludiendo al resultado final del partido entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid.

*La palabra del Cholo Simeone en la conferencia de prensa posterior

En el plano deportivo, la semifinal tuvo como protagonistas a Federico Valverde, quien anotó de tiro libre a los dos minutos, y al brasileño Rodrygo, autor del segundo gol para el Real Madrid en la etapa complementaria. El noruego Alexander Sorloth descontó para el Atlético tras un centro de Giuliano Simeone al minuto 58. El equipo rojiblanco contó con Julián Álvarez desde el inicio, mientras que Nahuel Molina y Thiago Almada ingresaron en la segunda mitad. Por parte del club blanco, la ausencia de Kylian Mbappé por lesión fue una de las novedades, y Franco Mastantuono disputó los minutos finales tras ingresar por Rodrygo poco antes del cierre.

La situación contractual de Vinícius en el club blanco sigue siendo objeto de atención: su vínculo vence en 2027 y no existen negociaciones para su extensión. Parte de la afición expresó su descontento con silbidos en encuentros recientes.

El Real Madrid accedió de esta manera a la final ante el Barcelona, que superó 5-0 al Athletic Bilbao y lidera la estadística de la Supercopa con 15 títulos, mientras que los merengues acumulan 13 trofeos.