Un gigante de Brasil va a la carga por un jugador de la selección argentina que busca continuidad de cara al Mundial

Thiago Almada podría regresar al fútbol brasilero (REUTERS/Bruna Casas)

Thiago Almada podría retornar al fútbol brasileño en breve, dado que el Palmeiras, uno de los clubes más importantes del continente, abrió conversaciones con Atlético de Madrid para incorporar al talentoso mediocampista argentino, que tiene poca participación en el Colchonero, y apunta a llegar con rodaje al próximo Mundial.

El futbolista de 24 años, surgido de las divisiones inferiores de Vélez, tuvo un breve paso por el Botafogo, club con el que se consagró campeón de la Copa Libertadores de 2024. Luego, el oriundo de Fuerte Apache fue transferido al Olympique Lyon antes de recalar en el equipo que dirige Diego Simeone.

Según informó el medio Globo Esporte, la propuesta deportiva del Verdao es para adquirir el 50% del pase del mediocampista, valuado en 23 millones de dólares. El medio brasileño amplió que las conversaciones con el Atlético de Madrid están abiertas. Por el momento, el Palmeiras es el club que más avanzó en las negociaciones y espera poder cerrar la operación. Sin embargo, advirtieron que la institución paulista “avanza con cautela en el fichaje”, considerando el alto riesgo económico en juego y que la decisión está en manos del jugador.

Se concreta la salida de Thiago Almada del Atlético de Madrid (REUTERS/Violeta Santos Moura)

A pocos meses de haber sido presentado en el Atlético de Madrid, el club declaró “transferible” a Almada, a pesar de que tiene contrato hasta el 30 de junio de 2030, según informó el programa El Larguero de Cadena Ser. El club aún cuenta con el argentino, pero no descartan aceptar una oferta interesante y poder recuperar parte de la inversión que realizaron.

En esta temporada en el Colchonero, el futbolista disputó 16 partidos oficiales, con 587 minutos en cancha, dos goles y una asistencia, siendo titular solamente en cinco presentaciones. La escasa continuidad bajo la conducción de Diego Simeone se vio reflejada también este jueves, con los 16 minutos que jugó en la derrota ante el Real Madrid por 2-1 en la semifinal de la Supercopa de España.

La principal prioridad de Thiago Almada es la Selección Argentina de cara al Mundial 2026 que se jugará dentro de seis meses y la razón por la que el jugador necesita aumentar su continuidad para mantenerse en el radar de Lionel Scaloni. El entrenador aseguró que tendrá en cuenta a los jugadores que lleguen con mayor rodaje para la competencia que se disputará en Canadá, México y Estados Unidos.

Thiago Almada con la casaca de la Albiceleste - créditos: AFA

Por otro lado, el último paso de Thiago Almada por el fútbol brasileño fue ampliamente positivo: se consagró campeón de la Copa Libertadores en el segundo semestre de 2024 y ganó el Brasileirao con Botafogo. Este último dato es un aliciente para el conjunto que dirige Abel Ferreira y que buscará coronarse en el torneo más importante de Conmebol (fue subcampeón en 2025). Quedará esperar a los avances del elenco paulista y si el Atlético aceptaría una propuesta que le permita recuperar una buena parte de lo invertido en agosto por el pase del Guayo. Además, trascendió que Gremio de Porto Alegre también se mostró interesado por el jugador, pero no realizó movimientos por el fichaje.