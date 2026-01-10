Las impactantes imágenes del grave accidente que sufrió una esquiadora: fue evacuada en helicóptero y se perderá los Juegos Olímpicos

Magdalena Egger debió ser evacuada en helicóptero tras su caída: sufrió una lesión ligamentaria que la dejará sin los Juegos Olímpicos de Invierno (Crédito: AP/Marco Trovati)

El descenso femenino de la Copa del Mundo organizado por la Federación Internacional de Esquí (FIS, por sus siglas en francés) en Zauchensee, Austria, quedó marcado por la impactante caída de Magdalena Egger. A tan solo un mes de los Juegos Olímpicos de Invierno en Italia (del 6 al 22 de febrero), la esquiadora austríaca de 24 años sufrió una grave lesión que la marginará de competir en el resto de la temporada, incluyendo la chance de tener su sueño olímpico.

La Federación Austriaca de Esquí confirmó el diagnóstico: rotura del ligamento cruzado anterior, desgarro del ligamento lateral y contusión del menisco externo en la rodilla derecha. La joven será operada en los próximos días en la Clínica Kettenbrücke de Innsbruck, informó el organismo.

El accidente de Egger paralizó la carrera. La atleta, que había salido al circuito con el dorsal número 17, perdió el control a gran velocidad en una curva a la izquierda del tercer sector y chocó contra la red de seguridad de la legendaria pista Kälberloch, quedando tendida con el rostro cubierto de sangre. Según el medio Bild, Egger trató de incorporarse por sus propios medios, pero pronto comprendió la gravedad de las heridas y debió ser evacuada en helicóptero, entre lágrimas, mientras la competencia se frenaba temporalmente por unos minutos.

La joven arrastraba un buen inicio de temporada en su carrera. Subió al podio en el primer descenso, ocupando el segundo lugar en St. Moritz, además de terminar séptima en Suiza y vigésima cuarta en Val d’Isère, como destacó el medio L’Équipe. Este desempeño no solo reafirmó su progresión en el circuito mundial, sino que alimentó las expectativas de un papel destacado para Austria en los próximos JJOO.

La caída de Egger se suma a una serie de contratiempos para el equipo femenino austriaco, que ya había sufrido la baja de Katharina Liensberger, quien a principios de enero se fracturó la meseta tibial y el menisco, además de romperse el ligamento colateral medial de la rodilla derecha durante un entrenamiento en St. Michael/Lungau, según informó Sky Sports. Ambas lesiones han dejado al conjunto austriaco sin dos de sus principales esperanzas en plena temporada olímpica.

La competencia en Zauchensee se desarrolló en condiciones extremas. Las nevadas recientes obligaron a recortar sensiblemente el recorrido tradicional de la pista, considerada una de las más exigentes del calendario por su longitud, sus pendientes pronunciadas y sus saltos. Con una superficie de nieve muy blanda y viento persistente, varias atletas de élite encontraron dificultades inusuales. Incluso la italiana Sofia Goggia, quinta en la clasificación general de la Copa del Mundo de Descenso, se mostró desconcertada por su resultado: “Realmente no tengo ni idea de qué lo está causando”, declaró tras terminar 17ª, según Eurosport, a casi un segundo de la ganadora de la prueba.

La estadounidense Lindsey Vonn, de 41 años, logró capitalizar la situación y obtuvo su segunda victoria de la temporada con un tiempo de 1:06.24. Superó por 37 centésimas a la noruega Kajsa Vickhoff Lie, mientras que su compatriota Jacqueline Wiles ocupó el tercer puesto, a 48 centésimas. Para Vonn, se trató del quinto podio en seis carreras este invierno y de su 84.ª victoria en la Copa del Mundo.

El rendimiento del resto del equipo austriaco no logró responder a las expectativas locales. Ninguna de las representantes, incluidas Cornelia Hütter (+1.01), Ariane Rädler y Nadine Fest (ambas +1.20), Mirjam Puchner (+1.38), Emily Schöpf (+1.53), Christina Ager (+1.58) y Nina Ortlieb (+1.62).

Hay que tener en cuenta que tras el accidente de Egger, la Federación Austriaca de Esquí difundió un primer comunicado señalando: “Está siendo trasladada al hospital para un examen más completo. Que te mejores pronto”. En el recinto hospitalario de Radstadt, se le practicó una resonancia magnética, que confirmó la magnitud de la lesión y expuso que Egger deberá afrontar varios meses de recuperación intensiva.

La joven nacida en Vorarlberg ya había experimentado una lesión de consideración en esa misma pista durante una edición anterior de la Copa de Europa, según detalló el medio austríaco Kurier.

