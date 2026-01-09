Lazio pagó 13 millones por su nuevo refuerzo, pero la reacción del DT generó asombro en Italia: “No lo conozco”

Sarri: "No lo conozco a Ratkov"

Maurizio Sarri, entrenador de la Sociedad Sportiva Lazio, sorprendió tras el empate ante la Fiorentina al reconocer abiertamente que no tiene referencias sobre Petar Ratkov, el delantero serbio recientemente incorporado por el club romano para suplir la salida del argentino Valentín Taty Castellanos rumbo al West Ham de Inglaterra.

“En cuanto a Ratkov, es un jugador... Estoy hablando en italiano y no quiero que se malinterprete, no lo conozco. Así que no sé qué decirte. Aprenderé a conocerlo, veremos sus cualidades, sus virtudes, sus defectos y cómo podemos sacarle partido, pero ahora mismo no lo conozco”, declaró el director técnico a DAZN después del partido.

El fichaje de Ratkov, procedente del Red Bull Salzburgo de Austria, fue anunciado por Lazio este jueves. El club detalló que adquirió de manera definitiva los derechos del atacante de 22 años, quien firmó “un contrato de larga duración”, presumiblemente hasta junio de 2030, tal como apuntaron medios locales. La llegada del futbolista serbio busca cubrir la vacante dejada por el argentino Valentín ‘Taty’ Castellanos, transferido recientemente al West Ham de Inglaterra. La operación rondaría los 13 millones de euros.

El serbio Ratkov, flamante refuerzo de Lazio (@OfficialSSLazio)

Durante la entrevista con DAZN, el exd efensor y actual comentarista Ciro Ferrara intervino para subrayar el carácter institucional del traspaso. “Me gustaría añadir que no es una decisión del entrenador, es una decisión del club y, por lo tanto, buena suerte, entrenador”, expresó. Ante esta observación, Sarri amplió su postura: “Es una decisión del club, probablemente ellos lo conocen mucho mejor que yo, ¿qué te puedo decir? No sé qué decirte, pero tampoco es una polémica, solo es una observación. No conozco a este chico”, aclaró el técnico.

Ratkov, que surgió de la cantera del FK TSC de su país, aterrizó en la Serie A tras una temporada en la que consiguió 12 goles y brindó 3 asistencias en 29 partidos con el conjunto austríaco, cifras que despertaron el interés de la entidad italiana para reforzar su delantera. El movimiento se enmarca en un mercado activo para el club romano, que además de la salida de Castellanos, está a punto de concretar la llegada del neerlandés Kenneth Taylor, mediocampista del Ajax de Países Bajos, mientras que el francés Matteo Guendouzi ya firmó contrato con el Fenerbahce de Turquía.

El contexto deportivo del equipo dirigido por Sarri añade presión a las recientes incorporaciones. Tras el empate ante la Fiorentina, salvado por un penal convertido por el español Pedro Rodríguez, el conjunto biancoceleste se ubica en la novena posición de la Serie A, a ocho puntos de los puestos europeos, resultado de una primera mitad de temporada marcada por la irregularidad.

Petar Ratkov arribó a Lazio para reemplazat al argentino Taty Castellanos (@ratkovpetar)

Ratkov, tras firmar con el conjunto de la capital italiana, busca ponerse a punto de cara al próximo compromiso, que será el domingo 11 ante Hellas Verano, equipo que marcha en la penúltima posición, en el marco de la fecha 20 de la Serie A de Italia. Se verán las caras en el estadio Marcantonio Bentegodi

“Llegué a un club importantísimo, uno de los más grandes de Italia, con jugadores increíbles y un entrenador excelente. Todo es perfecto. Tengo muchas ganas de empezar a jugar y a entrenar”, afirmó el goleador. Y luego, el atacante de 22 años naciodo en Belgrano añadió: “Mis objetivos son mantenerme en forma, marcar muchos goles, ayudar a Lazio a mejorar y quedar entre los seis primeros. También vengo aquí para mejorar mi fútbol, mi personalidad y marcar muchos goles. Para un jugador joven que quiere crecer y marcar, la Serie A es una de las mejores ligas del mundo”.