De la volea de Maxi Rodríguez al penal atajado por Goycochea: las perlitas del partido de leyendas entre Argentina y Uruguay

La Celeste se impuso por 5-2 en un encuentro amistoso jugado en la playa de Punta del Este

Los mejores momentos de Leyendas de Argentina vs. Leyendas de Uruguay

La inauguración oficial de la plataforma AFA Leyendas marcó un nuevo capítulo en la valorización de las grandes figuras de la selección argentina al reunir a los referentes históricos del fútbol nacional en un ciclo de eventos que comenzó este viernes con el partido que Uruguay le ganó al combinado de emblemas de la Albiceleste por 5-2.

Durante la jornada, varios ex futbolistas destacados participaron bajo la mirada de cientos de aficionados que se congregaron en la Parada 9 de la Playa Mansa, en Punta del Este. La alineación inicial de Uruguay incluyó a Juan Castillo como arquero, Andrés Scotti y Diego Godín en defensa, y a Diego Forlán junto a Rubén Paz en el ataque. En tanto, el conjunto argentino alineó a Sergio Goycochea en el arco, Rolando Schiavi y Maximiliano Rodríguez en defensa, acompañados por Ezequiel Lavezzi y Ariel Ortega en posiciones ofensivas.

El partido, disputado en formato reducido con equipos de cinco jugadores, se caracterizó por el dinamismo y la emotividad. Godín anotó el primer gol tras un centro preciso de Paz, ante el entusiasmo del público local. La reacción argentina no se hizo esperar: el Pocho Lavezzi empató tras aprovechar un error de Castillo. Poco después, Rubén Paz, tras una buena acción de Scotti, firmó el segundo tanto uruguayo. El cierre del primer tiempo trajo la igualdad argentina por obra de Maxi Rodríguez, quien convirtió un rebote con una tijera tras el tiro libre que ejecutó el Burrito Ortega.

En la reanudación, Darío Rodríguez adelantó nuevamente a Uruguay mediante un tiro libre directo. Cachavacha Forlán y Matías Cabrera se encargaron de ampliar la diferencia en el tercer y último tramo del partido, asegurando una victoria para los uruguayos. El Goyco, por su parte, se lució al atajar un penal que hizo recordar a su actuación en el Mundial de Italia 90.

Las leyendas en la previa

La iniciativa fue presentada en territorio uruguayo y constituye la primera acción de una agenda que, en palabras del Chief Commercial & Marketing Officer de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Leandro Petersen, se convertirá en una plataforma permanente con el objetivo de resaltar la trayectoria de todos los ex futbolistas que defendieron la camiseta nacional. Petersen precisó que AFA Leyendas desarrollará una “agenda anual de eventos y partidos” diseñada específicamente para los históricos de la Selección.

AFA Leyendas fue diseñado por el área comercial y de marketing con una propuesta que apunta a que quienes hicieron historia con la Selección reafirmen ese vínculo con la afición, al tiempo que mantengan el prestigio del fútbol argentino a nivel mundial. Desde la Asociación remarcaron la importancia de fortalecer este legado en los próximos ciclos: el ciclo 2026 será el punto de partida para una agenda de actividades internacionales y de integración, que buscará sumar a las futuras generaciones de ex jugadores.

Maxi Rodríguez, con experiencia en clubes como Newell’s Old Boys, Atlético de Madrid y Liverpool, campeón del Mundo Sub 20 en 2001 y partícipe de tres mundiales, y Goycochea, recordado por los títulos continentales de 1991 y 1993 y el subcampeonato mundial en 1990, toman así la conducción visible de una iniciativa consensuada y de amplio alcance.

La AFA resaltó que la propuesta proyecta expandirse, consolidando su función referente como espacio para la memoria y la integración de los ex jugadores destacados. El lanzamiento en Punta del Este constituye el inicio formal de una agenda que aspira a perpetuar el legado de los futbolistas que, según expresaron los organizadores, “hicieron historia y fortalecieron el vínculo con los hinchas en el país y en el exterior”.

