Las leyendas de Argentina y Uruguay se enfrentarán en Punta del Este

La Asociación del Fútbol Argentino presentó su nueva plataforma institucional, destinada a reunir a figuras históricas del seleccionado

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) realizó el lanzamiento oficial de AFA Leyendas, un nuevo proyecto institucional que busca reunir a los grandes futbolistas de la historia de la Selección Nacional. El evento se llevó a cabo este jueves 8 de enero en Punta del Este, Uruguay, y marcó el comienzo de una agenda anual de partidos y eventos que tendrán alcance internacional.

De acuerdo con la información difundida, AFA Leyendas fue desarrollado desde el área comercial y de marketing de la AFA, con una visión estratégica y global. El propósito es poner en valor la historia del fútbol argentino y a los futbolistas que defendieron la camiseta nacional, dándole prestigio al país en el mundo. La propuesta apunta a que quienes hicieron historia con la Selección vuelvan a representarla y mantengan el vínculo con los hinchas a nivel internacional.

El Chief Commercial & Marketing Officer de la AFA, Leandro Petersen, explicó que AFA Leyendas tendrá una agenda anual de eventos y partidos, creada para destacar a todos los futbolistas que defendieron la camiseta de la Selección Argentina. Además, subrayó que la iniciativa pretende dar continuidad y proyección internacional a la participación de estos referentes.

El proyecto es liderado por Maximiliano Rodríguez y Sergio Goycochea, quienes encabezan la iniciativa en representación de todas las leyendas y trabajan junto a la AFA para darle forma y proyección. Rodríguez relató que Lionel Messi fue invitado a sumarse a AFA Leyendas en el momento en que decida retirarse del fútbol profesional. “La cinta de capitán lo espera y la invitación está hecha”, expresó la Fiera, reafirmando el carácter abierto e inclusivo de la propuesta.

Rodríguez, que surgió de Newell’s y pasó por clubes como Atlético de Madrid y Liverpool, fue campeón del Mundo Sub 20 en Argentina 2001 y participó en tres Copas del Mundo (cuartos en Alemania 2006 y Sudáfrica 2010 y subcampeón en Brasil 2014). Goyco, por su parte, defendió los colores de River Plate, Racing y Vélez, entre otros equipos, y con la Albiceleste fue bicampeón de América (Chile 1991 y Ecuador 1993) y subcampeón del mundo en Italia 1990. También disputó la Copa del Mundo de Estados Unidos 1994.

Durante la primera presentación, participaron reconocidas figuras del fútbol rioplatense. Por Uruguay asistieron Diego “El Ruso” Pérez, Diego Lugano, Rubén Paz, Diego Godín y Jorge Fucile, mientras que por Argentina estuvieron presentes Rolando Schiavi, Sergio Goycochea, Maximiliano Rodríguez y Ariel “El Burrito” Ortega.

Este encuentro en Punta del Este marcó el inicio de una serie de eventos y partidos que se desarrollarán durante el año y en los próximos ciclos, consolidando a AFA Leyendas como una plataforma permanente dentro de la estructura de la Asociación del Fútbol Argentino. Los organizadores destacaron que la intención es mantener vivo el legado de los futbolistas que hicieron historia y fortalecer el vínculo con los hinchas en el país y en el exterior.

La propuesta de la AFA busca proyectar la imagen del fútbol argentino en el plano internacional y sumar nuevas generaciones de ex jugadores en futuros ciclos. El ciclo 2026 será el punto de partida para una agenda de actividades que aspira a expandirse y consolidarse como un espacio referente para los grandes nombres de la Selección.

