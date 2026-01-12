Un bicampeón de Europa acelera por Thiago Almada, luego de que el Atlético de Madrid lo declarara prescindible

El festejo del primer gol de Almada con la casaca del Atlético de Madrid (REUTERS/Violeta Santos Moura)

Thiago Almada, mediocampista ofensivo y campeón del mundo con la Selección Argentina, atraviesa un nuevo escenario en su carrera tras ser informado de que no será prioridad para el Atlético de Madrid en la segunda mitad de la temporada. En ese contexto, en medio del interés de importantes clubes europeos y de Sudamérica, el Benfica, dos veces campeón de Europa, comenzó negociaciones formales para incorporar al futbolista, quien busca mayor regularidad para pelear por un lugar en la lista de Lionel Scaloni de cara a la Copa del Mundo 2026, a disputarse en Estados Unidos, México y Canadá.

El club portugués propuso un préstamo con opción de compra, opción que responde tanto a su situación financiera como al deseo del fantasista, de 24 años, de sumar minutos. Benfica, habitual protagonista en torneos continentales, considera que el argentino puede aportar su creatividad al equipo y ya inició contactos para avanzar en las gestiones.

La llegada del ex Vélez, a mitad de 2025, se produjo tras un paso por el Olympique de Lyon en medio de dificultades institucionales en el club francés. El Colchonero pagó casi 30 millones de dólares por su ficha. Pero bajo la dirección de Diego Simeone, no consiguió la continuidad deseada, pese a desembarcar como una de las figuras del mercado de pases.

Con el tiempo, Almada perdió lugar entre las opciones del cuerpo técnico y la directiva rojiblanca. Recientemente, el club madrileño le comunicó que estará disponible para una posible transferencia, lo que activó el interés de equipos de distintos países. Incluso, se habló de que fue tasado en USD 20 millones ante los posibles intereses por su ficha.

El Benfica había mostrado interés por Almada anteriormente, cuando todavía integraba la plantilla del Olympique de Lyon. En ese momento, el club de Lisboa presentó una oferta, pero el jugador eligió continuar su carrera en el fútbol español.

Ante su posible salida del Atlético, el primer club en intentar llevárselo fue el Palmeiras, que lo sufrió en su paso por el Botafogo, elenco con el que ganó la Copa Libertadores y el Brasileirao. Y en las últimas horas también trascendió que el Napoli lo tiene bajo su radar ante la oportunidad de mercado que significa su talento sin espacio en Madrid.

Surgido de la cantera de Vélez Sarsfield y con pasado en las selecciones juveniles, Almada debutó en Primera a los 17 años y causó impacto por habilidad y calidad. Luego se destacó en el Atlanta United, de la MLS, antes de recalar en el fútbol de Brasil.

Desde que pasó al Atlético de Madrid, donde es compañero de Julián Álvarez, Giuliano Simeone y Nahuel Molina, otros integrantes de la Albiceleste, acumula apenas 16 presencias, dos goles y una asistencia. Y para soñar con disputar otro Mundial, aunque con mayor protagonismo dado que cada vez tuvo más incidencia en el conjunto titular de La Scaloneta, necesita acción, algo que el Benfica le puede proporcionar.