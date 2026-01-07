Deportes

La increíble marca que igualó Sebastián Báez en su primera semana del año y cuántos lugares subirá en el ranking ATP

Pese a la eliminación del equipo argentino, el tenista bonaerense redondeó una gran actuación en la United Cup. “Disfruté mucho hoy”, dijo tras la victoria sobre Stan Wawrinka

Puño apretado. Sebastián Báez brilló
Puño apretado. Sebastián Báez brilló en el arranque de la temporada (Fuente: Antony Dickson / AFP)

Sebastián Báez cerró su primera semana oficial de la temporada 2026 con un registro tan llamativo como alentador. En apenas tres partidos disputados en la United Cup, el bonaerense consiguió la misma cantidad de triunfos sobre canchas duras que durante todo el año pasado, una señal clara de evolución en una superficie que históricamente le resultó esquiva.

Sebita ganó sus tres presentaciones en Perth, Australia, y fue la figura del equipo nacional en el certamen mixto por equipos. Este miércoles se lució frente a Stan Wawrinka, a quien venció por 7-5 y 6-4 en los cuartos de final ante Suiza. Luego, en el partido de dobles, la serie se definió en favor del conjunto europeo.

Previamente, Báez había logrado el mayor triunfo de su carrera: 4-6, 7-5 y 6-4 ante el estadounidense Taylor Fritz, número 6 del mundo y quien lo había derrotado en los cinco cruces anteriores.

En su debut en suelo australiano, el tenista de 24 años tuvo otra sólida actuación frente al español Jaume Munar, 33° del mundo, al que superó por 6-4 y 6-4.

La estadística resume el impacto de su arranque de año: tres victorias consecutivas en cemento para igualar, en una sola semana, todo lo que había conseguido en esa superficie durante 2025. Un dato que no pasa inadvertido para un jugador que construyó su carrera principalmente sobre polvo de ladrillo (en esa superficie ganó seis de sus siete títulos ATP) y que ahora empieza a mostrar herramientas más completas para competir en condiciones rápidas.

“Disfruté mucho hoy”

Gracias a esas tres victorias en la United Cup, torneo que otorga puntos oficiales para el ranking ATP, Báez sumará 105 puntos que le permitirán pegar un salto en el ranking al cabo de la primera semana del año.

Los ojos sobre la pelota.
Los ojos sobre la pelota. Sebastián Báez mostró una versión renovada sobre canchas rápidas (Fuente: Richard Wainwright/AAP Image via AP)

En la clasificación publicada antes del inicio del torneo en 2026, Báez estaba 43°. Con la cosecha obtenida en la United Cup, su posición quedaría virtualmente alrededor del puesto 39 en la próxima actualización del ranking.

Es decir que, virtualmente y sobre la base del sistema de puntos de la United Cup, Báez subirá unos cuatro puestos que le permitirán meterse otra vez en el Top 40.

Más allá del impacto numérico, el rendimiento le dejó sensaciones positivas en cuanto a juego, confianza y solidez mental, especialmente ante rivales de jerarquía y en un contexto de alta exigencia competitiva.

Tras su victoria frente a Wawrinka, Báez dejó en claro su satisfacción por el momento que atraviesa y el significado que tiene representar al país.

“Disfruté mucho en la cancha hoy”, dijo, y agradeció el apoyo del público: “Quiero saludar a todos los argentinos aquí presentes. Siento ese cariño y apoyo, así que gracias, chicos”.

“Es un honor, me encanta representar a mi país, es una gran motivación para mí, y por supuesto, estoy feliz”, agregó.

Poco pudo hacer Stan Wawrinka
Poco pudo hacer Stan Wawrinka para frenar el vendaval de Sebastián Báez en Perth (Fuente: Richard Wainwright/AAP Image via AP)

Señales positivas

Aunque Argentina quedó eliminada en cuartos de final ante Suiza, la actuación de Báez fue uno de los grandes balances positivos del equipo. Ganó partidos de peso, mostró adaptación al cemento y confirmó que su techo puede ser más alto de lo que había mostrado hasta ahora fuera del polvo de ladrillo.

Con ranking en alza, confianza renovada y un calendario exigente por delante, Sebita arrancó 2026 con una certeza: su temporada ya comenzó mejor que la anterior, y el margen de crecimiento todavía parece amplio.

