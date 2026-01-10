Un grande de Italia tiene en la mira a Thiago Almada ante la posible salida del Atlético Madrid del Cholo Simeone

Napoli tiene en la mira a Thiago Almada, con poca continuidad en Atlético de Madrid (REUTERS/Bruna Casas)

El futuro de Thiago Almada en el Atlético de Madrid atraviesa una etapa de incertidumbre. El futbolista de la selección argentina perdió terreno en la consideración de Diego Simeone y vería con buenos ojos emigrar en búsqueda de continuidad en la previa al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026.

Con este escenario planteado, desde Italia alertan sobre el interés del Napoli por el mediapunta argentino abre una posible vía de salida en el mercado europeo. La situación del ex jugador de Vélez Sarsfield, que llegó al club madrileño desde el Olympique de Lyon como uno de los fichajes más destacados de la temporada, ha cambiado de forma radical en apenas unos meses. Según informó el portal AreaNapoli, el equipo dirigido por Antonio Conte analiza seriamente sumar al futbolista de la Selección Argentina.

La información de dicho medio señala que la dirigencia del Napoli ya habría entablado contacto con el entorno de Almada para conocer su predisposición y explorar las condiciones de una operación. El club del sur de Italia busca reforzar su plantel ante la posibilidad de que Noa Lang sea transferido al Galatasaray, lo que le garantizaría recursos frescos para una oferta que podría satisfacer las expectativas económicas del Atlético de Madrid.

El paso de Thiago Almada por el conjunto dirigido por Diego Simeone no cumplió con las expectativas iniciales del futbolista. El mediapunta, que aspira a disputar su segundo Mundial con la Selección Argentina, sumó presencia en 16 partidos oficiales entre La Liga, Copa del Rey, Champions League y Supercopa de España, pero solo fue titular en cinco ocasiones y su aporte se limitó a dos goles y una asistencia, todos por el torneo local. Ninguno de los seis partidos que el club madrileño disputó en la Champions League lo tuvo de titular y solo acumuló 60 minutos en esa competencia.

Según la prensa italiana, la opción preferida por el Napoli sería una cesión con opción de compra, una fórmula que permitiría al club italiano evaluar su adaptación y rendimiento antes de tomar una decisión definitiva. Del lado del jugador, el interés es recíproco y su representante habría manifestado buena disposición para avanzar en la negociación, siempre y cuando el Atlético de Madrid acepte las condiciones propuestas.

“Los Azzurri ya han obtenido la aprobación del talento argentino y de su agente, quienes verían con buenos ojos un fichaje por el equipo de ‘Diego Armando Maradona’ y la posibilidad de jugar en el estadio que lleva el nombre del Pibe de Oro", remarcó el medio. Los dirigidos por Antonio Conte, vigentes campeones de la Serie A, marchan en la tercera posición del Calcio con 38 unidades, cuatro menos que el líder Inter. Los del Sur, además, se encuentran en los cuartos de final de la Copa Italia (aguardan por Fiorentina o Como) y figuran en el puesto 23 de la Fase Regular de la Champions League, uno de los últimos lugares que brinda un lugar a los playoff.

No obstante, vale remarcar que “el jugador también ha sido ofrecido a la Juventus y a otros equipos europeos, ya que no está encontrando el tiempo de juego que esperaba en el Atlético de Madrid”.

La salida anticipada de Almada del club madrileño parece cada vez más probable. Tras su poco protagonismo bajo el ala de Diego Simeone, el futbolista del Atlético de Madrid apareció en la agenda de distintos equipos del fútbol brasileño, donde brilló con la camiseta de Botafogo, siendo campeón de la Copa Libertadores. Entre los interesados aparecen Gremio y Palmeiras. El interés del Napoli representa un escenario muy diferente, ya que se trata de una institución que lo había seguido en el pasado.

En Italia comentan que el desenlace de esta posible transferencia depende en parte de la postura de Diego Simeone, quien deberá definir si accede a ceder al futbolista en este tramo de la temporada. Mientras tanto, la dirigencia del Napoli mantiene activas sus gestiones y sigue de cerca la evolución de la situación, en busca de un refuerzo que pueda potenciar su plantilla de cara a la segunda mitad del año.