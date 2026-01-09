Lo que no se vio de la tensa discusión entre Simeone y Vinícius: la áspera intervención de Xabi Alonso

Xabi Alonso tuvo una áspera intervención

El enfrentamiento entre Diego Simeone y Vinícius Júnior durante la semifinal de la Supercopa de España elevó la tensión en el estadio King Abdullah de Arabia Saudita, cuando el Real Madrid se impuso 2-1 al Atlético de Madrid y se aseguró su plaza en la final, donde se medirá frente al Barcelona el domingo 11 de enero. El foco del partido no solo estuvo en el resultado deportivo, sino en una conversación cargada de polémica que involucró al entrenador argentino y el extremo brasileño, a la que luego se sumaron críticas públicas de Xabi Alonso y una respuesta desafiante de Vinícius en redes sociales.

El intercambio entre Simeone y Vinícius adquirió notoriedad en el tramo final del partido, según la reconstrucción de Paco González en la emisora Cope, respaldada por imágenes de Movistar+. El entrenador rojiblanco dirigió al futbolista la frase: “Florentino te va a echar, acordate lo que te digo”, en referencia a una potencial salida del delantero por decisión del presidente del club blanco, Florentino Pérez. La situación se agravó tras la sustitución de Vinícius por Arda Güller al minuto 81, cuando Simeone realizó gestos en dirección al brasileño para señalarle los silbidos del público, lo que desató un tumulto junto al banco del Real Madrid.

Horas después del partido, se dieron a conocer imágenes al detalle de lo ocurrido durante el entredicho. Allí, se pudo ver la intervención directa de Xabi Alonso, que al observar el intercambio entre Simeone y el brasileño salió disparado y cruzó al entrenador argentino: “Cholo, tú a lo tuyo”.

El tenso cruce entre Vinícius y Simeone y la intervención de Xabi Alonso (REUTERS/Vincent West)

Luego, y tras la intervención de Federico Valverde para calmar las aguas, el estratega del Merengue se dirigió directamente al cuerpo arbitral y sostuvo: “Él no tiene que hablar con los nuestros”. Finalmente, el ida y vuelta culminó y el Cholo fue amonestado.

En la conferencia de prensa posterior, Simeone optó por minimizar la controversia sobre el comentario: “No tengo nada para comentar porque lo que pasa dentro del campo siempre, desde que éramos chiquitos, se queda ahí. No tengo nada para comentar”. Ante la insistencia de los periodistas por la frase atribuida respecto a Florentino Pérez, el Cholo respondió: “No me acuerdo. Tengo memoria complicada”, acompañando sus palabras con una sonrisa.

En el terreno de las opiniones públicas, la voz de Xabi Alonso añadió otro matiz al conflicto, al reprochar la actitud del entrenador rival: “Intento ser respetuoso con los jugadores del equipo contrario y no me suelo dirigir. Y luego cuando he leído y he escuchado lo que le ha dicho, pues todavía me gusta menos. Yo creo que eso no es un ejemplo de buen deportista, lo que le ha dicho”. El técnico del Real Madrid sostuvo además que existen límites en la dinámica de un partido: “Y para mí no todo vale. Hay que tener respeto por el rival y todo lo que pasa en el campo tiene un límite”.

Por otro lado, aunque Vinícius Júnior evitó dar declaraciones a la prensa, recurrió a las redes sociales para publicar un mensaje dirigido a Simeone: “Has perdido otra eliminatoria”, junto a emojis de caras llorando, aludiendo de forma directa al desenlace del enfrentamiento entre ambos equipos.

La situación de Vinícius Júnior en el club blanco no pasa inadvertida. El extremo finaliza su contrato en 2027 y, hasta la fecha, no hay negociaciones para una renovación. Recientemente, ha sido abucheado por parte de la afición en varios encuentros del equipo.

El partido se resolvió en lo futbolístico con un gol de tiro libre de Federico Valverde a los dos minutos y una ampliación del marcador por parte del brasileño Rodrygo en el segundo tiempo. El noruego Alexander Sorloth recortó distancias para el Atlético al minuto 58 tras un centro de Giuliano Simeone. En las filas rojiblancas, Julián Álvarez fue titular, mientras que Nahuel Molina y Thiago Almada ingresaron en la segunda parte. Por el lado madridista, la ausencia de Kylian Mbappé por lesión fue una de las novedades, mientras que Franco Mastantuono sumó minutos al ingresar por Rodrygo a falta de ocho para el final.

Con el pasaje a la final asegurado, el Real Madrid enfrentará al Barcelona, que superó 5-0 al Athletic Bilbao y lidera el historial de la Supercopa con 15 títulos, mientras que el club merengue acumula 13 trofeos.