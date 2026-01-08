Arde la polémica por la discusión entre Simeone y Vinícius: de la llamativa frase del Cholo a la fuerte crítica de Xabi Alonso

En el marco de la victoria 2-1 del Real Madrid sobre el Atlético, el argentino discutió con el brasileño

El tenso cruce entre Diego Simeone y Vinícius Júnior durante la semifinal de la Supercopa de España, que terminó con victoria por 2-1 del Real Madrid sobre el Atlético, acaparó los flashes en el King Abdullah de Arabia Saudita. El entrenador argentino y el delantero brasileño protagonizaron una fuerte discusión en medio del terreno de juego, la cual siguió en los micrófonos de la rueda de prensa. El Cholo optó por tomar una llamativa postura en la que intentó evitar el tema, mientras que Xabi Alonso apuntó de forma directa contra el entrenador rival. Por su parte, el futbolista lanzó un sugerente mensaje en redes sociales.

La pelea empezó cuando, según la versión de Paco González en la emisora española Cope, respaldada por imágenes de Movistar+, Simeone se dirigió a Vinícius con la frase: “Florentino te va a echar, acordate lo que te digo”, refiriéndose a una posible salida del jugador por decisión del presidente merengue.

Vale aclarar que el extremo finaliza su vínculo en 2027 y todavía no iniciaron las negociaciones por extenderlo, además de que sufrió los abucheos de sus propios hinchas en los últimos partidos. Más tarde, tras la sustitución del brasileño por Arda Güller al minuto 81, el entrenador del Atlético de Madrid gesticuló hacia Vini para que escuchara los silbidos del público, lo que generó un tumulto cerca del banco de suplentes del Real Madrid.

El entrenador del Real Madrid, que venció 2-1 al Atlético, le respondió al argentino por su pelea con el brasileño

“No tengo nada para comentar porque lo que pasa dentro del campo siempre, desde que éramos chiquitos, se queda ahí. No tengo nada para comentar”, respondió el Cholo Simeone cuando le consultaron sobre su discusión con Vinícius en la conferencia de prensa posterior al enfrentamiento.

No obstante, los presentes insistieron en el fuerte cruce y le repreguntaron sobre sus dichos sobre que Florentino Pérez iba a echar al atacante. “No me acuerdo. Tengo memoria complicada”, soltó el argentino, quien esbozó una leve sonrisa tras sus dichos.

Del otro lado de la balanza, pese a que Vinícius Júnior no habló con la prensa, aprovechó las redes sociales para dejarle un mensaje contundente al Cholo. “Has perdido otra eliminatoria”, comentó el brasileño en una publicación que mostraba la pelea entre ambos desde la tribuna. La frase estuvo acompañada por emojis de caras llorando.

*El cruce entre el Cholo Simeone y Vinícius Júnior

Más allá de que el Cholo intentó poner paños fríos a la discusión antes del comentario de Vinícius, el que salió al cruce fue Xabi Alonso, quien apuntó de manera directa contra Simeone.

“Intento ser respetuoso con los jugadores del equipo contrario y no me suelo dirigir. Y luego cuando he leído y he escuchado lo que le ha dicho, pues todavía me gusta menos. Yo creo que eso no es un ejemplo de buen deportista, lo que le ha dicho”, comentó el español.

En esta misma línea, el entrenador del Real Madrid aseguró que hay un límite sobre que ocurre dentro del terreno de juego: “Y para mí no todo vale. Hay que tener respeto por el rival y todo lo que pasa en el campo tiene un límite”.

El comentario de Vinícius Júnior en un comentario en Instagram (@fabrizioromano)

En lo estrictamente deportivo, el equipo dirigido por Xabi Alonso superó 2-1 al Atlético. Federico Valverde abrió el marcador con un golazo de tiro libre a los dos minutos de partido, mientras que el brasileño Rodrygo estiró la ventaja en el complemento. El noruego Alexander Sorloth descontó para los colchoneros al 58 después de un centro desde el costado derecho de Giuliano Simeone.

En el Atlético, Julián Álvarez fue titular, mientras que Nahuel Molina y Thiago Almada ingresaron en la segunda mitad. En el Real Madrid no estuvo presente el lesionado Kylian Mbappé y Franco Mastantuono tuvo minutos tras reemplazar a Rodrygo a falta de ocho minutos para el final.

El próximo domingo 11 de enero en Arabia Saudita se jugará la final de la Supercopa de España entre Barcelona y Real Madrid. Los catalanes llegan tras vencer 5-0 al Athletic Bilbao y encabezan el palmarés del torneo con 15 títulos, seguidos de los madridistas, que cuentan con 13 trofeos.