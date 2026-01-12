Combinación entre dos caras nuevas y penal ejecutado por Montiel: así fue el primer gol de River de 2026

Deportes

En el estadio de Nacional de Montevideo y en el contexto de la primera prueba de 2026, River Plate logró su primera alegría del año: venció 1-0 a Millonarios de Colombia en un amistoso. Y el grito bautismal lo logró Gonzalo Montiel con una especialidad de la casa: de penal.

Corrían 66 minutos de juego cuando Matías Viña, uno de los refuerzos, profundizó hacia Tomás Galván. El volante, que regresó del préstamo de Vélez y será tenido en cuenta por Gallardo, se metió en el área y recibió la infracción por parte de Álex Moreno Paz, sancionada por el árbitro Esteban Ostojich.

Quien se hizo cargo de la ejecución fue Cachete Montiel, quien remató a la derecha del arquero Noboa y desató el primer festejo de la Banda en 2026.

Pudo haber un segundo tanto para el elenco dirigido por Marcelo Gallardo antes del cierre. Es que una combinación entre dos de los juveniles más prometedores del plantel volvió a derivar en un penal.

Ian Subiabre ingresó desde la izquierda a pura gambeta y buscó a Agustín Ruberto, quien giró y provocó una nueva falta dentro del área, que Ostojich sancionó. El joven delantero, que viene de superar una lesión ligamentaria, se hizo cargo del remate. Pero su intento salió centralizado y el guardameta colombiano lo rechazó con las piernas. Hubiera sido un buen impulso en la confianza del artillero, que supo brillar en las selecciones juveniles.

Tras el encuentro, Montiel, quien afronta un año en el que deberá defender el título que la Selección logró en Qatar 2022, habló sobre cómo vivió el debut amistoso de River en 2026. “Los refuerzos se acoplaron muy bien, ojalá puedan ayudar tanto ellos como los que estábamos”, dijo sobre los casos de Viña y Fausto Vera.

“Hoy se vio una idea clara que nos pide el entrenador, pero bueno, hay que seguir mejorando. Hay que buscar la identidad, con mucha intensidad, con juego, ser un equipo intenso, pesado. Trataremos de demostrarlo en los amistosos para llevarlo a los partidos del torneo”, subrayó el lateral derecho en su contacto con la transmisión oficial.

El festejo de Montiel tras el 1-0

Luego de la pretemporada realizada en San Martín de los Andes y a la espera de más refuerzos, el elenco de Núñez jugará un segundo encuentro preparatorio contra Peñarol el sábado 17 desde las 22:15.

En un 2026 que le depara participación en la Copa Sudamericana, River hará su debut en el Torneo Apertura el sábado 24 de enero desde las 17 ante Barracas Central en condición de visitante.

