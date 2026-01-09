Deportes

La confusión del nuevo refuerzo de River Plate ante el formato del torneo argentino: “Todavía no lo entiendo”

El uruguayo Matías Viña, que firmó su contrato a préstamo en las últimas horas, se sinceró cuando le hablaron sobre el certamen local

River Plate sumó en las últimas horas a su tercer refuerzo de cara a un año que tendrá como objetivos los certámenes locales y la Copa Sudamericana. El uruguayo Matías Viña desembarcó en la pretemporada del Millonario para ponerse a tono con el ritmo de sus nuevos compañeros, pero también con el formato de competencia del fútbol argentino.

En una entrevista con ESPN, el lateral de 28 años se sinceró sobre su desconocimiento de la configuración de los certámenes nacionales que se dividen inicialmente en Torneo Apertura y Clausura, pero que también cuenta con una Tabla Anual que otorga ahora un título oficial, reparte boletos para las copas y además define uno de los dos descensos (el otro es vía promedios).

El cronista Juan Patricio Balbi le recordó sus títulos con Roma, Palmeiras y Flamengo, remarcándole que ahora tenía por delante los objetivos de celebrar en River Plate y la selección de Uruguay. Ahí, el surgido de Nacional de Uruguay, se confesó: “Sería lindo. Obviamente, el tema del Mundial es un sueño. Y pensar acá, obviamente que tratar de competir y ganar para lo que viene. Tenemos la Sudamericana por delante. Después con el tema de las copas estoy adaptándome un poco...”, reconoció.

“No entiendo mucho todavía cómo es el tema, pero venimos bien”, dijo entre risas. El periodista intentó hacerle un breve resumen de cómo se disputan tanto el Apertura como el Clausura, pero evitó profundizar: “Partido a partido, es ir a ganar”, mencionó con una sonrisa.

En resumen, tanto el Apertura como el Clausura tendrán dos grupos con 15 equipos por lado que se enfrentarán a lo largo de 16 fechas (32 jornadas en total entre ambos torneos): los ocho mejores de cada zona avanzarán a octavos de final para empezar a disputar el formato playoffs que les permitirá llegar a la final por el título.

El equipo que más puntos acumule entre los 32 partidos de la fase de grupos del Apertura y el Clausura liderará la Tabla Anual que entregará tres boletos a la Copa Libertadores y seis a la Sudamericana. Los otros tres pases para la máxima competencia continental serán para los campeones del Apertura, Clausura y Copa Argentina.

Viña fue el último apellido a unirse al Millonario en este período de transferencias tras el arribo de Aníbal Moreno y Fausto Vera. El charrúa firmó a préstamo hasta diciembre de 2026, con opción de compra voluntaria que podrá transformarse en obligatoria según objetivos

“Con el tema de los entrenamientos vengo un poco de atrás. Ellos arrancaron el 20 de diciembre, pero vengo poniendo a punto de a poco. No fue difícil la toma de decisión (de firmar con River). Cuando me lo planteó Enzo (Francescoli), tomé la decisión de venir para acá. No estaba teniendo minutos en Flamengo, éramos tres laterales y yo venía de la lesión. Volví en mitad de año”, reconoció en ESPN.

“Cuando me plantearon el venir para acá, cuando me llamó Enzo, lo tomé porque es un club grande. Trataré de competir con Marcos (Acuña) para crecer. No sólo yo, va a crecer todo. La competencia en el fútbol es lo más importante”, expuso sobre la disputa por el lateral izquierdo con el Huevo Acuña.

“La entrega no va a faltar. Soy una persona que se dedica bastante. River te exige dedicarte al 100%, es un club grande. En Uruguay, desde chiquito, no se ve fútbol brasileño, se ve solo futbol uruguayo y argentino. Se ve esa competencia que es muy similar a la de nosotros. Hay grandes equipos, eso va a hacer la competencia muy linda”, planteó.

Viña firmó a préstamo con
Viña firmó a préstamo con opción de compra voluntaria que podrá transformarse en obligatoria (Foto: @RiverPlate)

Viña sufrió la fractura en la tibia y la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha en agosto de 2024 y su recuperación demandó más de nueve meses. Sumó sus primeros minutos el 1 de junio de 2025, cuando ingresó desde el banco en el 5-0 sobre Fortaleza por la fecha 11 del Brasileirao. Acumuló 10 partidos con Flamengo repartidos entre torneo local (8), Copa de Brasil (1) y Mundial de Clubes (1) en 2025.

Por delante tendrá la chance de empezar a sumar minutos en los primeros amistosos de River en el año. Este domingo el combinado de Núñez jugará ante Millonarios de Colombia en el Estadio Domingo Burgueño Miguel de Uruguay por la Serie Río de La Plata desde las 21h. El próximo sábado 17 de enero, los de Marcelo Gallardo volverán a disputar un duelo de este certamen amistoso contra Peñarol de Uruguay a partir de las 22.15.

