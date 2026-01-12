Deportes

Un bicampeón de Europa acelera por Thiago Almada, luego de que el Atlético de Madrid lo declarara prescindible

El campeón del mundo busca recuperar protagonismo y sumar minutos para no perder su lugar en la selección argentina

Guardar
El festejo del primer gol
El festejo del primer gol de Almada con la casaca del Atlético de Madrid (REUTERS/Violeta Santos Moura)

Thiago Almada, mediocampista ofensivo y campeón del mundo con la Selección Argentina, atraviesa un nuevo escenario en su carrera tras ser informado de que no será prioridad para el Atlético de Madrid en la segunda mitad de la temporada. En ese contexto, en medio del interés de importantes clubes europeos y de Sudamérica, el Benfica, dos veces campeón de Europa, comenzó negociaciones formales para incorporar al futbolista, quien busca mayor regularidad para pelear por un lugar en la lista de Lionel Scaloni de cara a la Copa del Mundo 2026, a disputarse en Estados Unidos, México y Canadá.

El club portugués propuso un préstamo con opción de compra, opción que responde tanto a su situación financiera como al deseo del fantasista, de 24 años, de sumar minutos. Benfica, habitual protagonista en torneos continentales, considera que el argentino puede aportar su creatividad al equipo y ya inició contactos para avanzar en las gestiones.

La llegada del ex Vélez, a mitad de 2025, se produjo tras un paso por el Olympique de Lyon en medio de dificultades institucionales en el club francés. El Colchonero pagó casi 30 millones de dólares por su ficha. Pero bajo la dirección de Diego Simeone, no consiguió la continuidad deseada, pese a desembarcar como una de las figuras del mercado de pases.

Con el tiempo, Almada perdió lugar entre las opciones del cuerpo técnico y la directiva rojiblanca. Recientemente, el club madrileño le comunicó que estará disponible para una posible transferencia, lo que activó el interés de equipos de distintos países. Incluso, se habló de que fue tasado en USD 20 millones ante los posibles intereses por su ficha.

El Benfica había mostrado interés por Almada anteriormente, cuando todavía integraba la plantilla del Olympique de Lyon. En ese momento, el club de Lisboa presentó una oferta, pero el jugador eligió continuar su carrera en el fútbol español.

Ante su posible salida del Atlético, el primer club en intentar llevárselo fue el Palmeiras, que lo sufrió en su paso por el Botafogo, elenco con el que ganó la Copa Libertadores y el Brasileirao. Y en las últimas horas también trascendió que el Napoli lo tiene bajo su radar ante la oportunidad de mercado que significa su talento sin espacio en Madrid.

Surgido de la cantera de Vélez Sarsfield y con pasado en las selecciones juveniles, Almada debutó en Primera a los 17 años y causó impacto por habilidad y calidad. Luego se destacó en el Atlanta United, de la MLS, antes de recalar en el fútbol de Brasil.

Desde que pasó al Atlético de Madrid, donde es compañero de Julián Álvarez, Giuliano Simeone y Nahuel Molina, otros integrantes de la Albiceleste, acumula apenas 16 presencias, dos goles y una asistencia. Y para soñar con disputar otro Mundial, aunque con mayor protagonismo dado que cada vez tuvo más incidencia en el conjunto titular de La Scaloneta, necesita acción, algo que el Benfica le puede proporcionar.

Temas Relacionados

Thiago AlmadaAtlético de MadridBenficaSelección ArgentinaOlympique de Lyondeportes-argentina

Últimas Noticias

La controvertida actitud de Mbappé tras el título de Barcelona en la Supercopa de España: así impidió el pasillo del Real Madrid

El francés no permitió el homenaje a sus rivales luego de la derrota de su equipo por 3-2

La controvertida actitud de Mbappé

El anuncio especial que realizó Boca para la venta de entradas para el amistoso contra Millonarios en homenaje a Miguel Russo

El Xeneize realizó un importante aviso para los hinchas de cara al duelo que se jugará en La Bombonera

El anuncio especial que realizó

El rotundo cambio físico de Colapinto que generó impacto en la Fórmula 1

El argentino prepara su regreso a Europa mientras Alpine ajusta detalles para la temporada 2026 de la Máxima

El rotundo cambio físico de

Conmoción en Inglaterra por la muerte de un hincha tras un partido de la FA Cup: “Absolutamente devastados”

Un aficionado del Norwich City perdió la vida luego del encuentro ante el Walsall

Conmoción en Inglaterra por la

El provocador gesto de Aryna Sabalenka tras imponerse en la polémica final del WTA 500 de Brisbane

La Nº 1 del mundo venció a Marta Kostyuk por 6-4 y 6-3 en una definición marcada por las tensiones

El provocador gesto de Aryna
DEPORTES
La controvertida actitud de Mbappé

La controvertida actitud de Mbappé tras el título de Barcelona en la Supercopa de España: así impidió el pasillo del Real Madrid

El anuncio especial que realizó Boca para la venta de entradas para el amistoso contra Millonarios en homenaje a Miguel Russo

El rotundo cambio físico de Colapinto que generó impacto en la Fórmula 1

Conmoción en Inglaterra por la muerte de un hincha tras un partido de la FA Cup: “Absolutamente devastados”

El provocador gesto de Aryna Sabalenka tras imponerse en la polémica final del WTA 500 de Brisbane

TELESHOW
Quién es Maia Reficco, la

Quién es Maia Reficco, la actriz argentina con la que estaría saliendo Franco Colapinto

Crecen los rumores de embarazo de Tini Stoessel: las imágenes que encendieron las redes sociales

El romántico posteo de Indiana Cubero por el primer mes de noviazgo con Thiago Silvero: “Por muchos más”

Laurita Fernández contó cómo comenzó su romance con Matías Busquet: “Por culpa de Benjamín Vicuña”

Ciro Martínez y Luli Bass confirmaron su romance el día del cumpleaños del músico: “Mi amor”

INFOBAE AMÉRICA

El Gobierno de Bolivia acordó

El Gobierno de Bolivia acordó con los principales sindicatos levantar los bloqueos y mantener el subsidio a los combustibles

Pese a las vigilias de las familias y los reclamos de las ONG, este domingo no hubo liberaciones de presos políticos en Venezuela

El régimen de Venezuela ratificó su estrecha relación con la dictadura de Cuba

Ucrania bombardeó tres plataformas de la petrolera rusa Lukoil usadas para abastecer a las fuerzas del Kremlin

La Premio Nobel iraní Narges Mohammadi denunció que el régimen está ejecutando a sangre fría a los manifestantes