Deportes

Fue una gran promesa del Barcelona y su compromiso con la ex pareja de un compañero revolucionó al mundo del fútbol

Munir, integrante del conjunto blaugrana en la era Messi, se casará con María Martínez, ex de Rodrigo Moreno

Munir y Martínez, acaramelados en
Munir y Martínez, acaramelados en la ceremonia (@munirhaddadi)

Munir El Haddadi, futbolista internacional con una extensa trayectoria en clubes españoles y representante de la selección absoluta de Marruecos, oficializó su compromiso matrimonial con la influencer española María Martínez. La fiesta para celebrar la futura boda se realizó recientemente en Madrid y fue ampliamente seguida por aficionados y seguidores de ambos en redes sociales.

La relevancia del anuncio se potencia por el historial sentimental de María Martínez, quien mantuvo una relación previa con Rodrigo Moreno, actual jugador del Al-Rayyan S.C. y excompañero de Munir en el Valencia. La influencer y el delantero tienen una hija en común.

A sus 30 años, Munir El Haddadi ha desarrollado una sólida carrera futbolística en equipos destacados como el F.C. Barcelona -donde fue compañero de Lionel Messi-, Valencia, Sevilla, Deportivo Alavés, Getafe, Las Palmas y Leganés. Actualmente milita en el Esteghlal F.C. de Irán. En el ámbito internacional ha vestido la camiseta de España en una ocasión y ha disputado 11 partidos con Marruecos, construyendo un recorrido que incluye el fútbol europeo, africano y asiático.

Por su parte, María Martínez cuenta con consolidada presencia como influencer en redes sociales. Su vínculo con Rodrigo Moreno, delantero con pasado en clubes como el Real Madrid, Benfica, Valencia y Leeds, y que acumuló 28 internacionalidades con la selección española, marcó una etapa anterior a su actual relación con Munir. La existencia de una hija en común y la separación reciente aportan mayor proyección pública al nuevo compromiso.

El emotivo momento del anillo
El emotivo momento del anillo (@munirhaddadi)

La relación entre Munir El Haddadi y Rodrigo Moreno añade un matiz de interés a la historia. Ambos coincidieron en el Valencia C.F., momento en el cual Moreno y Martínez formaban pareja. Tras la ruptura entre ellos, la influencer comenzó su relación con Munir, dando forma a una trama donde convergen la vida personal y profesional en el mundo del fútbol de élite.

La fiesta de compromiso en Madrid reunió a amigos y familiares de la pareja y se caracterizó por elementos llamativos como la llegada en un vehículo de alta gama, la exhibición de varios vestidos por parte de la futura novia, animados bailes y la presencia de un pastel personalizado con las iniciales de los prometidos. El banquete incluyó mariscos y frutas y la celebración estuvo adornada con banderas de Marruecos, en homenaje al origen del mediocentro. “Compromiso”, escribió la modelo para acompañar la imagen, junto al emoji de un anillo.

En el evento hubo cambio
En el evento hubo cambio de vestuario (@munirhaddadi)

La repercusión aumentó al compartirse múltiples imágenes y videos del festejo en redes sociales de la pareja, lo que amplificó la atención de la prensa. El compromiso fue particularmente relevante porque se trata de la primera relación pública de Munir tras su anterior vínculo sentimental con la influencer Andrea Dalmau, el cual terminó oficialmente en 2024.

De acuerdo con la tradición marroquí, a la fiesta de compromiso le sigue una serie de celebraciones y negociaciones que preceden a la ceremonia nupcial definitiva, incorporando rituales familiares que varían según la región.

La flor, símbolo de su
La flor, símbolo de su amor (@munirhaddadi)
El punta milita en el
El punta milita en el Esteghlal F.C. de Irán (@munirhaddadi)

