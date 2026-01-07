Tras una década en River Plate, Milton Casco fue presentado en su nuevo club de Sudamérica

El lateral izquierdo viene de jugar con River durante casi una década y ahora vestirá los colores del verde para 2026 - crédito Atlético Nacional

Atlético Nacional presentó a Milton Casco como nuevo refuerzo para la temporada 2026, una incorporación que marca un hito en el mercado de fichajes del fútbol colombiano. El club de Medellín, que busca retomar el protagonismo tras perder la posibilidad de disputar la final en 2025, apostó por sumar la experiencia y el recorrido internacional del ex lateral de River Plate, con el objetivo de fortalecer una defensa que aspira a competir tanto en la liga local como en la Copa Sudamericana.

La llegada del defensor se hizo oficial en las últimas horas mediante un original video. El defensor, de 37 años, desembarca en el fútbol colombiano tras más de una década en la máxima competencia argentina, donde se consolidó como figura indiscutida en el club de Núñez y sumó 13 títulos a lo largo de su carrera profesional. Su arribo representa la primera experiencia fuera de su país y responde a la necesidad de Atlético Nacional de reemplazar a Camilo Cándido, quien dejó un vacío en el carril izquierdo.

El anuncio se realizó a través de un video institucional en las redes sociales del club antioqueño. En las imágenes, un termo de mate con escudos de los equipos por los que pasó el futbolista culmina, seguido por el saludo de Casco y la frase “Bienvenido, Milton”. El club destacó el recorrido del jugador, quien llegó con el pase en su poder y se incorporó de inmediato a la pretemporada bajo las órdenes del técnico Diego Arias.

Milton Casco, nuevo jugador de Atlético Nacional hasta diciembre de 2026

La pretemporada de Atlético Nacional comenzó el lunes 5 de enero, con la meta de recuperar el terreno perdido y la ilusión de pelear por una nueva estrella. El club también apunta a tener una actuación destacada en la Copa Sudamericana, torneo al que retorna tras seis años de ausencia y donde ya fue subcampeón en 2002, 2014 y 2016.

El plantel verdolaga enfrenta algunos desafíos adicionales: la situación de Marino Hinestroza aún no se resuelve, ya que negocia su posible transferencia a Boca Juniors y no entrena junto al resto del equipo. Además, Alfredo Morelos continúa sin definir su continuidad debido a desacuerdos contractuales con el club brasileño Santos.

La carrera de Milton Casco comenzó en 2009 en Gimnasia y Esgrima La Plata. Posteriormente, el defensor se consolidó en Newell’s Old Boys, donde obtuvo el título de la liga argentina en 2013 antes de dar el salto a River Plate en septiembre de 2015. El club de Núñez pagó 3 millones de dólares por el 85% de su pase, tras una fallida negociación con el Olympique de Marsella. Desde su llegada, el lateral disputó 316 partidos oficiales, convirtió cinco goles y se caracterizó por mantener una regularidad poco común en el plantel millonario.

Durante su paso por River Plate, Casco se convirtió en uno de los jugadores más emblemáticos de la era de Marcelo Gallardo. En ese período, cosechó 13 títulos, entre ellos la Copa Libertadores 2018, las Recopas Sudamericanas 2016 y 2019, tres ligas locales, tres Copas Argentina, dos Supercopas y dos Trofeos de Campeones.

El ciclo de Casco en River concluyó en medio de un proceso de recambios impulsado por Gallardo, que también supuso la salida de otras figuras históricas como Enzo Pérez, Gonzalo Pity Martínez y Nacho Fernández. Pese a que clubes como Gimnasia y Esgrima La Plata y Newell’s Old Boys buscaron repatriarlo, el lateral optó por jugar en el exterior y aceptar el reto de competir en un nuevo país.

Milton Casco marcó una hera en River Plate (REUTERS/Agustin Marcarian)

El desembarco de Casco en Atlético Nacional coincide con el objetivo del club de consolidar una plantilla competitiva y experimentada. El entrenador Diego Arias fue ratificado en su cargo y tendrá bajo su mando a un futbolista de amplia trayectoria, cuya velocidad y capacidad para proyectarse en ataque son vistas como herramientas clave para el esquema del equipo durante la temporada 2026.

En la Copa Sudamericana, el club antioqueño disputará la fase previa ante Millonarios, con el anhelo de avanzar y aspirar a un nuevo título internacional. El cruce podría enfrentar a Casco nuevamente con el club de Núñez, en caso de avanzar en la competencia continental.