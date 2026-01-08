Deportes

El dardo de Vinícius a Simeone tras el tenso ida y vuelta en el triunfo del Real Madrid ante el Atlético

El brasileño se expresó en las redes luego del entredicho que tuvo con el técnico argentino durante la semifinal de la Supercopa de España

Vinicíus Junior y su entredicho con Diego Simeone (REUTERS/Vincent West)

La Supercopa de España vivió una jornada marcada por la alta tensión entre figuras, más allá del destacado nivel futbolístico. En la semifinal disputada en Arabia Saudita, en la que el Real Madrid superó 2-1 al Atlético, un intercambio verbal entre Diego Simeone y Vinícius Junior se sumó a la crónica del partido, generando repercusiones tanto dentro como fuera del campo. La atención se centró en un momento captado por las cámaras: el entrenador argentino lanzó una frase al delantero brasileño, lo que provocó una reacción visible que derivó en advertencias disciplinarias para ambos.

En los minutos finales del encuentro, tanto Simeone como Vinícius recibieron amonestación por conducta antideportiva, después de que el entrenador, al ser reemplazado el atacante, se dirigió a él llevándose la mano al oído, señalando los silbidos provenientes de las tribunas. La tensión alcanzó un punto álgido cuando el banco de suplentes del Real Madrid se sumó al tumulto. En la primera parte, según explicó Paco González en la cadena Cope, recogiendo imágenes de Movistar+, Simeone gritó: “Florentino (Pérez) te va a echar, acordate lo que te digo”, aludiendo a una posible salida del brasileño a instancias del presidente del club blanco -su contrato finaliza en 2027-. Esta afirmación se transformó en el epicentro del cruce y motivó la visible molestia del brasileño.

Consultado tras el partido por la prensa sobre el incidente, Simeone eludió la polémica y respondió: “No tengo nada para comentar porque lo que pasa en el campo, como cuando éramos chiquitos, se queda ahí”. Al ser repreguntado puntualmente por sus dichos a Vinícius, agregó: “No me acuerdo, tengo una memoria complicada”.

La reacción de Vinícius en redes sociales

Tras el enfrentamiento, Vinícius Júnior optó por no declarar ante los medios, pero utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje dirigido al entrenador del Atlético. El brasileño publicó: “Has perdido otra eliminatoria”, acompañado de emojis de caras llorando, en una imagen que reflejaba el cruce entre ambos desde la grada.

A diferencia de la cautela de Simeone, la crítica más contundente llegó de la mano de Xabi Alonso. El entrenador del Real Madrid expresó: “Intento ser respetuoso con los jugadores del equipo contrario y no me suelo dirigir. Y luego cuando he leído y he escuchado lo que le ha dicho, pues todavía me gusta menos. Yo creo que eso no es un ejemplo de buen deportista, lo que le ha dicho”. Profundizando en su postura sobre los límites del comportamiento durante los partidos, subrayó: “Y para mí no todo vale. Hay que tener respeto por el rival y todo lo que pasa en el campo tiene un límite”.

En el plano del juego, el Real Madrid se impuso al Atlético y avanzó a la final, donde enfrentará al Barcelona el domingo 11 de enero. El encuentro tuvo lugar en el estadio King Abdullah Sports City de la ciudad de Yeda. Antes de la controversia, Federico Valverde abrió el marcador para los dirigidos por Xabi Alonso con un tiro libre de más de 30 metros en los primeros dos minutos. Ya en el segundo tiempo, Rodrygo amplió la diferencia a los 55 minutos tras asistencia del uruguayo, y el noruego Alexander Sørloth descontó para el Atlético solo tres minutos después, luego de recibir un centro de Giuliano Simeone.

En el conjunto rojiblanco, Julián Álvarez fue titular, mientras que Nahuel Molina y Thiago Almada ingresaron desde el banco durante la segunda parte. Por el lado del Real Madrid, el lesionado Kylian Mbappé no integró la convocatoria. Franco Mastantuono sumó minutos en los últimos ocho minutos del partido, reemplazando a Rodrygo.

La final de la Supercopa de España enfrentará a los dos equipos más laureados del certamen. Barcelona, que viene de vencer 5-0 al Athletic Bilbao, lidera la estadística histórica con 15 títulos, seguido por el Real Madrid con 13 consagraciones.

