Los detalles de la reunión entre Horner y Vowles por el fichaje de Colapinto: el gesto del jefe de Red Bull con el argentino

(Enviado especial a San Pablo, Brasil) Las partes de lo que nació como un rumor bomba empiezan a encajar en el rompecabezas. La llegada de Franco Colapinto a Red Bull está avanzada. Eso se escucha por lo bajo en el paddock del Autódromo José Carlos Pace de Interlagos. Los gestos de los protagonistas también permiten interpretar esa misma sintonía. Christian Horner, el todopoderoso y hábil líder de la escudería del energizante, sabe el impacto de la imagen y sale caminando sonriente del edificio de Williams en el Gran Premio de Brasil. No dice una palabra, pero comunica con gestos.

Las palabras del corredor argentino en el media day del jueves lentamente comienzan a tomar otro color. El piloto de 21 años lleva innato el poder de la comunicación, como si fuese un catedrático del tema. Ríe cuando debe, bromea cuando lo siente y, con seriedad, repite como un mantra cuando se le consulta por su futuro: “Hoy no tengo butaca”, dijo una y otra vez en los últimos días. Pero sentado junto a Lewis Hamilton y Lance Stroll suelta algo que hay que leer entre línea: “Creo que si Williams no puede darme un asiento de carrera, lo más normal es que me permitan ir a otro lugar y que encuentren la mejor oportunidad para mí, para el futuro”. Detrás de eso, una negociación.

Infobae pudo saber que Horner se reunió nuevamente con James Vowles, a cargo de Williams, con el objetivo de seguir las gestiones para que Colapinto corra en la próxima temporada en Red Bull o en su equipo satélite, Racing Bulls. Los dos team managers charlaron un largo rato y trabajan para poder llegar a un acuerdo que le permita a Franco poder competir en alguna de las escuderías mencionadas. Horner debe lograr que Colapinto pueda rescindir el contrato con Williams o que la histórica escuadra británica lo ceda a modo de préstamo, opción que no le seduciría al pope de Red Bull, quien pretendería llevárselo con el pase completo. Las conversaciones están en buena sintonía.

Tras el cónclave con Vowles, Christian tomó conocimiento de la noticia que golpea por estas horas al promisorio corredor sudamericano: la muerte de su abuelo Leónidas. Horner tuvo un gesto con quien podría ser su próximo piloto y le dio sus condolencias.

Franco Colapinto está en el foco mientras Red Bull busca su fichaje (AP Photo/Andre Penner)

Actualmente, la estructura de Red Bull, con su escudería satélite de Racing Bulls, tiene al tricampeón Max Verstappen y Sergio Checo Pérez como corredores del team principal; mientras que Yuki Tsunoda y Liam Lawson comandan los RB. El movimiento apunta a que el mexicano será corrido de su butaca en Red Bull Racing a raíz de los malos resultados de esta temporada, donde se ubica octavo en el Campeonato de Pilotos a 212 puntos de su compañero neerlandés que lidera la tabla. Este, incluso, no sería el principal problema si no fuese por el enorme impacto negativo en el Campeonato de Constructores que marcará el reparto de dinero de la temporada 2025: Red Bull cayó al tercer lugar en ese listado, lo que significaría una pérdida millonaria el próximo año si no logran remontarlo.

Esto representaría una caída en los ingresos que rondaría los 20 millones de dólares si el campeonato terminara hoy. Esa misma cantidad es la que Red Bull le habría ofrecido a Williams por Colapinto, algo que le fue desmentido a este medio por los mánagers del piloto, María Catarineu y su esposo y socio, Jamie Campbell-Walter. Y que el propio Franco, en entrevista con Infobae, utilizó para bromear con su estilo descontracturado: “Valgo 200″, dijo entre risas.

Franco y Max batallan en México: ¿serán compañeros en 2025 (Foto: Reuters/Raquel Cunha)

“Yo me veo corriendo en autos que es lo que amo y voy a seguir haciendo. Si será en F1 o no es algo que lo definirá el tiempo. No soy la persona indicada para responder a esa pregunta. Yo lo único que hago es subirme al auto y manejar. Este año estoy corriendo con Williams y es una oportunidad muy buena. Estoy corriendo para todos mis sponsors. Donde sea que tenga que correr el año que viene lo voy a hacer con pasión que es lo que hice en toda mi vida y ojalá que sea acá. Demostrar que llegué para quedarme y no para estar un par de carreras y nada más. Es muy difícil conseguir un asiento, no vemos butacas disponibles para lo que es en 2025. Y si no es el año próximo, espero volver en 2026. Estamos luchando con mi equipo de gente y mi círculo cercano para poder seguir. Cuando llegás a la F1 hay que abrazarla y no soltarla”, fue la protocolar respuesta que le dijo Colapinto a Infobae en una entrevista que se realizó este jueves en Brasil.

Cabe recordar que, por ahora, Colapinto en 2025 no tendrá lugar en Williams como piloto titular, pues llegará Carlos Sainz proveniente de Ferrari, y continuará Alex Albon. El plan de Vowles es que Franco se quede como piloto de reserva si no se consigue una butaca como titular, cuyos caminos conducen indefectiblemente a Red Bull. Es que en los boxes del circuito paulista se escucha que Sauber/Audi ya tendría todo cerrado con el local Gabriel Bortoleto para que sea titular en 2025. El brasileño corrió contra Colapinto en las categorías promocionales, fue campeón de la Fórmula 3 en 2023 y lidera el certamen de la Fórmula 2. El rumor en los medios brasileños es que acaba de rescindir el contrato que lo vinculaba con la academia de McLaren...

En este contexto, el team-manager inglés elogió de forma pública a Colapinto al igual que el Dr. Helmut Marko, asesor de Red Bull y una de las personas más influyentes en la estructura deportiva de la bebida energizante. La exposición de Horner ya es evidente y quiere tenerlo a Colapinto, quien se valdrá de los movimientos internos en Red Bull ante una indeclinable salida de Checo Pérez. El mexicano sería sustituido por Liam Lawson, hoy en Racing Bulls, o la otra chance es que Colapinto sea directamente el futuro compañero de Max Verstappen. El neerlandés de 27 también expresó que Franco hizo méritos para quedarse.

En tanto que Colapinto está muy agradecido a Williams porque le dio la gran oportunidad de su carrera deportiva. Nada hubiese sido posible sin el apoyo de la escudería de Grove. Pero el piloto bonaerense de 21 años busca mantenerse en el staff de los 20 competidores titulares y la posibilidad de Red Bull es muy seductora.

Cabe recordar que Horner y Vowles ya se reunieron en los Estados Unidos y México. La indiscreción no acompaña estos encuentros (en especial del jefe de Red Bull) y ambos ya quedaron expuestos luego de cada encuentro. Hay buena voluntad de ambas partes y el tema estaría avanzado. Los próximos días serán decisivos, pero Franco Colapinto estaría cada vez más cerca de cerrar su continuidad y su futuro sería fuera de Williams.